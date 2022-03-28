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бюджет (4804) потери (3875) Свириденко (100)

После российского вторжения Украина понесла потери на 564,9 миллиарда долларов, - министр экономики Свириденко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

свириденко

В Кабмине подсчитали сумму текущих убытков Украины в войне с Россией, среди которых 119 миллиардов долларов США – потери инфраструктуры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщила первая вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

" 564,9 миллиардов долларов. Именно такова сумма единовременных потерь, которые понесла Украина от российского вторжения. Существуют по меньшей мере два метода их подсчета. Первый – это оценка потерь от непосредственных разрушений, второй – расчет потерь от общего влияния боевых действий, то есть всех последствий, включая ухудшение экономической ситуации в государстве, рост безработицы, блокирование торговли, снижение потребительского спроса и т.д.", - говорится в сообщении.

По словам Юлии Свириденко, в настоящее время структура разрушений следующая:

- 119 млрд долл. США – потери инфраструктуры (разрушены и повреждены почти 8 тыс. км дорог, десятки железнодорожных станций, аэропорты);

- 112 млрд долл. США – потери ВВП в 2022 году;

- 90,5 млрд долл. США – потери гражданского населения (10 млн кв. м жилья, 200 тыс. автомобилей, продовольственное обеспечение 5 млн человек);

- 80 млрд долл. США – потери предприятий и организаций;

- 54 млрд долл. США – потери прямых инвестиций в украинскую экономику;

- 48 млрд долл. США – потери государственного бюджета.

