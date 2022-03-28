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беженцы (1484) Варфоломей (234) Польша (7503) Дуда (644)

Вселенский патриарх Варфоломей прибыл с визитом в Польшу, чтобы передать благословение украинским беженцам

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

варфоломій

Президент Польши Анджей Дуда поблагодарил Вселенского патриарха Варфоломея, прибывшего с визитом в Польшу, чтобы передать свое благословение беженцам из Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, слова Дуды приводит канцелярия президента Польши в твиттере в понедельник.

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"Для нас большая честь приветствовать Святейшего патриарха Константинопольского на нашей земле, особенно в такое трудное время. У нас нашли убежище жены и дети защитников Украины. Сегодня Его Святейшество приехал к беженцам из Украины, чтобы благословить их", - сказал он.

Дуда заверил, что поляки, как и большинство людей свободного мира, с первого дня агрессии против Украины знают, кто жертва, кто агрессор, кто защищает Родину, а кто убивает невинных людей.

"Уверяю вас, что все честные люди, присутствующие на нашей политической сцене, выражают благодарность за приезд Его Святейшества в Польшу, а все верующие присоединятся к молитве за мир Украины", - подчеркнул президент.

Также в канцелярии президента Польши сообщили, что в пятницу 1 апреля Дуда побывает на аудиенции Папы Франциска в Ватикане.

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сьогодні на зміні модератор з "зеленим" менталітетом.
Бану, якщо я подякую його Святості за його турботу про Україну - сподіваюсь, не буде?

Я, агностик від Української Православної Церкви, її прихильник - дякую, Патріарше, за Ваше подвижництво!
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28.03.2022 14:48 Ответить
Томос отримала ПЦУ, а не УПЦ
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28.03.2022 15:08 Ответить
УПЦ не існує. УПЦ КП увійшла до складу канонічної(законної) автокефальної(самостійної) і помістної (у складі держави) ПЦУ, а московська УПЦ перебуває в Україні не канонічно, тобто по церковним правилам незаконно, на чужій території як окупант. Всі московські попи, що знаходяться і працюють в Україні нібито як "українські попи", не українські а московські, диверсанти, тобто вороги.
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28.03.2022 16:28 Ответить
Надо сделать призыв ко всем церквям мира, чтобы признать мацкоффский патриархат сатанинской сектой!!!
Не может быть христианства и православия в стране, где церковь поощряет убийства детей!!!
Предать анафеме патриарха Московского Кирилла !
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28.03.2022 16:14 Ответить
Якраз це може проголосити Вселенській Патріарх. Тим більше московські попи гундяєвці самі розірвали зв'язки з світовим православ'ям, а Константинопольська православна церква - є материнської церквою для всіх православних церков Світу, тому є перша серед рівних. Тому лише Константинопольська церква має право надавати автокефалію помістним церквам,виписувати для них Томос, тобто ліцензію на правильне богослужіння і правила співіснування з іншими церквами.
Лише Константинопольська церква, має право верховного судді в церковних суперечках і скаргах.
Анафему, тобто відлучення від церкви, мають всі помісні церкви, але лише Вселенській патріарх має право переглянути неправомірно накладену анафему і відмінити її якщо була накладена незаконно, чи з політичних міркувань, а не з порушення церковних канонів.
Гундяєв, як на мене заслуговує на анафему, бо порушує більшість страшних гріхів православ'я, 3-4 з 10-ти.
Але було б дуже добре, щоб саме зараз при нагоді Вселенській патріарх, якось вправив мізки Польській православній церкві, яка прислужує Гундяєву, нарешті перестати озиратись на Москву і визнала ПЦУ. Бо разом ми сила. Тим більше, що Польська православна церква, з'явилась у 1921р. завдяки польським українцям які складають в цій церкві приблизно 70% парафіян, 28% білоруси.
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28.03.2022 16:55 Ответить
 
 