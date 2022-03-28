Оккупанты начали выдавать в Геническе "пенсию" рублями. Местные меняют их на гривни

Войска агрессора выдают пенсионерам по 10 тыс. рублей (чуть больше $100. – Ред.). Магазины российские деньги не принимают.

Об этом сообщил в фейсбуке депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, информирует Цензор.НЕТ.

"После составления списков на прошлой неделе – начались реальные выплаты 10 000 рублей в Геническе. Люди стоят в очередях и уже получают наличные деньги на руки", – написал он.

Хлань указал, что пенсионеры сразу меняют рубли на гривни.

Херсонское издание "Мост" пишет, что магазины в Геническе рубли не принимают.

"Если не сотрудничать с оккупантами и ничего у них не брать – это ускорит нашу победу", – призвал Хлань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Геническе захватчики задержали местного депутата