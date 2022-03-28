Из-за боевых действий возле Киева повреждены две высоковольтные линии, часть домов на правом берегу Днепра без электроэнергии, - КГГА
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Из-за боевых действий возле Киева снова повреждены две высоковольтные линии, питающие часть домов на правом берегу Днепра.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Как отмечается, повреждены две высоковольтные линии, питающие часть домов на жилых массивах Беличи, Борщаговка, Виноградарь, Ветряные горы и Пуща-Водица. В общей сложности – 82 000 абонентов, которые 26 марта уже отключались из-за обстрелов.
"Сейчас специалисты ДТЭК "Киевские электросети" проводят оперативное переключение на резервное питание объектов критической инфраструктуры. Остальным потребителям восстанавливать свет энергетики смогут после получения разрешения от ВСУ на безопасное проведение аварийно-восстановительных работ", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что для ликвидации аварии будут задействованы, по меньшей мере, 7 бригад энергетиков. Они будут делать все возможное, чтобы оперативно вернуть свет.
В связи с повреждением электросетей обесточены некоторые насосные станции "Киевводоканала". Водоснабжение столицы не отключено. На правобережной части Киева сегодня в течение дня возможно пониженное давление воды. "Киевводоканал" принимает меры по стабилизации давления.
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🔸🔸🔸 КОРЧИНСКИЙ
Корчинський - конфіскація зброї добровольців.
https://youtu.be/hQIY0w8feLg
28.03.2022 11:47
Такі базові установки за визначенням виключають швидку та легку перемогу, але не перемогу взагалі.
Такого ворога можна і треба перемогти. І у нас нема іншого вибору. Ми надто добре розуміємо ціну нашої поразки у війні, де ворог ставить метою ліквідацію нашої країни та нації. Нас влаштовує лише перемога і мир на наших умовах - таких, які назавжди унеможливлять наступні спроби ворога виконати програму нашого знищення.
Ніщо у написаному вище не слід сприймати як песимізм. Навпаки, автор тексту впевнений оптиміст, притому оптиміст добре поінформований.
Просто спринтовий забіг остаточно завершився. Ми виграли його абсолютно переконливо, але це вже у минулому. Вже щонайменше тиждень триває наш марафон. І триватиме він ще не один місяць. А в марафоні потрібне інше налаштування дихання - повільне, розмірене, добре прораховане. Загалом марафон - це більше робота, ніж подвиг. Саме такою важкою марудною роботою стає наступна фаза нашої Вітчизняної війни. Роботою, яку можна і треба виконати - без емоційних "гойдалок" між зневірою та ейфорією, без розпачу та "всьопропальщини", але так само і без завищених нереалістичних очікувань. Зрештою, навіть довгий забіг має свій кінець, а навіть дуже важка робота - всього лише багато праці. Тож підбираємо шмарклі і працюємо, котики та зайчики. Слава Україні. - https://gazeta.ua/blog/56791/vijna-ce-marafon-legkoyi-peremogi-ne-bude
То Лубківський вискакує зі своїм "сьогодні ми візьмемо Херсон" як Пилип з конопель, то Геращенко коригує обстріли Києва у прямому ефірі, то у Арестовича щодня "всьо харашо, прекрасная маркіза", а люди через це заколихування втрачають дорогоцінні години і застрягають в окупації.
Коротше, друзі. Нема чого робити - постіть трактори. А Чорнобаївку лишіть у спокої, там війна, наші б'ються як герої з переважаючими силами противника. І це взагалі не смішно. https://t.me/nuts_roses/721