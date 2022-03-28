Эмбарго на экспорт нефти и газа из России не должно привязываться к применению ею химического оружия: мы не морские свинки, чтобы над нами экспериментировать, - Зеленский
Введение западными странами эмбарго на экспорт нефти и газа из России не должно привязываться к применению химического оружия в Украине.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому журналу The Economist, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Введение эмбарго на экспорт нефти и газа из России … Им угрожали, но еще не реализовали. Сейчас мы слышим, что решение зависит от того, начнёт ли Россия химическую атаку на нас. Это не правильный подход. Мы не морские свинки, над которыми нужно экспериментировать", - сказал Зеленский.
При этом глава государства в очередной раз подчеркнул свою уверенность в том, что, если бы жесткие санкции против России были введены превентивно, то полномасштабного российского вторжения не произошло или, по крайней мере, дало бы украинским военным больше времени для подготовки к отражению российской атаки.
Он также отметил, что "западными партнерами Украины не были до конца доведены санкции по отключению банковской системы РФ от SWIFT". "Еще много банков не отключены. Они (Запад. – Ред.) предприняли очень важные шаги, чтобы поддержать нас, но Центральный банк России не был отключен. Все эти санкции неполные", - отметил Зеленский.
На этом фоне президент призвал партнеров Украины перестать занимать оборонительную позицию в диалоге с Россией и бояться ее, а действовать наступательно.
"(Наши партнеры. – Ред.) сейчас смотрят на Россию через военно-стратегическую призму и используют Украину как щит. Мы те, кто чувствует боль. Хорошо, что они на стороне Украины, но они должны перестать занимать оборонительную позицию в диалоге с Россией. Мы настаиваем на том, что они могут действовать наступательно… Украинский народ умирает", - сказал он.
"Россия перекрыла наши поставки в Мариуполь, Мелитополь, Бердянск, Херсон, Харьков… Они похищают мэров наших городов. Они убили некоторых из них. Некоторых из них мы не можем найти. Некоторых из них мы уже нашли, и они мертвы. И некоторые из них были заменены. Они делают то же самое, что делали на Донбассе в 2014 году. Эти операции проводят те же люди. Это та же методология", - добавил он.
По словам Зеленского, "сейчас Запад не может сказать: мы поможем вам в ближайшие недели", поскольку это не позволяет Украине разблокировать оккупированные Россией города, подвозить жителям еду и брать военную инициативу в свои руки.
"Люди просто не в состоянии выбраться. Там нет ни еды, ни лекарств, ни питьевой воды. И это то, что мы должны сделать. Это вопросы, которые нужно решать сегодня и завтра, а не через пару недель", - резюмировал он.
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Орки да и Европа только силу и бабло понимают !!!!
Тільки є одне - але... Якби дехто не казав - нє нагнєтайтє, я еще не посмотрел коє кому в глаза, то мабудь і реакція на превентивність була б іншою.
це просто отмазка, щоб не вводити ембарго!