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Минобороны Турции заявило о нейтрализации мины в Черном море вблизи границы с Болгарией

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Минобороны Турции сообщило об обнаружении и нейтрализации мины в Черном море у берегов населенного пункта Игнеада у границы с Болгарией.

Как передает Ценнзор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщили турецкие СМИ.

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"Турецкие команды подводной обороны обезопасили и нейтрализовали морскую мину, найденную у побережья Игнеады у границы с Болгарией", - приводит турецкий канал TRT заявление Минобороны.

Ранее агентство "Анадола" сообщило, что в зону происшествия была направлена ​​группа морских спецназовцев.

В конце прошлой недели Минобороны уже сообщало о нейтрализации объекта, похожего на мину, в Босфорском проливе. По словам министра обороны Турции Хулуси Акара, "в результате экспертизы было установлено, что это была мина старого образца".

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Топ комментарии
+7
Интересно они ещё долго будут терпеть эту ******* на черном море которую устроили эти Рашисты?
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28.03.2022 12:21
+6
Болгарія може подякувати кацапам за те що практично все море їм перекрили.
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28.03.2022 12:20
+5
там Северной Африке и Ближнему Востоку в этом году немношка поголодать придется, пока мировое сообщество будет раздупляться - "а шо ж робить із скаженою собакою, яка вози із збіжжям з двору не випускає".
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28.03.2022 12:19
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У кацапів і міни допотопні.
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28.03.2022 12:19 Ответить
якорные мины, 43 года
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28.03.2022 12:25 Ответить
Колись я брав участь в постановці таких мін.
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28.03.2022 12:47 Ответить
в одессе тоже еще остались специалисты
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28.03.2022 12:56 Ответить
в одессе тоже еще остались специалисты
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28.03.2022 12:56 Ответить
в Одессе тоже еще остались специалисты
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28.03.2022 12:57 Ответить
там Северной Африке и Ближнему Востоку в этом году немношка поголодать придется, пока мировое сообщество будет раздупляться - "а шо ж робить із скаженою собакою, яка вози із збіжжям з двору не випускає".
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28.03.2022 12:19 Ответить
Это хорошо. Может, прекратят стоять с протянутой рукой и начнут работать? Никаких объективных причин для голода нет.
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28.03.2022 12:49 Ответить
Грьобані москалі, море помінували, землі засипають забороненими мінами, і це там де навіть нема військових.
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28.03.2022 12:20 Ответить
Болгарія може подякувати кацапам за те що практично все море їм перекрили.
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28.03.2022 12:20 Ответить
Интересно они ещё долго будут терпеть эту ******* на черном море которую устроили эти Рашисты?
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28.03.2022 12:21 Ответить
скоро еще приплывет ржавого кацапского г@вна. Русня накидала этих якорных мин, что на вооружении еще с 43 года...
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28.03.2022 12:24 Ответить
Росіяни - терористи.
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28.03.2022 12:56 Ответить
Це залишилось півтисячі. Озабочуйтеся далі
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28.03.2022 13:00 Ответить
Якось дядько років 70-ти розповідав, що служив на чебаркульському полігоні по утилізаціі ***********, а саме снарядів. За його словами знищенню підлягало тільки те, що не підлягало відновленню.
Все інше, що мало сліди корозії, або з відсутніми мідними кільцями ( ну десь самі по собі зникли ) звільняли від запалів і відправляли на заводи-виготовники. І такого добра були ешелони.
Так що якірна міна 1943 року навіть дуже реальна.
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28.03.2022 13:02 Ответить
Опа, два дні боролися😁
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28.03.2022 13:12 Ответить
Ну и что сто нашли? Последствия для раскладывающих плдобные девайсы какие предполагаются? Или это заганяется в медиа чисто для создания очередного бла бла бла и сенсации на очевидном?
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28.03.2022 14:22 Ответить
 
 