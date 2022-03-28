НАТО должно быть более активным в Украине, потому что речь идет об интересах Альянса, - посол Польши Цихоцкий
НАТО должно активнее действовать в Украине, чтобы остановить намерение России силой изменить структуру международных отношений во всем мире.
Об этом заявил посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Дипломат назвал "позорным" заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Альянс не может допустить расширения войны за пределы Украины. По мнению посла Польши, задача НАТО – не ждать и наблюдать за своей границей, а активно выступать против каждого международного преступления в мире.
"НАТО не может ограничиваться спокойствием на своей территории, тем более когда Россия нам откровенно сказала в середине декабря, что она готова немирным путем возвращать международные отношения к уровню 1997 года, когда и Польша не была в НАТО… То есть здесь речь идет и о НАТО, поэтому нужно эту (российскую. - Ред.) концепцию изменения структуры международных отношений силой остановить именно здесь, в Украине. Поэтому НАТО имеет свою часть ответственности и должно быть активным", - сказал Цихоцкий.
По его словам, в Польше, Словении, странах Балтии понимают, что Россия пойдет дальше в случае отсутствия общего ответа на агрессию в Украине.
"Это не война за Мариуполь, Харьков или Киев, а за то, чтобы люди стали несвободными во всем нашем регионе, чтобы в международных отношениях решающая роль оставалась за силой, а не за законом. Мы должны быть здесь активными, победить эту преступную попытку с стороны России", - убежден посол Польши.
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Но если мордор, не дай Бог, захватит Украину, то баланс серьезно изменится в пользу мордора. И опасность для стран НАТО резко увеличится. Притом, должно быть ясно, что мордор будет это использовать и идти дальше.
Поэтому НАТО следует вступать непосредственно в действия, пока не поздно, и защитить Украину.
Совместно с армией Украины, с которой мордору очень сложно, это будет довольно несложно.
Кстати, этот красавец хочет продлить свои полномочия ещё на год, под предлогом ведения боевых действий в Украине.
Пля, вот уж помощник в войне с мордором, ничего не скажешь, одни выражения, на плохом "французском"...