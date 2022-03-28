"Еще полгода такой войны и ты не сможешь вернуться в Россию – ее, видимо, не будет.... стране, в принципе, ж#па, полная", - разговор оккупанта с родителями. АУДИО

На очередном разговоре, который удалось перехватить СБУ, родители молодого оккупанта признают плачевность ситуации в РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Родственники оккупантов размышляют над мобилизацией в России, над абсурдностью требований Кремля отдать Крым и Донбасс. Отец говорит: "Нас, как в Афганистане, втянули в свое время в войну. Не надо было туда лезть". В то же время, они все равно верят, что вторжение в Украину организовали... американцы.

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