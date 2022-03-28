Вселенский патриарх Варфоломей прибыл с визитом в Польшу, чтобы передать благословение украинским беженцам
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Президент Польши Анджей Дуда поблагодарил Вселенского патриарха Варфоломея, прибывшего с визитом в Польшу, чтобы передать свое благословение беженцам из Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, слова Дуды приводит канцелярия президента Польши в твиттере в понедельник.
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"Для нас большая честь приветствовать Святейшего патриарха Константинопольского на нашей земле, особенно в такое трудное время. У нас нашли убежище жены и дети защитников Украины. Сегодня Его Святейшество приехал к беженцам из Украины, чтобы благословить их", - сказал он.
Дуда заверил, что поляки, как и большинство людей свободного мира, с первого дня агрессии против Украины знают, кто жертва, кто агрессор, кто защищает Родину, а кто убивает невинных людей.
"Уверяю вас, что все честные люди, присутствующие на нашей политической сцене, выражают благодарность за приезд Его Святейшества в Польшу, а все верующие присоединятся к молитве за мир Украины", - подчеркнул президент.
Также в канцелярии президента Польши сообщили, что в пятницу 1 апреля Дуда побывает на аудиенции Папы Франциска в Ватикане.
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Бану, якщо я подякую його Святості за його турботу про Україну - сподіваюсь, не буде?
Я, агностик від Української Православної Церкви, її прихильник - дякую, Патріарше, за Ваше подвижництво!
Не может быть христианства и православия в стране, где церковь поощряет убийства детей!!!
Предать анафеме патриарха Московского Кирилла !
Лише Константинопольська церква, має право верховного судді в церковних суперечках і скаргах.
Анафему, тобто відлучення від церкви, мають всі помісні церкви, але лише Вселенській патріарх має право переглянути неправомірно накладену анафему і відмінити її якщо була накладена незаконно, чи з політичних міркувань, а не з порушення церковних канонів.
Гундяєв, як на мене заслуговує на анафему, бо порушує більшість страшних гріхів православ'я, 3-4 з 10-ти.
Але було б дуже добре, щоб саме зараз при нагоді Вселенській патріарх, якось вправив мізки Польській православній церкві, яка прислужує Гундяєву, нарешті перестати озиратись на Москву і визнала ПЦУ. Бо разом ми сила. Тим більше, що Польська православна церква, з'явилась у 1921р. завдяки польським українцям які складають в цій церкві приблизно 70% парафіян, 28% білоруси.