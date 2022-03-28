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Из-за боевых действий возле Киева повреждены две высоковольтные линии, часть домов на правом берегу Днепра без электроэнергии, - КГГА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

світло

Из-за боевых действий возле Киева снова повреждены две высоковольтные линии, питающие часть домов на правом берегу Днепра.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Как отмечается, повреждены две высоковольтные линии, питающие часть домов на жилых массивах Беличи, Борщаговка, Виноградарь, Ветряные горы и Пуща-Водица. В общей сложности – 82 000 абонентов, которые 26 марта уже отключались из-за обстрелов.

"Сейчас специалисты ДТЭК "Киевские электросети" проводят оперативное переключение на резервное питание объектов критической инфраструктуры. Остальным потребителям восстанавливать свет энергетики смогут после получения разрешения от ВСУ на безопасное проведение аварийно-восстановительных работ", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что для ликвидации аварии будут задействованы, по меньшей мере, 7 бригад энергетиков. Они будут делать все возможное, чтобы оперативно вернуть свет.

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В связи с повреждением электросетей обесточены некоторые насосные станции "Киевводоканала". Водоснабжение столицы не отключено. На правобережной части Киева сегодня в течение дня возможно пониженное давление воды. "Киевводоканал" принимает меры по стабилизации давления.
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🔸🔸🔸 КОРЧИНСКИЙ

Корчинський - конфіскація зброї добровольців.

https://youtu.be/hQIY0w8feLg

28.03.2022 11:47

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28.03.2022 11:49 Ответить
Загалом, мої котики та зайчики, ситуація проста та зрозуміла. Ми воюємо із дуже сильним (хай і переважно за рахунок чисельних, а не якісних характеристик), абсолютно безжальним та аморальним, не мудрим, але і геть не до кінця дебільним, і на рівні командного складу високомотивованим ворогом.

Такі базові установки за визначенням виключають швидку та легку перемогу, але не перемогу взагалі.

Такого ворога можна і треба перемогти. І у нас нема іншого вибору. Ми надто добре розуміємо ціну нашої поразки у війні, де ворог ставить метою ліквідацію нашої країни та нації. Нас влаштовує лише перемога і мир на наших умовах - таких, які назавжди унеможливлять наступні спроби ворога виконати програму нашого знищення.

Ніщо у написаному вище не слід сприймати як песимізм. Навпаки, автор тексту впевнений оптиміст, притому оптиміст добре поінформований.

Просто спринтовий забіг остаточно завершився. Ми виграли його абсолютно переконливо, але це вже у минулому. Вже щонайменше тиждень триває наш марафон. І триватиме він ще не один місяць. А в марафоні потрібне інше налаштування дихання - повільне, розмірене, добре прораховане. Загалом марафон - це більше робота, ніж подвиг. Саме такою важкою марудною роботою стає наступна фаза нашої Вітчизняної війни. Роботою, яку можна і треба виконати - без емоційних "гойдалок" між зневірою та ейфорією, без розпачу та "всьопропальщини", але так само і без завищених нереалістичних очікувань. Зрештою, навіть довгий забіг має свій кінець, а навіть дуже важка робота - всього лише багато праці. Тож підбираємо шмарклі і працюємо, котики та зайчики. Слава Україні. - https://gazeta.ua/blog/56791/vijna-ce-marafon-legkoyi-peremogi-ne-bude
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28.03.2022 11:56 Ответить
тест
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28.03.2022 11:57 Ответить
...Величезна проблема цієї війни - брак адекватного інформування. Крім коротких зведень Генштабу взагалі нема чого прочитати. Все що виходить із ОП переслідує якісь свої цілі. Вони всіма силами применшують серйозність ситуації, відволікають увагу на другорядне, поспіхом збивають собі якісь медійні "плюшки", не думаючи про безпеку людей.

То Лубківський вискакує зі своїм "сьогодні ми візьмемо Херсон" як Пилип з конопель, то Геращенко коригує обстріли Києва у прямому ефірі, то у Арестовича щодня "всьо харашо, прекрасная маркіза", а люди через це заколихування втрачають дорогоцінні години і застрягають в окупації.

Коротше, друзі. Нема чого робити - постіть трактори. А Чорнобаївку лишіть у спокої, там війна, наші б'ються як герої з переважаючими силами противника. І це взагалі не смішно. https://t.me/nuts_roses/721
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28.03.2022 12:22 Ответить
суки
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28.03.2022 12:32 Ответить
+12019839053 телефон, вайбер та телеграм одної фашистської потвори з Нью Джерсі, звать Ларіса. Пристаркувата любитєльніца путіна, родом з Кременчука. Вважає, що українців не існує. Задайте жару мразоті.
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28.03.2022 13:34 Ответить
 
 