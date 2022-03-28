После российского вторжения Украина понесла потери на 564,9 миллиарда долларов, - министр экономики Свириденко

В Кабмине подсчитали сумму текущих убытков Украины в войне с Россией, среди которых 119 миллиардов долларов США – потери инфраструктуры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщила первая вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

" 564,9 миллиардов долларов. Именно такова сумма единовременных потерь, которые понесла Украина от российского вторжения. Существуют по меньшей мере два метода их подсчета. Первый – это оценка потерь от непосредственных разрушений, второй – расчет потерь от общего влияния боевых действий, то есть всех последствий, включая ухудшение экономической ситуации в государстве, рост безработицы, блокирование торговли, снижение потребительского спроса и т.д.", - говорится в сообщении.

По словам Юлии Свириденко, в настоящее время структура разрушений следующая:

- 119 млрд долл. США – потери инфраструктуры (разрушены и повреждены почти 8 тыс. км дорог, десятки железнодорожных станций, аэропорты);

- 112 млрд долл. США – потери ВВП в 2022 году;

- 90,5 млрд долл. США – потери гражданского населения (10 млн кв. м жилья, 200 тыс. автомобилей, продовольственное обеспечение 5 млн человек);

- 80 млрд долл. США – потери предприятий и организаций;

- 54 млрд долл. США – потери прямых инвестиций в украинскую экономику;

- 48 млрд долл. США – потери государственного бюджета.

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"Стоит отметить, что каждый день цифры меняются и, к сожалению, они растут. Именно поэтому Украина, несмотря на все препятствия, будет добиваться взыскания с агрессора компенсационных выплат. Как по судебным решениям, так и за счет передачи нашему государству замороженных активов рф. Зло обязательно будет наказано и россия на себе почувствует всю тяжесть собственных преступных действий на территории Украины", - отметила министр экономики.