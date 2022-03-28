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Еврокомиссия поручила странам ЕС аннулировать "золотые паспорта" подсанкционных россиян и белорусов

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

єс,громадянство

Еврокомиссия поручила странам ЕС немедленно отменить действие так называемых золотых паспортов и отозвать разрешения на проживание в ЕС для граждан России и Беларуси, находящихся под санкциями ЕС в связи с причастностью к войне против Украины.

Об этом в Брюсселе во время брифинга заявила пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам внутренних дел, миграции и внутренней безопасности Анита Хиппер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Еврокомиссия только что приняла рекомендации, призывающие страны-члены немедленно отменить любые существующие схемы так называемых "золотых паспортов" (гражданство в обмен на инвестиции. – Ред.). Еврокомиссия попросила страны-члены также оценить, предоставлялось ли ранее гражданство ЕС российским и белорусским гражданам, которые находятся в санкционном перечне ЕС в связи с войной в Украине", - сказала спикер Еврокомиссии.

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По ее словам, аналогичные мероприятия Еврокомиссия предлагает предпринять также в отношении разрешений на проживание для россиян и белорусов на национальных территориях стран Евросоюза. В частности, страны-члены должны немедленно отозвать или отказать в восстановлении разрешений на проживание, выданные российским или белорусским гражданам, являющимся субъектами санкций ЕС, и отказаться от предоставления новых разрешений на проживание для этих людей, попавших в санкционный перечень ЕС. в связи с причастностью к войне в Украине.

Как сообщалось, после начала российской агрессии против Украины ЕС применил санкции в форме замораживания активов против 877 человек и 62 учреждений в РФ, при этом на физических лиц распространяется также запрет на поездки в ЕС или транзитный проезд по его территории. В санкционном списке Евросоюза против режима лукашенко находятся 183 человека и 26 компаний.
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28.03.2022 14:47 Ответить
Продавали гражданство? А чего? Это очень по-европейски. Неважно где та взял эти бабки - самое главное, что ты их инвестировал в нашу экономику.

Твари продажные...
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28.03.2022 14:56 Ответить
Так эти твари продажные хоть в экономику свою инвестировали, а давайте ребята быть обьективными , украинские наши политики и так называемые бизнесмены куда деньги влаживали?
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28.03.2022 15:12 Ответить
Вот так они и привыкли брать грязные деньги. Так они и утратили постепенно человеческий облик. Вот так они и оказались в зависимости от парашенских бандюганов.
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28.03.2022 15:53 Ответить
Краще би ввели 50% мито для імпортерів газу і нафти з РФ, щоб уроди швидше шукали альтернативу!!!
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28.03.2022 14:58 Ответить
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28.03.2022 15:19 Ответить
 
 