РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11929 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
22 115 51
разведка (4006) ФСБ (1866) военные преступления (1163)

Разведка получила список сотрудников ФСБ, участвующих в преступной деятельности РФ в странах Европы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

фсб,розвідка

ГУР МО Украины получило список сотрудников ФСБ России, участвующих в преступной деятельности страны-агрессора на территории Европы.

Об этом украинские разведчики сообщают в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Каждый европеец должен знать их имена! ГУР МО Украины получило список сотрудников ФСБ России, участвующих в преступной деятельности страны-агрессора на территории Европы", - пишут в Главном управлении разведки и предоставляют список из 620 сотрудников ФСБ.

С именами, должностями и местом работы, а также паспортными данными и номерами телефонов сотрудников ФСБ, участвующих в преступлениях страны-агрессора, вы можете ознакомиться здесь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин действительно думал, что украинцы будут приветствовать войска РФ на своей земле, но они сорвали его планы, - Шольц
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+27
там є хтось з ОП?
показать весь комментарий
28.03.2022 11:26
+6
Список ФСБевців, які беруть участь у злочинній діяльності РФ в Україні, розвідка отримала?
показать весь комментарий
28.03.2022 11:48
+4
показать весь комментарий
28.03.2022 11:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дуже гарно. Усі мають бути заарештовані!
показать весь комментарий
28.03.2022 11:26 Ответить
там є хтось з ОП?
показать весь комментарий
28.03.2022 11:26 Ответить
Ні, але є пару людей з Європейської Солідарності
показать весь комментарий
28.03.2022 11:46 Ответить
питання риторичне, поки там є дєрьмак...
показать весь комментарий
28.03.2022 12:56 Ответить
Дуже гарно. Усі мають бути заарештовані!
показать весь комментарий
28.03.2022 11:27 Ответить
Хто саме?
показать весь комментарий
28.03.2022 11:54 Ответить
Ned Stark , ну Ви ж розумієте ... Гондон , ну ніяк не може, пройти мимо...
Гроші , то звісно "нє пахнут!!!" .... Але сморід від параши - то ще теє амбре.
показать весь комментарий
28.03.2022 12:24 Ответить
не зрозуміло:ці агенти знаходяться у Європі?
показать весь комментарий
28.03.2022 11:35 Ответить
Вони всі дегенарати і вбивці, неважливо яке прізвище
показать весь комментарий
28.03.2022 11:36 Ответить
Вони всі дегенарати і вбивці, неважливо яке прізвище
показать весь комментарий
28.03.2022 11:36 Ответить
шо з Цензором? дублюються всі повідомлення Неможливо відправити допис
показать весь комментарий
28.03.2022 11:40 Ответить
шо з Цензором? дублюються всі повідомлення Неможливо відправити допис
показать весь комментарий
28.03.2022 11:40 Ответить
показать весь комментарий
28.03.2022 11:42 Ответить
показать весь комментарий
28.03.2022 11:42 Ответить
ВСЕ ТАЙНЕ СТАЄ ЯВНИМ!
НАРЕШТІ СВОЛОТА ПРОЯВИЛАСЬ ОФІЦІЙНО!
"НАС ТАМ НЕТ"
СМЕРТЬ ВОРОГАМ!
показать весь комментарий
28.03.2022 11:43 Ответить
Anonimous хакнули центральбанк рашкі:https://www.fr.de/politik/putin-ukraine-krieg-anonymous-cyber-angriff-russland-zentralbank-brisante-daten-wladimir-zr-91438333.html
показать весь комментарий
28.03.2022 11:47 Ответить
Список ФСБевців, які беруть участь у злочинній діяльності РФ в Україні, розвідка отримала?
показать весь комментарий
28.03.2022 11:48 Ответить
Вона виходить надвір.
Серед темної, як диявола нутрощі, ночі.
Ніхто не знає, що вона зараз буде робить.
Та вона того і не хоче.
Кривий старий ніж розсікає зап'ясток,
І л'ється кров на пахучу землю.
Вона шепоче: ось і все зійшлось.
Зараз я усі свої борги гуртом поверну.
Ніч без Місяця, життя без любові.
Темно наразі скрізь. І люди страшаться неволі.
Не смерті, бо Смерть - поважна пані.
А те, що до нас приповзло, не знає навіть найпростіших правил.
І тому в цю безмісячну ніч я випускаю Темряву.
Всі, хто хотів помсти - просіть, кляніть,
Кожна ваша сльоза буде повернена.
Кожне слово стане вогнем, що буде нищити супостата.
Я розплачуся потім за всіх. Собою.
А шо ще з нас, свідомих, узяти?
Крім нас самих, нашого серця та волі?
Хто був народженим заради цієї землі
Не виживе без любові.
Кров невинних торкається святої землі,
Й та народжує демонів ночі.
Все, що може битися - стоіть за нас.
І навіть Темрява за нас битися хоче,
Не мовчить, говорить нашими голосами.
Кричить разом з вітром, віє над усією краіною:
Я - є Воля, і я буду жити вічно!
А те, що прийшло до нас - згине!
показать весь комментарий
28.03.2022 11:56 Ответить
Треба всіх хто тісно співпрацював з цими особами теж ретельно перевірити.
показать весь комментарий
28.03.2022 12:50 Ответить
......і направили зацікавленим сторонам. Український напрямок у ФСБ опублікований. Там резидентами Кіля Азіров, Сівкович. та інші. І як тепер працювати курвам з " грязними руками, обезбашенною головою і серцем диявола, тупим кинжалом і порваним плащем" Га .... ? Будемо говорити прямо -600 безробітних.
І своїх обовязково перевірити по родинних звязках з бувшою елітою ФСБ. Якщо підтвердиться, то в шию
показать весь комментарий
28.03.2022 13:03 Ответить
гадаю їх там набагато більше..
показать весь комментарий
28.03.2022 13:16 Ответить
Дермак, демченко, деркач, пальчевский и т.д в списке есть???
показать весь комментарий
28.03.2022 13:18 Ответить
Всі підлеглі зе у списку є, а його самого не взяли.
От же ж падлюкі, і тут дурня кинули.
показать весь комментарий
28.03.2022 16:22 Ответить
Дермак, демченко, деркач, пальчевский и т.д в списке есть???
показать весь комментарий
28.03.2022 13:18 Ответить
Хочу обратить внимание ФСБ: № 389 и 390 получает две зарплаты
показать весь комментарий
28.03.2022 13:40 Ответить
По кількості фсбшників мабуть лідирує Іспанія, потім Австрія, Італія і Німеччина.
показать весь комментарий
28.03.2022 14:34 Ответить
Шикарно))))
показать весь комментарий
28.03.2022 14:42 Ответить
 
 