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Люди выходили и голыми руками останавливали танки, я буду с этим народом до конца, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсон

Президент Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что в противостоянии российской агрессии останется со своим народом до конца.

Об этом Зеленский заявил в интервью журналу The Economist, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Президент напомнил, что обычные украинцы "махали руками посреди улиц, чтобы остановить танки", как это, например, было в Херсоне, ныне оккупированном российскими войсками.

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"Люди выходили и останавливали руками танки. Они решили встать и сделать это по собственному желанию. Я не мог себе позволить сказать "не делайте этого" и не мог сказать "бросайтесь под гусеницы". Я останусь с этими людьми до конца", - подчеркнул. Зеленский.
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Топ комментарии
+36
Пока всё выглядит логично:

1. Россия не нападала на Украину, но Украина обязательно должна перестать защищаться.
2. Специальная операция - это не война, а вот экономические санкции Запада - это война.
3. Война началась для того, чтобы не началась война.
4. Призывников не отправляли в Украину, но многие из них каким-то образом там умерли.
5. Роддом разбомбили, потому что там сидели нацисты, переодетые беременными женщинами. Но его всё равно не бомбили.
6. Специальная операция проходит по плану, войска не встречают сопротивления, ВСУ сдаются пачками; но за месяц получилось только захватить Херсон, захватить Чернобыльскую АЭС(сами не знаем зачем) и окружить Мариуполь.
7. Все украинские самолёты были уничтожены ракетами на аэродромах. Но спустя 2 недели Украина подло бомбила Беларусь.
8. Желать смерти украинцам можно(и нужно) по российскому ТВ и в российских соцсетях, но желать смерти российским оккупантам в Фейсбуке - это экстремизм.
9. Российские войска воюют не с мирными жителями, а с нацистами. Всеми 40 миллионами нацистов.
10. В Украине - укронацистско-русофобская хунта. Именно поэтому там в президентах - ни дня не служивший в армии еврей из русскоязычного региона, министр обороны - еврей, глава СБУ(аналог ФСБ) - русский, глава ГУР(аналог ГРУ) - русский и глава СНБО(Совбез) - тоже русский.
11. Мы спасаем русскоязычных и русский язык, именно поэтому стираем с лица земли русскоязычные: Харьков, Мариуполь и Чернигов.

Вы будете удивлены, но всё это легко умещается и на полном серьезе сосуществует в головах у значительной части россиян.
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28.03.2022 13:58
+31
Українці переможуть, виборять , вистоять! А потім буде підведення підсумків, не всі зрадіють
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28.03.2022 13:55
+19
Зеля не прочитав жодної петиції з вимогами народу. Натомість зараз заявляє, що буде з народом.
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28.03.2022 14:11
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Я залишуся з цими людьми до кінця.
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28.03.2022 13:52 Ответить
а народ ?

що скаже український народ після Перемоги ?
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28.03.2022 14:15 Ответить
а міг би сказати "з моїм народом"...
Чи не міг?
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28.03.2022 15:25 Ответить
заметили зеленский сказал- я буду не с нашим народом а с этим народом то есть как бы чужим
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28.03.2022 18:43 Ответить
Українці переможуть, виборять , вистоять! А потім буде підведення підсумків, не всі зрадіють
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28.03.2022 13:55 Ответить
Ти маєш на увазі так звану россію, якій доведеться за все заплатити? Заплатять, куди вони дінуться.
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28.03.2022 14:01 Ответить
съезжаеш с темы:

"Не так страшні московські воші, як українські малороські гніди"

та кроти
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28.03.2022 14:13 Ответить
Пока всё выглядит логично:

