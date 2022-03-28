Захватчики разрушили в Киеве три сотни зданий, погибли почти 300 человек, - Кличко

В результате обстрелов российских захватчиков в столице Украины разрушены около 300 зданий, в больницах находятся более тысячи раненых, почти 300 киевлян погибли.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью австрийской газете Die Presse сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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"Разрушены 300 зданий. Также были обстреляны детские сады и школы. Более 1000 человек госпитализированы, в том числе 18 тяжелораненых детей. Погибли почти 300 человек, среди них много детей", – прокомментировал Кличко вопрос о том, какой вред причинен городу.

Мэр Киева добавил, что сейчас столицу покинуло около половины ее населения, прежде всего выехали дети, женщины и пожилые люди. "Мы видим тенденцию к тому, что мужчины забрали свои семьи в безопасное место и теперь возвращаются", – добавил Кличко.

Мэр также отметил, что в результате начатой россией бесчеловечной и кровавой войны некоторых городов возле столицы уже просто нет.

"Ирпеня нет, нет зданий, вообще ничего. Подобное в Гостомеле и Бородянке. Или посмотрите, что происходит в Чернигове, Харькове или Мариуполе: мы знаем имя того, кто принес эту драму каждому украинцу", – заявил он.

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