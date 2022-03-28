Люди выходили и голыми руками останавливали танки, я буду с этим народом до конца, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что в противостоянии российской агрессии останется со своим народом до конца.

Об этом Зеленский заявил в интервью журналу The Economist, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Президент напомнил, что обычные украинцы "махали руками посреди улиц, чтобы остановить танки", как это, например, было в Херсоне, ныне оккупированном российскими войсками.

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"Люди выходили и останавливали руками танки. Они решили встать и сделать это по собственному желанию. Я не мог себе позволить сказать "не делайте этого" и не мог сказать "бросайтесь под гусеницы". Я останусь с этими людьми до конца", - подчеркнул. Зеленский.