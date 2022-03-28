РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8202 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
10 294 31

Оккупанты начали выдавать в Геническе "пенсию" рублями. Местные меняют их на гривни

дефолт,рубль

Войска агрессора выдают пенсионерам по 10 тыс. рублей (чуть больше $100. – Ред.). Магазины российские деньги не принимают.

Об этом сообщил в фейсбуке депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, информирует Цензор.НЕТ.

"После составления списков на прошлой неделе – начались реальные выплаты 10 000 рублей в Геническе. Люди стоят в очередях и уже получают наличные деньги на руки", – написал он.

Хлань указал, что пенсионеры сразу меняют рубли на гривни.

Херсонское издание "Мост" пишет, что магазины в Геническе рубли не принимают.

"Если не сотрудничать с оккупантами и ничего у них не брать – это ускорит нашу победу", – призвал Хлань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Геническе захватчики задержали местного депутата

оккупация (10130) рубль (910) Геническ (30) Херсонская область (4731)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+10
Гроші треба зберегати у рублях, бо ніхто не буде шукати гроші у купі рублів
показать весь комментарий
28.03.2022 16:30
+9
на один день роботи наших ПВО і чотири Героя Арменії (посмертно)
показать весь комментарий
28.03.2022 16:32
+9
10 тис рублів (трохи більше $100. Пусть рашисты в своей Московии найдут наличный доллар за 100 деревянных
показать весь комментарий
28.03.2022 16:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Издание HaberGlobal, со ссылкой на свои источники в турецкой разведке сообщило, что Армения передала России четыре истребителя Су-30 вместе с подготовленными пилотами, для войны в Украине
показать весь комментарий
28.03.2022 16:30 Ответить
на один день роботи наших ПВО і чотири Героя Арменії (посмертно)
показать весь комментарий
28.03.2022 16:32 Ответить
плюс санкции на Армению
показать весь комментарий
28.03.2022 16:34 Ответить
Та ні... Потрібно підказати тим хачікам, що в Україні є пункти по прийому авіатехніки за винагороду, і буде в Україні 4 нових літачки.
PS/ А місцеві українські вірмени для земляків взлітну доріжку швиденько зорганізують. Асфальт-бетонки це їх профіль)
показать весь комментарий
28.03.2022 16:38 Ответить
Уже известно, что фейк
показать весь комментарий
28.03.2022 17:05 Ответить
Гроші треба зберегати у рублях, бо ніхто не буде шукати гроші у купі рублів
показать весь комментарий
28.03.2022 16:30 Ответить
пенси хай беруть - це лише мала частка моральної компенсації від *****.
решта буде репараціями після Перемоги
показать весь комментарий
28.03.2022 16:30 Ответить
якщо відсосати, це пять десять грам білка. так хай ще і відсосуть.
показать весь комментарий
28.03.2022 16:35 Ответить
їм репарацій у євро чекати довго, не доживуть, - хай беруть окупаційними марками
показать весь комментарий
28.03.2022 16:58 Ответить
Ці рублі фальшиві вони не дійсні на території РФ.
показать весь комментарий
28.03.2022 16:35 Ответить
то вже проблема тих, хто продає за них гривні
показать весь комментарий
28.03.2022 16:59 Ответить
то не люди в чергах стоять то підкацапники !
показать весь комментарий
28.03.2022 16:36 Ответить
А откуда Хлань в Фейсбук строчит. В коментах херсонцы пишут шо он слинял из города еще неделю назад.
показать весь комментарий
28.03.2022 16:55 Ответить
О, давно тебя тролина здесь не было.
показать весь комментарий
28.03.2022 17:59 Ответить
10 тис рублів (трохи більше $100. Пусть рашисты в своей Московии найдут наличный доллар за 100 деревянных
показать весь комментарий
28.03.2022 16:37 Ответить
10000 рос.рублів купять за 1600 грн.
А за 1600 грн - можна купити 48,48 $
І то ...
показать весь комментарий
28.03.2022 17:07 Ответить
Спочатку подумав, що ти загнув. Но таки на сьогодні так. За 1 доляр зараз в орді 220 паперу з куркою-мутантом міняють).
показать весь комментарий
28.03.2022 17:48 Ответить
читай ком. ниже. даже если надешь завтра бакс по 220 то в пересчете будет 45,45 Маржа 3 бакса с чела.
показать весь комментарий
28.03.2022 18:05 Ответить
Ведро пенсии..
показать весь комментарий
28.03.2022 16:37 Ответить
10.000 ржублей - примерно 30- 40 Дол. Откуда " больше 100"?
показать весь комментарий
28.03.2022 16:51 Ответить
хотели российские пенсии получите распишитесь паскуды
показать весь комментарий
28.03.2022 17:25 Ответить
Так они рубли наличными получат, а гривны на карту прийдут. Это такой план выкачки срублей из засрашки.
показать весь комментарий
28.03.2022 18:27 Ответить
какой дурак будет менять по такому курсу или там все тупые трпилы:
показать весь комментарий
28.03.2022 20:30 Ответить
тяните дальше c контр осбождением..он уже кадыров приехал в марик ...зеленский просто кинул азов на смерть..будут не только грн..а родяться вторые домбасяны через 8 лет если резину тянуть..где армии и дивизии для контр удара на юг где тысячи гранатометов разных и сотни байроктаров..???****** точкой у обл раду в херсоне там все сидят кацапы кадыровцы и омон..отсекайте бомбами дороги в крыми..
показать весь комментарий
28.03.2022 17:34 Ответить
чо не сказали, по якому курсу міняють? ну не один до чотирьох же!
показать весь комментарий
28.03.2022 17:38 Ответить
Це тіпа 30 баксів пенсія? Треба Цензору було написати за яким курсом пенсіонери назад міняють рублі на гривні.
показать весь комментарий
28.03.2022 17:44 Ответить
Почитал заголовок почитал комменти.Вопрос а кто их берёт эти рубли и на основе чего?Какая нах пенсия?Все кто взял русские рубли сразу судить !
показать весь комментарий
28.03.2022 18:55 Ответить
эту пенсию дают оккупационные власти за личные данные этих пенсионеров, после регистрации ... потом будет типа референдум .. а деньги у московских фашистов берут те, которые считают, что за эти грязные деньги оккупантов приобретут себе счастье .. они и гречку брали .. это совкодрочеры в основном ..
показать весь комментарий
28.03.2022 19:04 Ответить
Есть закон про поддержку окупантов за это 15 лет.Разговор короткий это предатели.После войны лишение пенсий и конфискация имущества и пошли вон со страны.
показать весь комментарий
28.03.2022 19:08 Ответить
Надо брать в долларах сша .. ру срубль - идет на .. москву ..
показать весь комментарий
28.03.2022 18:59 Ответить
 
 