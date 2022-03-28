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Новости Война
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"Еще полгода такой войны и ты не сможешь вернуться в Россию – ее, видимо, не будет.... стране, в принципе, ж#па, полная", - разговор оккупанта с родителями. АУДИО

На очередном разговоре, который удалось перехватить СБУ, родители молодого оккупанта признают плачевность ситуации в РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Родственники оккупантов размышляют над мобилизацией в России, над абсурдностью требований Кремля отдать Крым и Донбасс. Отец говорит: "Нас, как в Афганистане, втянули в свое время в войну. Не надо было туда лезть". В то же время, они все равно верят, что вторжение в Украину организовали... американцы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Здесь люди уже дичают. В соседней вот деревне пацаны женщину взрослую изнасиловали и 16 летнюю девчонку", - российские оккупанты рассказывают о своих зверствах. АУДИО

армия РФ (19115) СБУ (19871) перехват (342)


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Топ комментарии
+55
Для кацапа жопа это их вся жизнь. Рождаются через жопу, трахаются в жопу и живут в жопе
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28.03.2022 16:41
+48
а кто втягивал то?кто тот нигадяй?
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28.03.2022 16:38
+29
Ну как кто? Омерика и Байден.
Вообще наверно никогда не устану поражаться насколько у этих шизофреников в головах насрано. Такой бред несут. И главное у каждого ватана своя шизоидная картина мира. Никакого общего, пускай даже вывернутого, видения и близко нет. Единственное в чем сходятся -"все плохие, особенно пиндосы, а расеюшка хорошая".
Расеянский скот тупо кормят потоком помоев из сотен нелепых, противоречащих друг другу, версий, которые каждый день меняются и вместе не стыкуется, а каждый ватник сам себе из этого гнилого винегрета картину происходящего собирает.
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28.03.2022 17:15
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а кто втягивал то?кто тот нигадяй?
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28.03.2022 16:38 Ответить
Ну как кто? Омерика и Байден.
Вообще наверно никогда не устану поражаться насколько у этих шизофреников в головах насрано. Такой бред несут. И главное у каждого ватана своя шизоидная картина мира. Никакого общего, пускай даже вывернутого, видения и близко нет. Единственное в чем сходятся -"все плохие, особенно пиндосы, а расеюшка хорошая".
Расеянский скот тупо кормят потоком помоев из сотен нелепых, противоречащих друг другу, версий, которые каждый день меняются и вместе не стыкуется, а каждый ватник сам себе из этого гнилого винегрета картину происходящего собирает.
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28.03.2022 17:15 Ответить
ну таки да, Обама и Байден. вместо того чтобы согласно Будапештского меморандума расфигачить одного дебила - решили отдать кацапстан Китаю, дескать там коммуняки более адекватные, с ними мы знаем как работать.
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28.03.2022 17:34 Ответить
но это не отменяет того факта что нас они кинули
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28.03.2022 23:09 Ответить
Цій дурі здається і американці їй сина "забацали" , просто не замітила
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28.03.2022 20:32 Ответить
по разговору похоже
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28.03.2022 20:34 Ответить
Для кацапа жопа это их вся жизнь. Рождаются через жопу, трахаются в жопу и живут в жопе
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28.03.2022 16:41 Ответить
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28.03.2022 17:35 Ответить
жопа, жопа, жо-па-пааа….
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28.03.2022 16:41 Ответить
сша может и втянуло тем что не держало рф когда та кричала держите меня а то "ух я делов наделаю". Но заварила кашу именно рф, своим быдло-поведением на междунароной арене, как типичный гопник.
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28.03.2022 16:42 Ответить
Спєцапєрація па вазвращєнію лапатнікав навсєгда к лаптям ідьот по намєчєнаму плану...
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28.03.2022 16:43 Ответить
Kon4ennie
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28.03.2022 16:43 Ответить
Які терріторії США в когось забрали та анексували?
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28.03.2022 16:48 Ответить
Кац, нахер за кораблём.
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28.03.2022 16:53 Ответить
Это не кац, это замшелый совкодрочер.
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28.03.2022 17:37 Ответить
А в чём разница?
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28.03.2022 18:15 Ответить
По сути никакой, но дьявол кроется в деталях.
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28.03.2022 18:25 Ответить
Да какие там детали. Мы были великими - нас все боялись. Это всё, что они знают и помнят о совке. И именно кацапы на это надрачивают. Чистый совок остался только в корее.
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28.03.2022 18:36 Ответить
Ну хотя бы в таких, что он, судя по всему, всё таки этнический украинец. А вот мышление сугубо совковое. Вот в этом и детали.
И корейский совок тоже чисто шаблонным не назовёшь, он всё же, как мне кажется, ближе китайскому времён товарича Мао. В эсэсэрии он градировался в разное время по "актуальности".
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28.03.2022 19:09 Ответить
Так я и не спорю. Но это таки частности. В истории Московии и далее, сложно найти период без авторитаризма, поэтому совок, с его маниакальным контролем им близок. а недоумков найти можно везде. Кстати, основной маркер упоротости системы - количество бежавших из комми рая.
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28.03.2022 21:00 Ответить
Полностью согласен!
Только есть один небольшой нюанс: в истории улуса не то что сложно, а просто невозможно найти период без авторитаризма.
А в остальном всё правильно.
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28.03.2022 21:19 Ответить
Нет, нуу... А если.... А вот.... Сцук, ты прав
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28.03.2022 21:48 Ответить

