Оккупанты начали выдавать в Геническе "пенсию" рублями. Местные меняют их на гривни
Войска агрессора выдают пенсионерам по 10 тыс. рублей (чуть больше $100. – Ред.). Магазины российские деньги не принимают.
Об этом сообщил в фейсбуке депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, информирует Цензор.НЕТ.
"После составления списков на прошлой неделе – начались реальные выплаты 10 000 рублей в Геническе. Люди стоят в очередях и уже получают наличные деньги на руки", – написал он.
Хлань указал, что пенсионеры сразу меняют рубли на гривни.
Херсонское издание "Мост" пишет, что магазины в Геническе рубли не принимают.
"Если не сотрудничать с оккупантами и ничего у них не брать – это ускорит нашу победу", – призвал Хлань.
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+10 Андрей Дрофяк
показать весь комментарий28.03.2022 16:30
+9 Dust
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PS/ А місцеві українські вірмени для земляків взлітну доріжку швиденько зорганізують. Асфальт-бетонки це їх профіль)
решта буде репараціями після Перемоги
А за 1600 грн - можна купити 48,48 $
І то ...