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Новости Война
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НАТО должно быть более активным в Украине, потому что речь идет об интересах Альянса, - посол Польши Цихоцкий

цихоцький

НАТО должно активнее действовать в Украине, чтобы остановить намерение России силой изменить структуру международных отношений во всем мире.

Об этом заявил посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Дипломат назвал "позорным" заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Альянс не может допустить расширения войны за пределы Украины. По мнению посла Польши, задача НАТО – не ждать и наблюдать за своей границей, а активно выступать против каждого международного преступления в мире.

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"НАТО не может ограничиваться спокойствием на своей территории, тем более когда Россия нам откровенно сказала в середине декабря, что она готова немирным путем возвращать международные отношения к уровню 1997 года, когда и Польша не была в НАТО… То есть здесь речь идет и о НАТО, поэтому нужно эту (российскую. - Ред.) концепцию изменения структуры международных отношений силой остановить именно здесь, в Украине. Поэтому НАТО имеет свою часть ответственности и должно быть активным", - сказал Цихоцкий.

По его словам, в Польше, Словении, странах Балтии понимают, что Россия пойдет дальше в случае отсутствия общего ответа на агрессию в Украине.

"Это не война за Мариуполь, Харьков или Киев, а за то, чтобы люди стали несвободными во всем нашем регионе, чтобы в международных отношениях решающая роль оставалась за силой, а не за законом. Мы должны быть здесь активными, победить эту преступную попытку с стороны России", - убежден посол Польши.

Автор: 

НАТО (9968) россия (95413) Цихоцкий Бартош (41)


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Топ комментарии
+8
британцы с балтами вобщем тоже не плохо себя пока показали.
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28.03.2022 15:04
+7
По ходу одни поляки друзья и братья. Спасибо большое польскому народу.
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28.03.2022 14:59
+1
если Украина сложит оружие, отойдет в сторону, мокшандия катком проедет во всей Европе, интересно Говношольц и ************ понимает это?
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28.03.2022 15:04
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По ходу одни поляки друзья и братья. Спасибо большое польскому народу.
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28.03.2022 14:59 Ответить
британцы с балтами вобщем тоже не плохо себя пока показали.
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28.03.2022 15:04 Ответить
Уже возле берегов трёх стран НАТО (Румынии, Болгарии, Турции плавают кацапское мины, а они дальше говно жуют
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28.03.2022 15:36 Ответить
І жуватимуть, бо вонр сцикуни, чому, та тому що назви хоча б одну битву де реально вони б брали участь, ну крім Турції. Всі Румини, Болгари Чехи Словаки, Венгри, ітд!
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28.03.2022 16:49 Ответить
Ви хоча б заставте країни НАТО і ЄС імпортерів газу та нафти з РФ платити 50% мито, щоб змусити швидше шукати альтернативні джерела постачання, та зменшити фінансування війни...
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28.03.2022 15:03 Ответить
если Украина сложит оружие, отойдет в сторону, мокшандия катком проедет во всей Европе, интересно Говношольц и ************ понимает это?
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28.03.2022 15:04 Ответить
Война завершится после освобождения Мариуполя - прогноз экстрасенса.
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28.03.2022 15:10 Ответить
Все НАТО. Можна не боятись. ОПЗЖопа припинила свою діяльність.
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28.03.2022 15:15 Ответить
Ганебні заяви? Сам єнс столтенберг-це суцільна ганьба. Вірніше він уособлює цю ганьбу,яка зветься НАТО.
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28.03.2022 15:17 Ответить
В НАТО должны понимать, что сейчас мордор не такой уж силен для противостояния с НАТО.

Но если мордор, не дай Бог, захватит Украину, то баланс серьезно изменится в пользу мордора. И опасность для стран НАТО резко увеличится. Притом, должно быть ясно, что мордор будет это использовать и идти дальше.

Поэтому НАТО следует вступать непосредственно в действия, пока не поздно, и защитить Украину.
Совместно с армией Украины, с которой мордору очень сложно, это будет довольно несложно.
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28.03.2022 15:19 Ответить
на жаль альянс так не вважає...а діє не принципом "не я, не сьогодні, може і пронесе".
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28.03.2022 15:25 Ответить
НАТО - це туфта. Після війни переформатування оборонних союзів обов'язково буде.
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28.03.2022 15:20 Ответить
должно но не будет, нато тихонько подпускает в штаны
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28.03.2022 15:25 Ответить
Пока на руководящих должностях в НАТО будут находится всякие столтенберги, ни о какой активности блока в Украине речь идти не может.
Кстати, этот красавец хочет продлить свои полномочия ещё на год, под предлогом ведения боевых действий в Украине.
Пля, вот уж помощник в войне с мордором, ничего не скажешь, одни выражения, на плохом "французском"...
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28.03.2022 15:26 Ответить
Пора заканчивать весь этот Пурим.
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28.03.2022 15:29 Ответить
молодцы конешно
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28.03.2022 16:29 Ответить
Активності їхньої аж через чур, а як вони озабочуються!
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28.03.2022 16:50 Ответить
 
 