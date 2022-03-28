НАТО должно быть более активным в Украине, потому что речь идет об интересах Альянса, - посол Польши Цихоцкий

НАТО должно активнее действовать в Украине, чтобы остановить намерение России силой изменить структуру международных отношений во всем мире.

Об этом заявил посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Дипломат назвал "позорным" заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Альянс не может допустить расширения войны за пределы Украины. По мнению посла Польши, задача НАТО – не ждать и наблюдать за своей границей, а активно выступать против каждого международного преступления в мире.

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"НАТО не может ограничиваться спокойствием на своей территории, тем более когда Россия нам откровенно сказала в середине декабря, что она готова немирным путем возвращать международные отношения к уровню 1997 года, когда и Польша не была в НАТО… То есть здесь речь идет и о НАТО, поэтому нужно эту (российскую. - Ред.) концепцию изменения структуры международных отношений силой остановить именно здесь, в Украине. Поэтому НАТО имеет свою часть ответственности и должно быть активным", - сказал Цихоцкий.

По его словам, в Польше, Словении, странах Балтии понимают, что Россия пойдет дальше в случае отсутствия общего ответа на агрессию в Украине.

"Это не война за Мариуполь, Харьков или Киев, а за то, чтобы люди стали несвободными во всем нашем регионе, чтобы в международных отношениях решающая роль оставалась за силой, а не за законом. Мы должны быть здесь активными, победить эту преступную попытку с стороны России", - убежден посол Польши.