Ну а то!
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28.03.2022 21:50 Ответить
повторюю запитання-які? в кого? коли?
коли останній раз до себе США приєднували терріторії?
А було це після Другої світової війни?
Тільки без посилань мене кудись-посилати я теж вмію. І без загальних фраз. Коли? Де? В кого?
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28.03.2022 16:54 Ответить
Та в цього дебіла , якого я в спам відправив .
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28.03.2022 16:50 Ответить
які землі США від України завоювала? США росповсюдживач своєї культури та мови- якось так по факту.
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28.03.2022 16:49 Ответить
Так хто винен що молоді більше подобаються гамбургер і джинси, а не ягель з ватником.США пропонують свої, а не нав'язують.
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28.03.2022 16:52 Ответить
Пшло вон, убогое.
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28.03.2022 16:52 Ответить
США ніякі території не збирає і насильно свою культуру нікому не розповсюджує і всюди свій ніс не пхає, перестаньте писати маячню.
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28.03.2022 16:55 Ответить
свинособаки и украинцы братские народы??? у свинособак мозги пропитые и поэтому такие разговоры.
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28.03.2022 16:44 Ответить
ДАЛПАЙОП! венгры как рас не поставляют и против поставки нам оружия!!! Хотя....режьте и их тоже
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28.03.2022 16:45 Ответить
Там ще якась Чехословакія звучала)) щось Вейшнорію пропустив;_)) геораф)
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28.03.2022 16:49 Ответить
Надеюсь уграм накостыляют фино-угры, вот будет потеха
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28.03.2022 16:58 Ответить
Нічого, нічого, свинопес, вже скоро тебе зашкварять й буде тобі і хрест і іконкі, але це не точно
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28.03.2022 16:46 Ответить
Окупант дивується хрестам та іконам? На кацапії нема ікон?
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28.03.2022 16:46 Ответить
Павославіє на Москві лише по телевізору, насправді ж третина населення там суть мусульмани і ламаїсти, а решта не вірить ні в що, крім чистого зла.
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28.03.2022 16:58 Ответить
Я "зчепилася" у коментаріях з росіянкою. Зайшла на її сторінку, щоб розуміти з ким маю справу. У неї одне з фото було в церкві. Дуже здивував коментарій її подруги: "Королева! И дворец под стать!". Я аж заскринила це невігластво, нажаль не знаю, як додавати сюди зображення.
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28.03.2022 18:48 Ответить
Мрази! Никого нельзя ни во что втянуть если ты не хочешь! Все русские 80% в экстазе от войны.
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28.03.2022 16:47 Ответить
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28.03.2022 16:47 Ответить
Придурошні.... Пн.Корея
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28.03.2022 16:51 Ответить
Ні ! Навіть пн.корейський вурдулак сказав , що кацапи йо.нуті , і він з ними зв'язуватися не хоче .
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28.03.2022 16:59 Ответить
а чого ж? поки їхні рідні і самі не калічаться і не гинуть, то війна - як свято всенародне. Згадайте, як москальки в 2014 носили на своїх грудях футболки із написом: нєсмєшитє маі іскандєри. Мовляв всіх в ядерний пєпєл. А воно бач як виходить - всі злякалися, стали об'єднуватися в спротиві. Побільше зброї ******** нам і добровольців із розвинених країн. І ті іскандери горько заплачуть.
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28.03.2022 19:38 Ответить
***, в кінці батько сину повнолітньому очі відкриває, що Київська Русь створила ту москальщину... А де ти був телепню старий, коли дитина до школи - садочку ходила???
і видно що не зовсім упорота ватна родина... Матів майже не чути..
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28.03.2022 16:47 Ответить
Упорота і ватна. Просто не матюкаються.
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28.03.2022 17:12 Ответить
Американці чуть на колінах просили не починати війну, але винні не кацапи.
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28.03.2022 16:48 Ответить
Да скорее не жопа, вам кацапское отребье! Просто *****!
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28.03.2022 16:49 Ответить
Ещё просто ПОЛ ГОДА, даже если сегодня война закончится, московии 3/14зда!
Ягель, паклю и мох для прокладок будут по талонам выдавать!
Талоны будут из бересты...
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28.03.2022 16:51 Ответить
помесь угрофинов и орды рассуждает,откуда Русь пошла
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28.03.2022 16:52 Ответить
Ірпінь повністю звільнений від російських загарбників.

