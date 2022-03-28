Вселенский патриарх Варфоломей прибыл с визитом в Польшу, чтобы передать благословение украинским беженцам

Президент Польши Анджей Дуда поблагодарил Вселенского патриарха Варфоломея, прибывшего с визитом в Польшу, чтобы передать свое благословение беженцам из Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, слова Дуды приводит канцелярия президента Польши в твиттере в понедельник.

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"Для нас большая честь приветствовать Святейшего патриарха Константинопольского на нашей земле, особенно в такое трудное время. У нас нашли убежище жены и дети защитников Украины. Сегодня Его Святейшество приехал к беженцам из Украины, чтобы благословить их", - сказал он.

Дуда заверил, что поляки, как и большинство людей свободного мира, с первого дня агрессии против Украины знают, кто жертва, кто агрессор, кто защищает Родину, а кто убивает невинных людей.

"Уверяю вас, что все честные люди, присутствующие на нашей политической сцене, выражают благодарность за приезд Его Святейшества в Польшу, а все верующие присоединятся к молитве за мир Украины", - подчеркнул президент.

Также в канцелярии президента Польши сообщили, что в пятницу 1 апреля Дуда побывает на аудиенции Папы Франциска в Ватикане.

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