1. Россия не нападала на Украину, но Украина обязательно должна перестать защищаться.
2. Специальная операция - это не война, а вот экономические санкции Запада - это война.
3. Война началась для того, чтобы не началась война.
4. Призывников не отправляли в Украину, но многие из них каким-то образом там умерли.
5. Роддом разбомбили, потому что там сидели нацисты, переодетые беременными женщинами. Но его всё равно не бомбили.
6. Специальная операция проходит по плану, войска не встречают сопротивления, ВСУ сдаются пачками; но за месяц получилось только захватить Херсон, захватить Чернобыльскую АЭС(сами не знаем зачем) и окружить Мариуполь.
7. Все украинские самолёты были уничтожены ракетами на аэродромах. Но спустя 2 недели Украина подло бомбила Беларусь.
8. Желать смерти украинцам можно(и нужно) по российскому ТВ и в российских соцсетях, но желать смерти российским оккупантам в Фейсбуке - это экстремизм.
9. Российские войска воюют не с мирными жителями, а с нацистами. Всеми 40 миллионами нацистов.
10. В Украине - укронацистско-русофобская хунта. Именно поэтому там в президентах - ни дня не служивший в армии еврей из русскоязычного региона, министр обороны - еврей, глава СБУ(аналог ФСБ) - русский, глава ГУР(аналог ГРУ) - русский и глава СНБО(Совбез) - тоже русский.
11. Мы спасаем русскоязычных и русский язык, именно поэтому стираем с лица земли русскоязычные: Харьков, Мариуполь и Чернигов.

Вы будете удивлены, но всё это легко умещается и на полном серьезе сосуществует в головах у значительной части россиян.
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28.03.2022 13:58 Ответить
к №10: а завхоз ОПы и по совместительству министр МЗС - кадровый ФСБэшник
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28.03.2022 15:12 Ответить
Чомусь у Штатах носіння зброї - звичайна річ, але з "обізян" там питають дуже строго.
Людям треба мати чим себе захищати окрім голих рук - тоді і військовим нашим
буде менше роботи і депутати будуть "шовкові" і за бугром палаців стільки не буде.
З одного боку одні плюси. Чи готові погодитись на це з іншого боку ?
Бо не хочеться, щоб було як у другій світовій - при нападі на москву у німців від
кількості людей з голими руками просто не було уже набоїв.
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28.03.2022 14:01 Ответить
Теж цікаво. Щось товаріщ так ввійшов в роль "28 панфілавцав" що трохи вже несе...
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28.03.2022 14:13 Ответить
Вы не панимаете, ета другое... ("Цитаты Нелоха", полное собрание высерений, том.5. "Война, которой нет, или мир в глазах кремлевского карлика").
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28.03.2022 14:34 Ответить
Поэтому у этого лица еще есть время выйти на публику и как обычно пояснить, что его неправильно поняли и что на самом деле, оно не имело ввиду ничего такого, что формально выглядит как предательство интересов Украины и уступки ее территорий и суверенитета.

Поверьте, у этого сцыкливого лица не будет никакого "выхода на публику" это (сейчас героически небритое лицо) не знает как выполнить задачу путлера...
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28.03.2022 20:24 Ответить
То автомати без розбору і обліку роздавати можна, а реєструвати і ставити на облік зброю не можна. Це означає, що у державі щось не так - ніколи не можна, а коли припекло - то можна...
Ну то захищайте свої сім"ї голими руками, але не кричіть, що геноцид, жінок гвалтують, дітей вбивають а мужички за кордон біженцями тікають....
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28.03.2022 15:24 Ответить
Перед этим В.Зеленский, как президент Украины - говорил со всем другое про Мариуполь и сказал ВОИНАМ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ УКРАИНЫ выходить с Мариуполя,
- НО именно ВОИНЫ - ВООРУЖЕННЫХ СИЛ УКРАИНЫ - сказали в ответ так званому действующему президенту Украины -
- МЫ ИДЕМ ДО ЗАВЕРШЕНИЯ - ЗДЕСЬ НАШИ ВОИНЫ и ЗДЕСЬ ТРУПЫ ГРАЖДАН УКРАИНЫ, КОТОРЫЕ ЗАЩИЩАЛИ МАРИУПОЛЬ.
Постает вопрос: ЗАЧЕМ БЫЛО ВООБЩЕ ВОЕВАТЬ, если так званый действующий президент Украины выдает такие тупые указания...?!
Разве может быть на долности Верхвного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины - гражданин такой как владимир зеленский, которые не проходил службы в ВСУ и четыири раза уклонился от мобилизации в Украине?!
Как на должности именно президента Украины может быть такой двух личный гражданин Украины имя которого владимир зеленский...?! -
который говорит то, что ему приедет в голову от имени всех граждан Украины.
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28.03.2022 14:08 Ответить
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28.03.2022 14:11 Ответить
Зеля не прочитав жодної петиції з вимогами народу. Натомість зараз заявляє, що буде з народом.
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28.03.2022 14:11 Ответить
///
"Горіли танки, палали": в Украине появился новый хит о борьбе с российскими оккупантами. Видео

https://youtu.***********-fw

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28.03.2022 14:12 Ответить
Шановні, перепрошую за тупе, можливо, питання - я не експерт: що таке "компромісні території"?