Заявив Олександр Маркушин 28 березня.
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28.03.2022 16:52 Ответить
***** тупорылые
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28.03.2022 16:53 Ответить
Обама пообсцыкал российские подъезды тоже по плану. Интересно, зачем они врут друг другу? Неужели так важно скорчить друг перед другом неизвестно что и неизвестно зачем?
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28.03.2022 16:54 Ответить
Господь, жги!
Там уже ничего не спасти.
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28.03.2022 16:54 Ответить
Пора вернуть им исконное название - московия , а то Русь да Русь . Мы и есть Русь и мы у себя дома как жили , так и живем.
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28.03.2022 16:54 Ответить
"Угольный завод..." (занавес)
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28.03.2022 16:55 Ответить
Прилетіли - розбомбили , прилізли - порізали , постріляли , пограбували . І все-одно їх "втянулі"! Тільки ї.ашити підарів за все , що накоїли !
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28.03.2022 16:55 Ответить
і знову сша це як у зебенят у всьому порох винен
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28.03.2022 16:56 Ответить
Ты сейчас точно на них похож.
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28.03.2022 17:01 Ответить
Які дурні...
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28.03.2022 16:56 Ответить
У этих ,конечно,мозги не засраны совсем ,но ничего от этого ни меняется.
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28.03.2022 17:00 Ответить
Уся сутність кацапів https://www.youtube.com/watch?v=r_UIVjqpGlY&t=16s&ab_channel=hrendyabliki
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28.03.2022 16:58 Ответить
Сколько живу,всегда слышу от них,что виновата Америка. Это уже психиатрически неизлечимо.
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28.03.2022 16:58 Ответить
Щось з усього цього набору бреда нема жодної логіки. Рука - лицо якесь. Яке в них в бошках гімно. Вони приперлись до нас воювати взагалі нічого про нас не знаючи.
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28.03.2022 17:00 Ответить
я не могу слушать эту шизофрению, не могу уже просто..., трудно поверить, что они считают себя взрослыми нормальными людьми...., как мир мог допустить, что через 80 лет оголтелая пропаганда снова превратит одну страну в банду убийц, мерзавцев и нацистов во главе с конченым фюрером и снова эта страна пойдет войной на соседние страны..., если молиться одним только деньгам - ты получишь и войну и кризис и потеряешь деньги в конце концов...
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28.03.2022 17:01 Ответить
Якийсь розпливчастий світ допустив? Та це знов і знов Америка винна. Конкретно.
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28.03.2022 21:22 Ответить
От рашисти *******! Втянули їх у війну, дибіли! Чого ці скоти як динозаври не вимерли?
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28.03.2022 17:03 Ответить
Путиноиды пытаются думать, но у них это плохо получается
т
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28.03.2022 17:03 Ответить
Їх що таки всіх спутніком чіпували?

