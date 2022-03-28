РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8168 посетителей онлайн
Новости Санкции против России Война
7 310 31

Эмбарго на экспорт нефти и газа из России не должно привязываться к применению ею химического оружия: мы не морские свинки, чтобы над нами экспериментировать, - Зеленский

зеленський

Введение западными странами эмбарго на экспорт нефти и газа из России не должно привязываться к применению химического оружия в Украине.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому журналу The Economist, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Введение эмбарго на экспорт нефти и газа из России … Им угрожали, но еще не реализовали. Сейчас мы слышим, что решение зависит от того, начнёт ли Россия химическую атаку на нас. Это не правильный подход. Мы не морские свинки, над которыми нужно экспериментировать", - сказал Зеленский.

При этом глава государства в очередной раз подчеркнул свою уверенность в том, что, если бы жесткие санкции против России были введены превентивно, то полномасштабного российского вторжения не произошло или, по крайней мере, дало бы украинским военным больше времени для подготовки к отражению российской атаки.

Читайте также: Пропагандистка Овсянникова на Западе давит на жалость и просит отменить санкции для россиян: "На полках магазинов нет сахара"

Он также отметил, что "западными партнерами Украины не были до конца доведены санкции по отключению банковской системы РФ от SWIFT". "Еще много банков не отключены. Они (Запад. – Ред.) предприняли очень важные шаги, чтобы поддержать нас, но Центральный банк России не был отключен. Все эти санкции неполные", - отметил Зеленский.

На этом фоне президент призвал партнеров Украины перестать занимать оборонительную позицию в диалоге с Россией и бояться ее, а действовать наступательно.

"(Наши партнеры. – Ред.) сейчас смотрят на Россию через военно-стратегическую призму и используют Украину как щит. Мы те, кто чувствует боль. Хорошо, что они на стороне Украины, но они должны перестать занимать оборонительную позицию в диалоге с Россией. Мы настаиваем на том, что они могут действовать наступательно… Украинский народ умирает", - сказал он.

"Россия перекрыла наши поставки в Мариуполь, Мелитополь, Бердянск, Херсон, Харьков… Они похищают мэров наших городов. Они убили некоторых из них. Некоторых из них мы не можем найти. Некоторых из них мы уже нашли, и они мертвы. И некоторые из них были заменены. Они делают то же самое, что делали на Донбассе в 2014 году. Эти операции проводят те же люди. Это та же методология", - добавил он.

Читайте также: Кулеба призвал бойкотировать "Ашан", Leroy Merlin и Decathlon

По словам Зеленского, "сейчас Запад не может сказать: мы поможем вам в ближайшие недели", поскольку это не позволяет Украине разблокировать оккупированные Россией города, подвозить жителям еду и брать военную инициативу в свои руки.

"Люди просто не в состоянии выбраться. Там нет ни еды, ни лекарств, ни питьевой воды. И это то, что мы должны сделать. Это вопросы, которые нужно решать сегодня и завтра, а не через пару недель", - резюмировал он.

Автор: 

