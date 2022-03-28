В сети собрали более 5 млн грн для ВСУ с помощью обнаженных фото: Тероборона+Onlyfans

Активистки в социальных сетях организовали сбор средств для поддержки ВСУ с помощью обнаженных фотографий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Twitter.

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"Отправляете деньги на ВСУ или еще какой-нибудь благотворительной организации, мне отправляете чек, а я отправляю вам ню-фото", - подобные месседжи, дополненные селфи обнаженных девушек, начали появляться в соцсети в начале марта.

Идея привлекать деньги на помощь ВСУ за обнаженные фото пришла из Twitter и получила название "Теронлифанс" – от сочетания ТрО (тероборона) и известного сервиса Onlyfans. Ее придумали Настя @RG_Simple из Украины и Наста @evrlstng_winter из Беларуси.

Сейчас движение насчитывает более 30 участников, среди которых также есть и ребята — около 6 юношей, модели и просто девушки, которые хотят помочь.

"Каждая из участниц (не анонимных) принимает донаты, отправляет их на проверку мне, а уже потом сбрасывает нюдс. Я регулирую повторы скринов, также отправляю свои фотографии, отвечаю на вопросы… Такой себе SMM во время войны, как можем. Пока присоединиться могут все желающие, кто согласен с правилами", - рассказала Настя.

На сегодняшний день (это 20-й день, как возник "Теронлифанс") удалось собрать примерно 5,4 миллиона гривен.

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"Это не только ВСУ, "Повернись Живим" и фонд "Прихисток". Мы помогаем также и меньшим организациям. Собираем средства на лечение лошадей под Киевом, зоопарки, изготовление бронежилетов и т.д.", - подытожила девушка.