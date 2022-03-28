Возможность привлечения ВС Беларуси не исключена. В Гомельской области перемещают ОТРК "Искандер-М" к украинской границе, - оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 12:00 28 марта
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Идут тридцать третьи сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Основные усилия противник сосредотачивается на удержании занятых рубежей и подготовке к возобновлению наступательных действий.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативную информацию Генштаба ВСУ по состоянию на 12:00 28 марта.
Отмечается перегруппировка с целью наращивания наступательных возможностей для выполнения задач по выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей. При этом противником продолжается нанесение ракетно-бомбовых ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры.
Также идет подготовка и перемещение дополнительных подразделений вооруженных сил Российской Федерации для ведения боевых действий на территории Украины.
"По имеющейся информации, запланирована отправка военной техники и 150 военнослужащих из состава 155-й отдельной бригады морской пехоты тихоокеанского флота (пункт постоянной дислокации - город Владивосток). Сформировано подразделение 14-й отдельной бригады специального назначения Восточного военного округа (пункт постоянной дислокации - в городе Хабаровск), сроки готовности к командировке - май текущего года", - говорится в сводке.
Отмечается, что на Волынском направлении фиксируют наличие четырех БТГр из состава вооруженных сил республики Беларусь, которые привлекаются к усилению и охране белорусско-украинской границы. Невозможно полностью исключить привлечение вооруженных сил Республики Беларусь в ведение боевых действий на территории Украины.
На Полесском направлении противник активных наступательных действий не совершал. Продолжает нанесение огневого поражения по подразделениям наших войск в районах населённых пунктов Личанка, Петрушки, Шпитьки и Мощун.
Также сообщается, что враг осуществляет перегруппировку войск и отвод отдельных подразделений на территорию республики Беларусь для восстановления боеспособности.
В Гомельской области Республики Беларусь фиксируется перемещение пусковых установок ОТРК "Искандер-М" в направлении государственной границы с Украиной.
"На Северском направлении противник, силами отдельных подразделений из состава Центрального военного округа, наступательных действий не проводил. Сосредоточил усилия на закреплении и удержании ранее занятых рубежей. Проводит перегруппировку, сосредотачивает технику в населенных пунктах и лесных массивах с целью предотвращения огневого поражения", - отмечают в Генштабе.
Кроме того, сообщается, что противник продолжает блокировать город Чернигов, наносит огневое поражение по объектам гражданской инфраструктуры. Осуществляет оборону ранее захваченных границ и проводит инженерное оборудование позиций. По имеющимся данным, враг отошел из населенного пункта Сновск, уничтожив мост через речку Снов.
Кроме того, российскими оккупантами уничтожены мосты в районах населенных пунктов Конотоп, Старая Рудня, Смяч, Малый Дырчин и Большой Дырчин.
"В направлении Броваров оккупанты пытались действовать силами отдельных подразделений 90-й танковой дивизии и 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа. Активными оборонными действиями подразделений Вооруженных сил Украины враг был остановлен. Но он продолжал обстрелы позиций наших войск в районе села Лукьяновка", – добавили в Генштабе ВСУ.
На Слобожанском направлении противник действует силами отдельных подразделений из состава Западного военного округа.
Кроме того, как информируют в Генштабе, в районе города Сумы противник активных боевых действий не проводил, продолжал перегруппировку войск и вывод их на территорию РФ для восстановления боеспособности после полученных потерь. По имеющейся информации, морально-психологическое состояние личного состава крайне низкое. В часности, военнослужащие 15-го мотострелкового полка отказываются от участия в войне.
В направлении Харьков наступательных действий враг не проводил, продолжает блокировать город и наносить огневые удары по гражданской инфраструктуре. Проводит мероприятия по логистическому обеспечению войск.
В районе города Изюм противник действует силами отдельных подразделений из состава 20-й общевойсковой и 1 танковой армий и балтийского флота. Осуществляет перегруппировку, пополнение боеприпасов с целью дальнейшего возобновления наступления на Славянск.
На Донецком направлении оккупанты основные усилия сосредотачивают на взятии под контроль населенных пунктов Попасна, Рубежное, выходов в районы населенных пунктов Угледар, Сладкое, а также захвате города Мариуполь.
