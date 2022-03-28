G7 отклонила требование России платить за газ в рублях. Это неприемлемо, – министр экономики ФРГ Хабек
Министры энергетики промышленно развитых стран "Большой семерки" отвергают требования президента Владимира Путина, чтобы "недружественные" страны платили за российский газ рублями.
Об этом заявил министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Все министры стран G7 согласились с тем, что это одностороннее и явное нарушение существующих контрактов", – отметил Хабек.
Он заявил, что министры "Большой семерки" подчеркнули, что заключенные контракты действительны, и компании должны и обязаны их соблюдать.
"Оплата в рублях неприемлема, и мы призываем соответствующие компании не выполнять требование Путина. Попытка Путина разделить нас очевидна, но – как вы можете видеть из этого великого единства и решительности – мы не будем разделены", - подчеркнул Хабек.
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купіть у них рублі по реальному курсу та віддайте по офіційному рашкованському -
газ подешевшає для Європи втричі !!!!
а алєні перейдуть з ягеля на лєбєду
Подивимось на реакцію цих рішучих, коли ху№ло перекриє їм кран.
Європейські можновладці, сплачуючи зараз газ та паливо в мордор, платять криваві кошти, які йдуть на вбивства українців.
до того ж після зупинки багато із них просто не відчиняться - технологія така...
1. Запретили евро и доллар.
2. По логике либо получать газ и оплатить только после отмены запрета пункта 1. Или прекратить его поставлять.
3. Х.у.й.ло придумал хитрый ход по поводу срублей.
4. Посла ли на х.у.й со своими срублями!
Вывод: изначально рассчитывали на отключение, но сделали не эмбарго, а типа пуйло сам перекрыл👍😁
матушке водится
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а потом бади-бум !
и рашка кырдык
в смысле морали,а то такого свои же попросят на концерт.
і цьому поцу землі мало було !!!
Если бы у европейцев были рубли, то им нахер газ не нужен был бы - топили бы рублями...)