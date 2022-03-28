Минобороны Турции заявило о нейтрализации мины в Черном море вблизи границы с Болгарией

Минобороны Турции сообщило об обнаружении и нейтрализации мины в Черном море у берегов населенного пункта Игнеада у границы с Болгарией.

Как передает Ценнзор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщили турецкие СМИ.

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"Турецкие команды подводной обороны обезопасили и нейтрализовали морскую мину, найденную у побережья Игнеады у границы с Болгарией", - приводит турецкий канал TRT заявление Минобороны.

Ранее агентство "Анадола" сообщило, что в зону происшествия была направлена ​​группа морских спецназовцев.

В конце прошлой недели Минобороны уже сообщало о нейтрализации объекта, похожего на мину, в Босфорском проливе. По словам министра обороны Турции Хулуси Акара, "в результате экспертизы было установлено, что это была мина старого образца".

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