Прориваються ж адекватні думки, але все одно "нас втягнули в війну".
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28.03.2022 17:09 Ответить
Е-е-е... Оп'ять хачу вєрнуться к вапросу бурятов.
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28.03.2022 17:10 Ответить
Чехословакия... мдеее, душой при Брежневе.
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28.03.2022 17:11 Ответить
Здається, перша розмова дітей з батьками, де не чути мата. Хоча, що це змінить?
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28.03.2022 17:30 Ответить
як це звідки взяти ресурси, ви ж з всім світом збираєтесь воювати.
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28.03.2022 17:33 Ответить
Боже яке воно кончене.
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28.03.2022 17:39 Ответить
кацапи можуть жити лише в резерваціях за висикою огорожею
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28.03.2022 17:39 Ответить
даже слушать противно. Как больные на голову обвиняют не себя и даже не ***** а американцев что помогают нам и не дают разбомбить и уничтожить всю Украину
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28.03.2022 17:39 Ответить
У мене немає слів.Лише емоції.А щоб їх опиисати не вистачає матюків. Просто нема тих трьохповерхових матюків для для покидьків.
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28.03.2022 17:43 Ответить
Как всегда.Все виноваты что я ору смерть хохлам и пришел в Украину с оружием .Зе. не захотел встретить с цветами поработителей .ой сорри. асвабадителей.все они там конченные от а до я.
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28.03.2022 17:52 Ответить
Всі подібні розмови, то, звичайно, добре, але треба пам*ятати - прогнозування можливих дій ворога в розрахунку на його непрофесіоналізм та/або низький морально-психологічний стан є неприпустимим....
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28.03.2022 17:55 Ответить
Проклятые пендосы втянули упиравшегося Вову Х-ла в войну против браццкого народа!
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28.03.2022 18:03 Ответить
От начебто й розумні а все одно тварини з промитими мізками. Гарний москаль - дохлий москаль.
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28.03.2022 18:10 Ответить
Первые 40 сек. и выключил. Значит американцы втянули бедного наивного путина вторгнутся в Украину... Сначала анексировать Крым, потом Донбас, потом полномасштабное вторжение. Это как?
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28.03.2022 18:35 Ответить
Байден стоял на границе с красной тряпкой и кричал торро путин, торро.
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28.03.2022 18:40 Ответить
Убогие, примитивные фашисты-мародеры. Какую светскую беседу, однако, ведут! Втянули их, видите-ли. Ни слова о погибших! Ни своих, ни Украинцев! Пусть будут прокляты на многие поколения их дети и они вместе с ними. Все! Дошло в конце разговора на кого они напали. Поздно уже. Отвечать будут все вместе и очень долго.
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28.03.2022 18:47 Ответить
Дикари есть дикари,единственное это их утилизировать поголовно до 17 колена.
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28.03.2022 19:24 Ответить
Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!

раZZія це імперія Зла....країна терорист!
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28.03.2022 20:12 Ответить
США-найбільш розвинута країна в нашому світі. Але і у неї були досить ганебні вчинки і дії.Може нам потрібно йти їхнім шляхом..Не тільки резервація для цього "..методом селекции выведеных чудовищных уродов", а і знімання і продаж скальпів,включаючи і дитячі скальпи.Хто попаде в резервацію,тому обовязково букву Z на всю морду.Можливо тільки так їх можно звести з цього світу-за Маріуполь,за Чернігів,Київ і всі міста Герої України і за кожного вбитого українця...
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28.03.2022 20:18 Ответить
 
 