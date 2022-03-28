Более 200 млн грн перечислили граждане на украинскую армию через Дію, - Федоров

На нужды Вооруженных Сил через приложение "Дія" граждане Украины перечислили более 200 млн грн.

Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в телеграме, информирует Цензор.НЕТ.

"Более 200 миллионов гривен на украинскую армию через "Дію". Такую сумму собрали 200 тысяч украинцев через наше приложение. Спасибо каждому. Поддержка военных - сверхважная", - отметил он.

По информации Федорова, все полученные через "Дію" донаты идут в фонд "Повернись живим".

За эти средства уже приобретены и переданы украинским военным 3680 единиц ночной и дневной оптики (тепловизоры, теплоприцелы, тепловизионные насадки, приборы ночного видения, оптические прицелы, бинокли), 12 206 бронежилетов, 5660 шлемов, ,11 905 средств связи и 357 шлюзов к ним, 391 мобильный роутер, 2372 квадрокоптера и 11 военных беспилотных авиационных комплексов.

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Кроме того, за полученные донаты фонд передал армии 1365 ноутбуков, 1173 смартфона (для операторов беспилотников), 426 телевизоров и мониторов для мобильных и стационарных командных пунктов, 697 планшетов для операторов беспилотников и артиллеристов, 1158 единиц.другой оргтехники (компьютеры, стационарные телефоны, принтеры, компьютерные мыши, точки доступа и т.п.), 73 автомобиля, 1317 генераторов для питания и 144 источника бесперебойного питания.