Що зібрався наш гарант віддати до дня перемоги кремлівському головорізу ?
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28.03.2022 14:17 Ответить
це - передвиборча обіцінка "десь посередені..."

і після підписання договору не кажіть що Зєлєнський когось обманув
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28.03.2022 14:50 Ответить
Крим, Херсонську, Донецьку і Луганську області, очевидно. Судячи з того, що ЗСУ давно вийшли на кордон Миколаєвськоїї області, але в Херсонську вперто не заходять.
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28.03.2022 14:56 Ответить
компромиссные территории по зеленскому - это где-то по середине вашей квартиры или дома
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28.03.2022 18:48 Ответить
посмотрим ,что скажет народ после окончания войны...
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28.03.2022 14:17 Ответить
Боюсь, что скоро пойдут в ход действия, чтобы оттянуть нашу Победу на как можно поздний срок. ЗекоМанде не выгодна наша Победа!
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28.03.2022 15:08 Ответить
Різниця між тваринами і людьми полягає в тому,
що тварини ніколи не дозволять найтупішому вести зграю.
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28.03.2022 14:17 Ответить
І виникає питання. А чому люди мусили зупиняти танки голіруч?
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28.03.2022 14:17 Ответить
тому,що беня збирає гроші на нову яхту
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28.03.2022 14:36 Ответить
Сьогодні вечором, таракани в голові Зеленського, знову захочуть зустрітися з путіном.
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28.03.2022 14:20 Ответить
і вас благаю, не читайте сьогодні ввечері Зєлєнського...
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28.03.2022 14:51 Ответить
Піар на крові.Про таких як він ще говорять "Заїхати до раю на чужому горбу"
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28.03.2022 14:23 Ответить
До кінця не буде, тільки до першої спроби підписати капітуляцію. І потім лише холодна поличка в білому рефрижераторі на Ростов.
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28.03.2022 14:49 Ответить
Я не міг собі дозволити сказати "не робіть цього" і не міг сказати "кидайтесь під гусениці"

Вованчик, треба було людей озброїти шматками новенького асфальту.
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28.03.2022 14:56 Ответить
та й минулого соратника по партії "смарагдових самородків" пана разумкова шось не чутно. може, під танк десь лягає?
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28.03.2022 16:26 Ответить
Я залишуся з цими людьми до кінця" Джерело: https://censor.net/ua/n3329235

Я від Зеленського щось таке "героїчне" вже чув, в його прихильників сльози рясні від таких слів текли.
вирвано з контексту:
"... І, вибачте, якби я тоді був президентом, ми б там всі вмерли в Криму, але ми б туди «зелених чоловічків» не пустили..."
https://www.radiosvoboda.org/a/news-zelenskyi-krym/31080274.html
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28.03.2022 15:28 Ответить
Впевнений на 💯 відсотків , що українці цьго зелайна більше не хочуть, за виключенням якихось відсотків "в край упоротих"...
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28.03.2022 15:36 Ответить
Вова...тіряйся після перемоги....бо люди спитають і за війсковий збір, і за стугни і корсари які чомусь тільки для закордону, і про Азовців які сиділи с СІЗО СБУ і як тільки гаряче одразу відпустили....і ніякий казочник Арестивич не допоможе відбрехатись...
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28.03.2022 16:15 Ответить
так, тихенько "в лєс", якшо успієш...
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28.03.2022 16:29 Ответить
Україна такого героїчного *********** два рази поспіль може не витримати...
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28.03.2022 16:21 Ответить
Головне щоб Зеленський не заважав українцям звідьняти окуповані території від російських нацистів... Бо він часто натякає що хоче з ****** говорити, а не звільняти окуповані Крим та Донбас.
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28.03.2022 17:59 Ответить
От незнаю -мені радіти з цього, чи плакати... Стільки про...й.о.бів у нього, але картинка -чудова...
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28.03.2022 18:56 Ответить
Видосики, селфики, шаурма...
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28.03.2022 19:52 Ответить
 
 