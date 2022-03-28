Еврокомиссия поручила странам ЕС аннулировать "золотые паспорта" подсанкционных россиян и белорусов

Еврокомиссия поручила странам ЕС немедленно отменить действие так называемых золотых паспортов и отозвать разрешения на проживание в ЕС для граждан России и Беларуси, находящихся под санкциями ЕС в связи с причастностью к войне против Украины.

Об этом в Брюсселе во время брифинга заявила пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам внутренних дел, миграции и внутренней безопасности Анита Хиппер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Еврокомиссия только что приняла рекомендации, призывающие страны-члены немедленно отменить любые существующие схемы так называемых "золотых паспортов" (гражданство в обмен на инвестиции. – Ред.). Еврокомиссия попросила страны-члены также оценить, предоставлялось ли ранее гражданство ЕС российским и белорусским гражданам, которые находятся в санкционном перечне ЕС в связи с войной в Украине", - сказала спикер Еврокомиссии.

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По ее словам, аналогичные мероприятия Еврокомиссия предлагает предпринять также в отношении разрешений на проживание для россиян и белорусов на национальных территориях стран Евросоюза. В частности, страны-члены должны немедленно отозвать или отказать в восстановлении разрешений на проживание, выданные российским или белорусским гражданам, являющимся субъектами санкций ЕС, и отказаться от предоставления новых разрешений на проживание для этих людей, попавших в санкционный перечень ЕС. в связи с причастностью к войне в Украине.

Как сообщалось, после начала российской агрессии против Украины ЕС применил санкции в форме замораживания активов против 877 человек и 62 учреждений в РФ, при этом на физических лиц распространяется также запрет на поездки в ЕС или транзитный проезд по его территории. В санкционном списке Евросоюза против режима лукашенко находятся 183 человека и 26 компаний.