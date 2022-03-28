Оккупанты намеренно наехали на пешеходов на Сумщине, один человек умер, двое ранены
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Недалеко от Конотопа военнослужащий армии захватчика сознательно наехал на пешеходов, которые шли по окраине дороги.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Это произошло вечером 27 марта на дороге возле с.Чумаково Конотопского района Сумской области.
"Презрев международного права, военнослужащий РФ умышленно совершил наезд на пешеходов, которые шли в попутном направлении. В результате пострадала семья - 15-летний подросток и его мать получили ранения, 33-летний мужчина от полученных травм скончался в больнице", - говорится в сообщении.
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Офис генерального прокурора начал расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Граждане, ставшие свидетелями военного преступления России, призывают присылать доказательства по этой ссылке.
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воно задавило людей беззбройних, мирних
просто тому що могло це зробити
цей чумний барак реально Бутусов сказав треба оточити височенною бетонною стіною
і хай вони там один другого мочать
а як вдасться - залити бетоном всю територію до вершечку стіни
ніякого жалю до уродів
ніяких овчіннікових
ніяких вєнєдіктових
всіх нахєр
щоб якийсь старий смердючий збоченецт не міг надалі погрожувати світу
просто тому, що йому так захотілося
але яким чином це можна зробити - оце задача для натів та інших єс з маготами
просто нажаль забрати яо у рашки ми не взмозі
в них - натів магатів і інших оонів є можливість це зробити в принципі
але вони сцуть, бо їм страшно
а те, що роблять наші люди - це не просто круто
це подвиг. кожен денью
великий або малий подвиг -кожен на своєиу місці
не знаю, може сумбурно пишу
просто я розумію, що для того, щоб лаптєногі залишилися без змоги лякати весь світ ядерними бомбами необхідні зусилля всього світу
всі можливі ресупси, всі зусилля всіх можливих організацій
десь так