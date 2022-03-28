Минобороны Турции заявило о нейтрализации мины в Черном море вблизи границы с Болгарией
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Минобороны Турции сообщило об обнаружении и нейтрализации мины в Черном море у берегов населенного пункта Игнеада у границы с Болгарией.
Как передает Ценнзор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщили турецкие СМИ.
"Турецкие команды подводной обороны обезопасили и нейтрализовали морскую мину, найденную у побережья Игнеады у границы с Болгарией", - приводит турецкий канал TRT заявление Минобороны.
Ранее агентство "Анадола" сообщило, что в зону происшествия была направлена группа морских спецназовцев.
В конце прошлой недели Минобороны уже сообщало о нейтрализации объекта, похожего на мину, в Босфорском проливе. По словам министра обороны Турции Хулуси Акара, "в результате экспертизы было установлено, что это была мина старого образца".
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Все інше, що мало сліди корозії, або з відсутніми мідними кільцями ( ну десь самі по собі зникли ) звільняли від запалів і відправляли на заводи-виготовники. І такого добра були ешелони.
Так що якірна міна 1943 року навіть дуже реальна.