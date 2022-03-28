G7 отклонила требование России платить за газ в рублях. Это неприемлемо, – министр экономики ФРГ Хабек

Министры энергетики промышленно развитых стран "Большой семерки" отвергают требования президента Владимира Путина, чтобы "недружественные" страны платили за российский газ рублями.

Об этом заявил министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Все министры стран G7 согласились с тем, что это одностороннее и явное нарушение существующих контрактов", – отметил Хабек.

Он заявил, что министры "Большой семерки" подчеркнули, что заключенные контракты действительны, и компании должны и обязаны их соблюдать.

"Оплата в рублях неприемлема, и мы призываем соответствующие компании не выполнять требование Путина. Попытка Путина разделить нас очевидна, но – как вы можете видеть из этого великого единства и решительности – мы не будем разделены", - подчеркнул Хабек.

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