Газ (10223) Зеленский Владимир (20266) нефть (1917) россия (95413) санкции (11266) химическое оружие (367) эмбарго (226)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+16
Абсолютно
показать весь комментарий
28.03.2022 15:37
+11
Коли хоча б один банк має SWIFT, всі інші банки здійснюють перерахунки через цей банк за мізерну комісію
показать весь комментарий
28.03.2022 15:39
+8
Да, пригорает. Харьков, Мариуполь, Чернигов, Херсон, Львов, Луцк, Одесса... Везде от зеледента пригорает. Он же свидетель мира в глазах бункерфюрера.
показать весь комментарий
28.03.2022 16:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Абсолютно
показать весь комментарий
28.03.2022 15:37 Ответить
Коли хоча б один банк має SWIFT, всі інші банки здійснюють перерахунки через цей банк за мізерну комісію
показать весь комментарий
28.03.2022 15:39 Ответить
Нехай говорить. По писаному він вміє добре це робити. В нього хороші сценаристи, які йому пишуть гарні і правильні, навіть патріотичні тексти. На Заході вони йдуть "на ура".
показать весь комментарий
28.03.2022 15:40 Ответить
А в себе в державі який приклад він показує європейським партнерам, закликаючи і пропагуючи дозволити бізнес олігархату агресора на території України? Чи зняти взагалі західні санкції з окремих олігархів агресора, друга росфюрера абрама до прикладу?
показать весь комментарий
28.03.2022 20:47 Ответить
Опять проклятый запад мешает зеледенту защищать Украину...
показать весь комментарий
28.03.2022 15:40 Ответить
Пригорает у кацапни от президента Украині ))))
показать весь комментарий
28.03.2022 15:42 Ответить
та не сильно
показать весь комментарий
28.03.2022 16:03 Ответить
Да, пригорает. Харьков, Мариуполь, Чернигов, Херсон, Львов, Луцк, Одесса... Везде от зеледента пригорает. Он же свидетель мира в глазах бункерфюрера.
показать весь комментарий
28.03.2022 16:15 Ответить
вони то думали, що такий безхребетний миролюбний пісюніст, оточений громадянами раши, шпигунами та пристосуваньцями опиратись довго не зможе. А амери коломойського взяли жорстко за.... бороду і він дозволив допустити до зелі адекватних сценаристів і авторів текстів.
показать весь комментарий
28.03.2022 16:18 Ответить
звертатись до них звісно треба, але вгодоване стадо настільки налякане ордою, що лише окремі наважуються на хоч якісь рішучі дії. усі вони сподіваються, що орки тут настільки ув'язнуть, що до них це не докотиться. або мають надію, що нелюдам вистачить і України щоб вгамувати свою жагу крові.
показать весь комментарий
28.03.2022 15:40 Ответить
Ну нехай сподіваються... От тільки якщо нас захоплять, поработять, то ці "партнери" повинні також знати, що ми із задоволенням підемо на них в складі рашистів, не за кацапію або чергового пуйла, а просто щоб помститися за їх "підтримку" України.
показать весь комментарий
28.03.2022 15:53 Ответить
принаймні якась частина наших громадян так і зробить.
показать весь комментарий
28.03.2022 16:12 Ответить
Претензии конечно обоснованы. Но кто бы их предъявлял?
показать весь комментарий
28.03.2022 15:40 Ответить
И кто же это должен сделать?
показать весь комментарий
28.03.2022 18:16 Ответить
Так прикручивайте краник! На каждый обстрел мирных--минус ..надцать тысяч кубов пропуска газа.
Орки да и Европа только силу и бабло понимают !!!!
показать весь комментарий
28.03.2022 15:44 Ответить
сколько минус по нашему газопроводу, столько же автоматически плюс по северному потоку
показать весь комментарий
28.03.2022 16:04 Ответить
Навіть ще гірше, консерва зедєнт планує дозволити вести бізнес олігархату агресора на території України і закликає західних союзників та партнерів взагалі зняти санкції з окремих олігархів агресора, друга росфюрера абрама до прикладу.
показать весь комментарий
28.03.2022 20:57 Ответить
А тут сказано правильно. Европейські циніки скоріше свинок пожаліють.
показать весь комментарий
28.03.2022 16:00 Ответить
Росія воює не проти України, Росія воює проти людства та цінностей цивілізованого світу.
показать весь комментарий
28.03.2022 16:07 Ответить
Яке ж воно жалюгідне та дурне
показать весь комментарий
28.03.2022 16:08 Ответить
Это ты про себя? Самокритично
показать весь комментарий
28.03.2022 18:17 Ответить
Цікавий підхідю
Тільки є одне - але... Якби дехто не казав - нє нагнєтайтє, я еще не посмотрел коє кому в глаза, то мабудь і реакція на превентивність була б іншою.
показать весь комментарий
28.03.2022 16:11 Ответить
А ЧЁ СЛАБО ПЕРЕКРЫТЬ ГАЗ В СОПЛИВУЮ ЕВРОПУ ?!
показать весь комментарий
28.03.2022 16:15 Ответить
Как всегда трусливый и зажратый запад бережет свои зады. Боятся ромашки больше смерти. Лучше пусть украинцев бьют, а мы в сторонке покурим до хим.атаки. А там может что-то скажем или посочувствуем. И таких тварей по миру море
показать весь комментарий
28.03.2022 17:14 Ответить
Как всегда трусливый и зажратый запад бережет свои зады. Боятся ромашки больше смерти. Лучше пусть украинцев бьют, а мы в сторонке покурим до хим.атаки. А там может что-то скажем или посочувствуем. И таких тварей по миру море
показать весь комментарий
28.03.2022 17:16 Ответить
це точно!

це просто отмазка, щоб не вводити ембарго!
показать весь комментарий
28.03.2022 18:04 Ответить
Повне ембарго вже зараз наразі запровадити неможливо, як було повідомлено раніше. Для диверсифікації поставок енергоносіїв потрібен час.
показать весь комментарий
28.03.2022 21:02 Ответить
верно.
показать весь комментарий
28.03.2022 22:45 Ответить
 
 