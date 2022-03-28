Возможность привлечения ВС Беларуси не исключена. В Гомельской области перемещают ОТРК "Искандер-М" к украинской границе, - оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 12:00 28 марта

Идут тридцать третьи сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Основные усилия противник сосредотачивается на удержании занятых рубежей и подготовке к возобновлению наступательных действий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативную информацию Генштаба ВСУ по состоянию на 12:00 28 марта.

Отмечается перегруппировка с целью наращивания наступательных возможностей для выполнения задач по выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей. При этом противником продолжается нанесение ракетно-бомбовых ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры.

Также идет подготовка и перемещение дополнительных подразделений вооруженных сил Российской Федерации для ведения боевых действий на территории Украины.

"По имеющейся информации, запланирована отправка военной техники и 150 военнослужащих из состава 155-й отдельной бригады морской пехоты тихоокеанского флота (пункт постоянной дислокации - город Владивосток). Сформировано подразделение 14-й отдельной бригады специального назначения Восточного военного округа (пункт постоянной дислокации - в городе Хабаровск), сроки готовности к командировке - май текущего года", - говорится в сводке.

Отмечается, что на Волынском направлении фиксируют наличие четырех БТГр из состава вооруженных сил республики Беларусь, которые привлекаются к усилению и охране белорусско-украинской границы. Невозможно полностью исключить привлечение вооруженных сил Республики Беларусь в ведение боевых действий на территории Украины.

На Полесском направлении противник активных наступательных действий не совершал. Продолжает нанесение огневого поражения по подразделениям наших войск в районах населённых пунктов Личанка, Петрушки, Шпитьки и Мощун.

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Также сообщается, что враг осуществляет перегруппировку войск и отвод отдельных подразделений на территорию республики Беларусь для восстановления боеспособности.

В Гомельской области Республики Беларусь фиксируется перемещение пусковых установок ОТРК "Искандер-М" в направлении государственной границы с Украиной.

"На Северском направлении противник, силами отдельных подразделений из состава Центрального военного округа, наступательных действий не проводил. Сосредоточил усилия на закреплении и удержании ранее занятых рубежей. Проводит перегруппировку, сосредотачивает технику в населенных пунктах и ​​лесных массивах с целью предотвращения огневого поражения", - отмечают в Генштабе.

Кроме того, сообщается, что противник продолжает блокировать город Чернигов, наносит огневое поражение по объектам гражданской инфраструктуры. Осуществляет оборону ранее захваченных границ и проводит инженерное оборудование позиций. По имеющимся данным, враг отошел из населенного пункта Сновск, уничтожив мост через речку Снов.

Кроме того, российскими оккупантами уничтожены мосты в районах населенных пунктов Конотоп, Старая Рудня, Смяч, Малый Дырчин и Большой Дырчин.

"В направлении Броваров оккупанты пытались действовать силами отдельных подразделений 90-й танковой дивизии и 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа. Активными оборонными действиями подразделений Вооруженных сил Украины враг был остановлен. Но он продолжал обстрелы позиций наших войск в районе села Лукьяновка", – добавили в Генштабе ВСУ.

На Слобожанском направлении противник действует силами отдельных подразделений из состава Западного военного округа.

Кроме того, как информируют в Генштабе, в районе города Сумы противник активных боевых действий не проводил, продолжал перегруппировку войск и вывод их на территорию РФ для восстановления боеспособности после полученных потерь. По имеющейся информации, морально-психологическое состояние личного состава крайне низкое. В часности, военнослужащие 15-го мотострелкового полка отказываются от участия в войне.

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В направлении Харьков наступательных действий враг не проводил, продолжает блокировать город и наносить огневые удары по гражданской инфраструктуре. Проводит мероприятия по логистическому обеспечению войск.

В районе города Изюм противник действует силами отдельных подразделений из состава 20-й общевойсковой и 1 танковой армий и балтийского флота. Осуществляет перегруппировку, пополнение боеприпасов с целью дальнейшего возобновления наступления на Славянск.

На Донецком направлении оккупанты основные усилия сосредотачивают на взятии под контроль населенных пунктов Попасна, Рубежное, выходов в районы населенных пунктов Угледар, Сладкое, а также захвате города Мариуполь.

Противник совершил артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов Торецкое, Светлодарск, Троицкое, Пески.

В направлении поселка Терны в результате боевого столкновения с подразделениями Вооруженных сил Украины противник понес потери и отступил в район населенного пункта Макеевка.

"В Рубежном, при поддержке артиллерии, пытается закрепиться в северо-западной части города. Понес потери, успеха не имеет.

В районе населенного пункта Нью-Йорк Донецкой области враг дважды предпринимал попытки штурмовых действий. Успеха не имел, отступил, продолжает артиллерийские обстрелы позиций украинских защитников", - проинформировали в Генштабе.

В районе населённого пункта Марьинка противник провел штурмовые действия. Успеха не имел, понес потери. В Мариуполе продолжал продвижение в центр города и огневое поражение позиций наших войск.

В районах Степногорска и Гуляйполя российские оккупанты проводили артиллерийские обстрелы позиций подразделений сил обороны.

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На Таврическом направлении подразделения Росгвардии на временно занятых территориях в Херсонской области продолжают проводить фильтрационные мероприятия по выявлению военнослужащих силовых структур Украины, участников антитеррористической операции, общественных активистов, а также изъятию оружия и боеприпасов.

На Южнобужском направлении противник принимает меры по восстановлению боеспособности, пополнению боеприпасов. Продолжает проведение инженерных работ. Проводил штурмовые действия в направлении населенного пункта Благодатное, успеха не имел.

Корабельный состав Черноморского флота РФ выполняет задачи в определенных районах Черноморской и Азовской операционных зон. Отдельные корабли вышли в закрытый район, вероятно, с целью нанесения ракетных ударов по объектам на территории Украины.

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