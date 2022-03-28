РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11479 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
5 996 21
гуманитарная помощь (1192) Геращенко Антон (1438) АТБ (31)

Руководитель АТБ опроверг фейки о торговле в сети "гуманитарными консервами": импорт без маркировки на украинском языке разрешило правительство своим постановлением

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

атб

В некоторых региональных телеграм-пабликах появился и активно распространяется фейк, что АТБ якобы реализует в собственных магазинах "гуманитарную" продукцию, в частности, консервы без маркировки на украинском языке из Польши.

Как сообщает Цензор.НЕТ, генеральный директор корпорации АТБ Борис Марков лично в Facebook опроверг это утверждение.

Читайте также: Сеть АТБ начала обнародование закупочных цен на товары, чтобы противодействовать их росту

Он сообщил, что продукты питания и товары первой необходимости компания за свой счет закупает у Польши, Чехии, Италии, стран Балтии и Турции для реализации в сети.

По словам Маркова, продукция, среди которой мясные и рыбные консервы, макаронные изделия, сухие концентраты супов и каш, кондитерские изделия, чаи и т.д. не имеет никакого отношения к гуманитарным или волонтерским грузам для Украины.

В то же время он объяснил, что импорт товаров без маркировки на украинском языке разрешило правительство своим постановлением - таким образом Украина благодаря оперативным прямым закупкам ритейлеров, в частности АТБ, получает возможность избежать дефицита продуктов. Первые поставки корпорация АТБ осуществила для магазинов сети в Киевской, Одесской, Николаевской и Харьковской областей, а в дальнейшем компания увеличит список импортируемых товаров и расширит количество регионов для их снабжения.

"Прекратите хайп и распространение лжи", – возмутился Марков в ответ на распространение фейков о торговле "гуманитаркой" в АТБ.

Читайте также: Цены на продукты растут во всех торговых сетях в связи с повышением цен со стороны поставщиков, - гендиректор АТБ Марков
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+5
наверное все таки чуть чуть подмародёрели
показать весь комментарий
28.03.2022 12:59
+5
Чог вартує таке спростування? Нічого.
Прикритя злочину мродерів
показать весь комментарий
28.03.2022 13:08
+4
атб - ватна структура... все можливо
показать весь комментарий
28.03.2022 13:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
наверное все таки чуть чуть подмародёрели
показать весь комментарий
28.03.2022 12:59 Ответить
дай угадаю, твой выбор - зеленский?))
показать весь комментарий
28.03.2022 13:36 Ответить
про твій і так всі знають, колгоспнику
показать весь комментарий
28.03.2022 14:13 Ответить
таки да, пролетарий имени шарикова-швондера, таки да)))
показать весь комментарий
28.03.2022 14:21 Ответить
Stepan Ivanoffиван епта иди домой точнее в жопу водки нет
показать весь комментарий
28.03.2022 16:05 Ответить
атб - ватна структура... все можливо
показать весь комментарий
28.03.2022 13:06 Ответить
зокрема, АТБ, отримує можливість уникнути дефіциту продуктів. Перші поставки АТБ здійснила для магазинів мережі у Київській, Одеській, Миколаївській та Харківській областях Джерело: https://censor.net/ua/n3329212

Продавайте на Львівщині - тут не треба перекладати - 90% і так польську мову розуміє
показать весь комментарий
28.03.2022 13:08 Ответить
Чог вартує таке спростування? Нічого.
Прикритя злочину мродерів
показать весь комментарий
28.03.2022 13:08 Ответить
Голова на плечах, если есть, спростовує. У АТБ более 600 магазинов. Столько гуманитарки нет, чтобы их наполнить.
показать весь комментарий
28.03.2022 14:22 Ответить
АТБ не може торгувать гуманітаркой, це гігант, не ті обсяги. Я купував на Київщіні ті польскі консерви з ковбасной масой. Вони не схожі на гуманітарку - якість паршива, та срок зберігання закінчується 04.2022. Майже всі банки вздуті - я не думаю, що хтось може відправить таку "гуманітарку", це був би скандал. А от по-дешевці купить в Польщі оптом партію, що на грані просрочки, бо із-за низької якості там не користовалась попитом, то це да. Так що він говорить правду. Але й на тому спасибі, це всяко краще, ніж порожні полиці.
показать весь комментарий
28.03.2022 18:30 Ответить
И как различить теперь где гуманитарка, а где закупка? Сколько было гуманитарки 150 000 тонн? В глаза ее не видел. От силы, дали пол батона и кефир - километровую очередь выстояли... А лоточники уже продают консервы и разный товар ,которого раньше у нас не было. Тоже самое и про супермаркеты...
показать весь комментарий
28.03.2022 13:08 Ответить
И как различить теперь где гуманитарка, а где закупка? Сколько было гуманитарки 150 000 тонн? В глаза ее не видел. От силы, дали пол батона и кефир - километровую очередь выстояли... А лоточники уже продают консервы и разный товар ,которого раньше у нас не было. Тоже самое и про супермаркеты...
показать весь комментарий
28.03.2022 13:14 Ответить
лоточники и атб - есть таки разница?

*не фанат атб
показать весь комментарий
28.03.2022 13:38 Ответить
Надо просто на всю гуманитарку стикеры вешать "Гуманітарна допомога". Как волонтеры это делают для военных, чтобы потом отдельные "особо одаренные" не перепродавали.
показать весь комментарий
28.03.2022 13:45 Ответить
если бы АТБ ещё и магазины открыло! но через лоточников торговать удобнее
показать весь комментарий
28.03.2022 13:59 Ответить
Не гоните на АТБ, они патриоты Украины, в отличии от диванных "разоблачителей".
показать весь комментарий
28.03.2022 14:06 Ответить
ці патріоти досі продають одноразові пакети -йде війна а вони все про екологію печуться Три морквини за дві гривні а пакет за 1.60 От де бариги
показать весь комментарий
28.03.2022 17:33 Ответить
Це постанова міністрів Зе, продавать "маєчкі" за гроші, обов'язкова до виконання. Так що питання не до АТБ.
показать весь комментарий
28.03.2022 18:34 Ответить
 
 