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"Стоит отметить, что каждый день цифры меняются и, к сожалению, они растут. Именно поэтому Украина, несмотря на все препятствия, будет добиваться взыскания с агрессора компенсационных выплат. Как по судебным решениям, так и за счет передачи нашему государству замороженных активов рф. Зло обязательно будет наказано и россия на себе почувствует всю тяжесть собственных преступных действий на территории Украины", - отметила министр экономики.
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Топ комментарии
+7
мысли не мои но я с ними полностью согласен: Украина будет сровняна с землей на очень много процентов, даже если победит, я очень надеюсь что победит. Если не дай боже Зе и ко решит согласиться на *компромис*, тобижь *нейтралитет*, то в Украину ни копейки никто не вложит, и люди не вернутся, только НАТО и ЕС, иначе никакой безопасности, никакого бизнеса и востановления
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28.03.2022 13:52
+6
Каждый индивидум рососи включая детей и пенсов. уже каждый должны 4100 евро. платить будетеб твари.
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28.03.2022 13:52
+2
Гитлер напал на СССР и уже через месяц руководство СССР начинает вести переговоры с Гитлером )) Разве не понятно что цель Путина как и цель Гитлера-уничтожение нашего государства под любым видом? Какие могут быть переговоры кроме зеленого коридора для беженцев и обмена пленными? Украине нужно срочно подготавливать новых мобилизованных для ротации и надеятся максимум на себя,начинать готовить партизан. Запад уже показал что не будет поставлять серьезного опужиея и готов смотреть на эту войну со стороны:типа кто кого победит-под того и прогнемся. Эта война уже не менее позорная для Европы чем 2 мировая когда вместо того чтобы остановить маньяка сразу коллективными усилиями-Европа как и тогда выбрала нейтралитет
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28.03.2022 15:27
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ипать-колотить...полтриллиона бакинских!!!...****, чтобі єто возместить у КАЖДОГО КАЦАПА нужно изьять минимум по почке, по четверти печени,...у всех 140 миллионов пришелепкуватих
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28.03.2022 13:48 Ответить
Це ще без врахування виплат сім'ям за вбитих людей. Там втричі більше.
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28.03.2022 18:10 Ответить
Каждый индивидум рососи включая детей и пенсов. уже каждый должны 4100 евро. платить будетеб твари.
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28.03.2022 13:52 Ответить
Там олигархов тьма ,с них в сто раз больше драть
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28.03.2022 13:57 Ответить
мысли не мои но я с ними полностью согласен: Украина будет сровняна с землей на очень много процентов, даже если победит, я очень надеюсь что победит. Если не дай боже Зе и ко решит согласиться на *компромис*, тобижь *нейтралитет*, то в Украину ни копейки никто не вложит, и люди не вернутся, только НАТО и ЕС, иначе никакой безопасности, никакого бизнеса и востановления
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28.03.2022 13:52 Ответить
Я скажу більше, якщо нейтралітет - то ще багато хто й звалить!
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28.03.2022 14:05 Ответить
Навіть якщо відшкодують гроші, відбудовувати, розміновувати, обеззаражувати на все потрібно вже зараз років 10, а наші західні партнери кацапські гроші нам якщо і віддадуть то тільки піска вираховування своїх втрат.
Ps- відбудувати Маріуполь навряд чи вдасться, легше побудувати з нуля трохи західніше.
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28.03.2022 13:55 Ответить
Мариуполь -да,это боль. Из этого города надо сделать мемориал,как в память о том горе что сделала ********.
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28.03.2022 14:01 Ответить
Указали автомобиль,то есть можно будет как то в мирное время подать на компенсацию? На житло сейчас можно, а на авто?
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28.03.2022 13:56 Ответить
Сначала нужно победить фашистскую федерацию. Без победы никто вам ничего не выплатит-как вы заставите рашку платить? Европа полностью зависит от рашкинских ресурсов и поэтому сильно на нее давить не будет:показательно то что Сбербанк РФ от Свифта так и не отключили и торговля нефтегазом идет полным ходом
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28.03.2022 15:29 Ответить
Називалась сума, що сплачує пуйло Европа - 1 млрд. євро кожні сутки.
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28.03.2022 18:12 Ответить
Украинцы осознали, что само выживание их как страны и этноса находится под угрозой. В своей защите они не полагались на НАТО и других. Они осознали, что их выживание зависит только от них. Поистине, выдающийся народ. Сказался их опыт выживания во время Голодомора, Второй мировой войны, при СССР и в сложный экономический период после его распада.Путин ввязался там в адскую бойню.
Тимоти Эш, «Новое время»
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28.03.2022 13:57 Ответить
У капацни всё отберем. Мразота за всё заплатит.
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28.03.2022 13:58 Ответить
це тільки матеріальні втрати які не важко визначити,а ось порахувати збитки для екології,історично культурних ціностей та втрати самих людей буде практично неможливо..
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28.03.2022 14:00 Ответить
втрати війскової техніки, здається, також повинно бути включено.
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28.03.2022 18:15 Ответить
Розрахунок витрат до закінчення війни - це марна трата часу і можливе підґрунтя для дезінформації.
Більше того, всі розрахунки не варті і копійки, якщо там не враховані компенсації родичам тих, хто загинули та постраждали під час війни.
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28.03.2022 14:03 Ответить
Можна було вкласти хоча б 10 міліардів в оборону, щоб кацапи ніяк з криму не вийшли та цим врятувати промисловий 400 000 чний Маріуполь та весь південь, що зменшило б наші збитки, мабудь, вдвічі. Але 73проц. страусів закінчили війну в голові. Абсолютно всі 100процентів коштів на відбудову повинні прохоти через захід, щоб жодна копійка знов не пішла на маланський офшор
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28.03.2022 14:05 Ответить
Якби ж то вклали куди потрібно,а ви думаєте, що ворог не знав як розподілено було бюджет останні два роки,фінансувалося "велике будівництво",а на потреби оборони за залишковим принципом.Давайте подивимося скільки ресурсів пішло на дбр,прокуратуру,мвс...більше ніж до ЗСУ.
Ймовірно саме це і стало тим трігером який запустив таймер відліку для часу "ч" який настав 24 лютого.
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28.03.2022 18:56 Ответить
Гитлер напал на СССР и уже через месяц руководство СССР начинает вести переговоры с Гитлером )) Разве не понятно что цель Путина как и цель Гитлера-уничтожение нашего государства под любым видом? Какие могут быть переговоры кроме зеленого коридора для беженцев и обмена пленными? Украине нужно срочно подготавливать новых мобилизованных для ротации и надеятся максимум на себя,начинать готовить партизан. Запад уже показал что не будет поставлять серьезного опужиея и готов смотреть на эту войну со стороны:типа кто кого победит-под того и прогнемся. Эта война уже не менее позорная для Европы чем 2 мировая когда вместо того чтобы остановить маньяка сразу коллективными усилиями-Европа как и тогда выбрала нейтралитет
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28.03.2022 15:27 Ответить
А на "НАДА просто пєрєстать стрєлять" який процент можна списати?
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28.03.2022 16:06 Ответить
Это ппц.я сегодня утром отправил с трудом вчерашнее свое сообщение. где предполагал около 300 миллиардов на сегодня .это за 8 лет с 2014? это плохо.у лаптей таких денег что заморожены уже не хватит .там триллион $будет.
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28.03.2022 16:15 Ответить

Смерть рашистским оккупантам!

Смерть рассеянскому шизо-фашизму!

Слава Украине!
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28.03.2022 19:40 Ответить
 
 