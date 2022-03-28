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Люди выходили и голыми руками останавливали танки, я буду с этим народом до конца, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что в противостоянии российской агрессии останется со своим народом до конца.
Об этом Зеленский заявил в интервью журналу The Economist, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
Президент напомнил, что обычные украинцы "махали руками посреди улиц, чтобы остановить танки", как это, например, было в Херсоне, ныне оккупированном российскими войсками.
"Люди выходили и останавливали руками танки. Они решили встать и сделать это по собственному желанию. Я не мог себе позволить сказать "не делайте этого" и не мог сказать "бросайтесь под гусеницы". Я останусь с этими людьми до конца", - подчеркнул. Зеленский.
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+36 Sultanbek Qaradomalaq f9a37ef2
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+31 Larissa Kora 56c14f78
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+19 Владимир Сухов e5dee246
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що скаже український народ після Перемоги ?
Чи не міг?
"Не так страшні московські воші, як
українськімалороські гніди"
та кроти
1. Россия не нападала на Украину, но Украина обязательно должна перестать защищаться.
2. Специальная операция - это не война, а вот экономические санкции Запада - это война.
3. Война началась для того, чтобы не началась война.
4. Призывников не отправляли в Украину, но многие из них каким-то образом там умерли.
5. Роддом разбомбили, потому что там сидели нацисты, переодетые беременными женщинами. Но его всё равно не бомбили.
6. Специальная операция проходит по плану, войска не встречают сопротивления, ВСУ сдаются пачками; но за месяц получилось только захватить Херсон, захватить Чернобыльскую АЭС(сами не знаем зачем) и окружить Мариуполь.
7. Все украинские самолёты были уничтожены ракетами на аэродромах. Но спустя 2 недели Украина подло бомбила Беларусь.
8. Желать смерти украинцам можно(и нужно) по российскому ТВ и в российских соцсетях, но желать смерти российским оккупантам в Фейсбуке - это экстремизм.
9. Российские войска воюют не с мирными жителями, а с нацистами. Всеми 40 миллионами нацистов.
10. В Украине - укронацистско-русофобская хунта. Именно поэтому там в президентах - ни дня не служивший в армии еврей из русскоязычного региона, министр обороны - еврей, глава СБУ(аналог ФСБ) - русский, глава ГУР(аналог ГРУ) - русский и глава СНБО(Совбез) - тоже русский.
11. Мы спасаем русскоязычных и русский язык, именно поэтому стираем с лица земли русскоязычные: Харьков, Мариуполь и Чернигов.
Вы будете удивлены, но всё это легко умещается и на полном серьезе сосуществует в головах у значительной части россиян.
Людям треба мати чим себе захищати окрім голих рук - тоді і військовим нашим
буде менше роботи і депутати будуть "шовкові" і за бугром палаців стільки не буде.
З одного боку одні плюси. Чи готові погодитись на це з іншого боку ?
Бо не хочеться, щоб було як у другій світовій - при нападі на москву у німців від
кількості людей з голими руками просто не було уже набоїв.
Поверьте, у этого сцыкливого лица не будет никакого "выхода на публику" это (сейчас героически небритое лицо) не знает как выполнить задачу путлера...
Ну то захищайте свої сім"ї голими руками, але не кричіть, що геноцид, жінок гвалтують, дітей вбивають а мужички за кордон біженцями тікають....
- НО именно ВОИНЫ - ВООРУЖЕННЫХ СИЛ УКРАИНЫ - сказали в ответ так званому действующему президенту Украины -
- МЫ ИДЕМ ДО ЗАВЕРШЕНИЯ - ЗДЕСЬ НАШИ ВОИНЫ и ЗДЕСЬ ТРУПЫ ГРАЖДАН УКРАИНЫ, КОТОРЫЕ ЗАЩИЩАЛИ МАРИУПОЛЬ.
Постает вопрос: ЗАЧЕМ БЫЛО ВООБЩЕ ВОЕВАТЬ, если так званый действующий президент Украины выдает такие тупые указания...?!
Разве может быть на долности Верхвного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины - гражданин такой как владимир зеленский, которые не проходил службы в ВСУ и четыири раза уклонился от мобилизации в Украине?!
Как на должности именно президента Украины может быть такой двух личный гражданин Украины имя которого владимир зеленский...?! -
который говорит то, что ему приедет в голову от имени всех граждан Украины.
"Горіли танки, палали": в Украине появился новый хит о борьбе с российскими оккупантами. Видео
https://youtu.***********-fw
Що зібрався наш гарант віддати до дня перемоги кремлівському головорізу ?
і після підписання договору не кажіть що Зєлєнський когось обманув
що тварини ніколи не дозволять найтупішому вести зграю.
Вованчик, треба було людей озброїти шматками новенького асфальту.
Я від Зеленського щось таке "героїчне" вже чув, в його прихильників сльози рясні від таких слів текли.
вирвано з контексту:
"... І, вибачте, якби я тоді був президентом, ми б там всі вмерли в Криму, але ми б туди «зелених чоловічків» не пустили..."
https://www.radiosvoboda.org/a/news-zelenskyi-krym/31080274.html