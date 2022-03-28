Из-за боевых действий возле Киева повреждены две высоковольтные линии, часть домов на правом берегу Днепра без электроэнергии, - КГГА

Из-за боевых действий возле Киева снова повреждены две высоковольтные линии, питающие часть домов на правом берегу Днепра.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Как отмечается, повреждены две высоковольтные линии, питающие часть домов на жилых массивах Беличи, Борщаговка, Виноградарь, Ветряные горы и Пуща-Водица. В общей сложности – 82 000 абонентов, которые 26 марта уже отключались из-за обстрелов.

"Сейчас специалисты ДТЭК "Киевские электросети" проводят оперативное переключение на резервное питание объектов критической инфраструктуры. Остальным потребителям восстанавливать свет энергетики смогут после получения разрешения от ВСУ на безопасное проведение аварийно-восстановительных работ", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что для ликвидации аварии будут задействованы, по меньшей мере, 7 бригад энергетиков. Они будут делать все возможное, чтобы оперативно вернуть свет.

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В связи с повреждением электросетей обесточены некоторые насосные станции "Киевводоканала". Водоснабжение столицы не отключено. На правобережной части Киева сегодня в течение дня возможно пониженное давление воды. "Киевводоканал" принимает меры по стабилизации давления.