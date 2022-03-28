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Новости Война в Украине
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война (47303) Сумская область (1875) Офис Генпрокурора (2056)

Оккупанты намеренно наехали на пешеходов на Сумщине, один человек умер, двое ранены

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

танк

Недалеко от Конотопа военнослужащий армии захватчика сознательно наехал на пешеходов, которые шли по окраине дороги.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Это произошло вечером 27 марта на дороге возле с.Чумаково Конотопского района Сумской области.

"Презрев международного права, военнослужащий РФ умышленно совершил наезд на пешеходов, которые шли в попутном направлении. В результате пострадала семья - 15-летний подросток и его мать получили ранения, 33-летний мужчина от полученных травм скончался в больнице", - говорится в сообщении.

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Офис генерального прокурора начал расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Граждане, ставшие свидетелями военного преступления России, призывают присылать доказательства по этой ссылке.
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Топ комментарии
+21
Хлопці-бійці, не беріть у полон цих тварин.
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28.03.2022 13:22
+17
Тоді танкістів теж в полон не брати. Або децімація
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28.03.2022 13:22
+16
Стисло: смерть недолюдям!
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28.03.2022 13:20
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Стисло: смерть недолюдям!
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28.03.2022 13:20 Ответить
Тоді танкістів теж в полон не брати. Або децімація
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28.03.2022 13:22 Ответить
Хлопці-бійці, не беріть у полон цих тварин.
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28.03.2022 13:22 Ответить
Катів потрібно знищувати
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28.03.2022 13:30 Ответить
Смерть московитам.
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28.03.2022 13:32 Ответить
падли
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28.03.2022 13:33 Ответить
и еще кто-смеет говорить что надо их жалеть, ДА ВИДЕО СНИМАТЬ не надо, пристрелили и в канаву, ХВАТИТ ЭТИХ ТВАРЕЙ ЖАЛЕТЬ, только физическое уничтожение недонаселения рф
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28.03.2022 13:39 Ответить
знаєте, якщо навіть це падло виживе і повернетися до рашки живим- це буде просто тупо маньяк

воно задавило людей беззбройних, мирних
просто тому що могло це зробити

цей чумний барак реально Бутусов сказав треба оточити височенною бетонною стіною

і хай вони там один другого мочать

а як вдасться - залити бетоном всю територію до вершечку стіни
ніякого жалю до уродів
ніяких овчіннікових
ніяких вєнєдіктових

всіх нахєр
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28.03.2022 13:45 Ответить
Стіну бетонну і подібне це емоції. Треба щоб країна мала армію, яка би мала змогу нанести неприйнятні ураження агресору. І тоді війни не буде. А якщо злетять у повітря арсенали, буде пво і про недостатньої надійності, не буде засобів ураження об'єктів в глибині противника, то всі ці стіни послужать тільки одному - певні особи добре наваряться і напад стане неминучим
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28.03.2022 13:53 Ответить
реально крім потужної армії для нас треба змусити залишитися без ЯО їх
щоб якийсь старий смердючий збоченецт не міг надалі погрожувати світу
просто тому, що йому так захотілося

але яким чином це можна зробити - оце задача для натів та інших єс з маготами
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28.03.2022 14:04 Ответить
Ви все ще мрієте що нашу безпеку буде забезпечувати НАТО? Вісім років війни вас як і наших керівників нічому не навчили? Тоді я вас поздоровляю - країну чекає наступна війна
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28.03.2022 14:15 Ответить
ніт, від нато я безпеки чекаю не сильно
просто нажаль забрати яо у рашки ми не взмозі
в них - натів магатів і інших оонів є можливість це зробити в принципі
але вони сцуть, бо їм страшно

а те, що роблять наші люди - це не просто круто
це подвиг. кожен денью
великий або малий подвиг -кожен на своєиу місці

не знаю, може сумбурно пишу
просто я розумію, що для того, щоб лаптєногі залишилися без змоги лякати весь світ ядерними бомбами необхідні зусилля всього світу
всі можливі ресупси, всі зусилля всіх можливих організацій

десь так
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28.03.2022 14:27 Ответить
Ви або неуважно прочитали мій перший коментар, або не зрозуміли. Наша армія повинна мати засоби ураження об'єктів в глибині території противника і інші засоби щоб противник розумів, що у випадку війни отримає неприйнятні наслідки. В такому випадку нам буде все рівно що буде робити НАТО. А зараз ми просимо у НАТО майже все. Хто винен, більш менш ясно. Щодо героїзму, то відома істина, що героїзм потрібен, щоб компенсувати прорахунки
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28.03.2022 16:05 Ответить
 
 