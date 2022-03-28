Оккупанты намеренно наехали на пешеходов на Сумщине, один человек умер, двое ранены

Недалеко от Конотопа военнослужащий армии захватчика сознательно наехал на пешеходов, которые шли по окраине дороги.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Это произошло вечером 27 марта на дороге возле с.Чумаково Конотопского района Сумской области.

"Презрев международного права, военнослужащий РФ умышленно совершил наезд на пешеходов, которые шли в попутном направлении. В результате пострадала семья - 15-летний подросток и его мать получили ранения, 33-летний мужчина от полученных травм скончался в больнице", - говорится в сообщении.

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Офис генерального прокурора начал расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Граждане, ставшие свидетелями военного преступления России, призывают присылать доказательства по этой ссылке.