Противник совершил артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов Торецкое, Светлодарск, Троицкое, Пески.
В направлении поселка Терны в результате боевого столкновения с подразделениями Вооруженных сил Украины противник понес потери и отступил в район населенного пункта Макеевка.
"В Рубежном, при поддержке артиллерии, пытается закрепиться в северо-западной части города. Понес потери, успеха не имеет.
В районе населенного пункта Нью-Йорк Донецкой области враг дважды предпринимал попытки штурмовых действий. Успеха не имел, отступил, продолжает артиллерийские обстрелы позиций украинских защитников", - проинформировали в Генштабе.
В районе населённого пункта Марьинка противник провел штурмовые действия. Успеха не имел, понес потери. В Мариуполе продолжал продвижение в центр города и огневое поражение позиций наших войск.
В районах Степногорска и Гуляйполя российские оккупанты проводили артиллерийские обстрелы позиций подразделений сил обороны.
На Таврическом направлении подразделения Росгвардии на временно занятых территориях в Херсонской области продолжают проводить фильтрационные мероприятия по выявлению военнослужащих силовых структур Украины, участников антитеррористической операции, общественных активистов, а также изъятию оружия и боеприпасов.
На Южнобужском направлении противник принимает меры по восстановлению боеспособности, пополнению боеприпасов. Продолжает проведение инженерных работ. Проводил штурмовые действия в направлении населенного пункта Благодатное, успеха не имел.
Корабельный состав Черноморского флота РФ выполняет задачи в определенных районах Черноморской и Азовской операционных зон. Отдельные корабли вышли в закрытый район, вероятно, с целью нанесения ракетных ударов по объектам на территории Украины.
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Дорогие подписчики и гости канала! Интересный доклад по линии СВР был представлен президенту России Владимиру Путину в это воскресенье.
Авторы доклада утверждают, что любимцы Путина, талибы, готовят вторжение в Таджикистан. По данным разведки вторжение готовится на вторую половину апреля. Талибы увидели возможность напасть и уверены, что Россия, переместившая основные имеющиеся силы и вооружения на украинском направлении и не сможет вмешаться и оказать достойное сопротивление.
В докладе прямо указано, что талибы скептически оценивают военные возможности России противостоять им в Таджикистане и не сомневаются в своей победе. Сейчас талибы готовятся и ждут когда на перевалах нормализуется погода, по оценкам это как раз вторая половина апреля, и начнётся наступление.
Стержнем ОДКБ является Россия и её "военная мощь" должна была служить зонтом для стран-участниц договора. Сейчас Путин наглядно продемонстрировал проблемы "военной мощи" российской армии и не способность одной из сильнейших армий мира, как считалось до 24 февраля этого года, решать боевые задачи.
Слабость промахнувшегося Акелы увидели все заинтересованные стороны и, нет сомнений, что будут этим пользоваться. Нагорный Карабах уже начинает обнажать весь клубок проблем и желание Азербайджана и Турции решить эту ситуацию в свою пользу, при этом российское министерство обороны только успевает успокаивать стороны, конечно исключительно на словах.
Талибы- куда большая проблема. Если состоится реальный захват территорий Таджикистана, то это будет означать конец ОДКБ и конец даже мнимых претензий России на господство в среднеазиатском регионе. Но самое интересное, в докладе, это информация о том, что талибов поощряет и подталкивает к захвату таджикских территорий- Китай. Мы уже не однократно говорили о том, что именно Китай будет основным бенефициаром падения России в случае любого военного конфликта инициированного Путиным и наши слова подтверждаются.
У Путина есть время закончить войну в Украине до конца апреля, а в случае дальнейшего продолжения полномасштабной войны последствия могут быть катастрофическими и угроза прекращения существования России как государства в нынешнем виде станет реальной.
Не летать лягушатам под облаком.
А Лукашенку не бувати патріотом Білорусі. Навіть випадково. Крім власної пихи і шкурного інтересу в цій наскрізь брехливій потворі немає НІЧОГО.
Словом, тривожненько в нас на Волині, бо поки що лише ракети прилітали.
Параша там