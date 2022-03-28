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Новости Агрессия России против Украины Война
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Часть войск РФ вынуждена выходить из Украины для восстановления боеспособности, - Минобороны

рф

Достаточно большая часть российских подразделений вынуждена выходить из Украины в Россию или Беларусь, чтобы восстановить боеспособность.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сказал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник на брифинге в понедельник, 28 марта.

"Могу сказать, что довольно большая часть российских подразделений вынуждена выводить свои подразделения, свои войска за пределы Украины на территорию России или территорию Беларуси для того, чтобы восстановить боеспособность, пополнить боеприпасы, поскольку имеющимися силами и средствами в определенных районах российская армия наступательных действий вести уже не может", - сказал Мотузяник.

В то же время, он уточнил, что не может назвать процент подразделений российской армии, отведенных за пределы с Украиной.

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армия РФ (19115) Минобороны (9305)


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Топ комментарии
+6
Крим спорожнів, усі бояться війни, думають, що Україна нападе та відбере півострів. Нас цим постійно лякають. На вулицях порожнеча, вільні дороги, немає натовпів у магазинах. Порожніють дитячі садки, дітей не водять: чи поїхали, чи ховаються, - таких повідомлень на кримських форумах десятки.
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28.03.2022 16:55
+5
❗️Вірменія передала РФ 4 винищувачі разом із пілотами для використання проти України - турецькі ЗМІ

За даними телеканалу Haber Global, це сталося 25 березня і це може означати, що Вірменія стала учасником бойових дій в Україні.
Ця країна сприяла посиленню конфлікту, а не миру у регіоні. https://t.me/operativnoZSU/16068
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28.03.2022 16:49
+3
что-то у второй армии мира с самолетами совсем плохо
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28.03.2022 16:53
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❗️Вірменія передала РФ 4 винищувачі разом із пілотами для використання проти України - турецькі ЗМІ

За даними телеканалу Haber Global, це сталося 25 березня і це може означати, що Вірменія стала учасником бойових дій в Україні.
Ця країна сприяла посиленню конфлікту, а не миру у регіоні. https://t.me/operativnoZSU/16068
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28.03.2022 16:49 Ответить
что-то у второй армии мира с самолетами совсем плохо
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28.03.2022 16:53 Ответить
Саме так. Закінчилися
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28.03.2022 17:00 Ответить
Літаків у них достатньо , а от класних пілотів ( тих що мають досвід бомбардувань ) добряче порідшало . .
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28.03.2022 17:12 Ответить
Всю армянскую авиацию перебросили - все четырех непуганых армянских пилотов.
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28.03.2022 17:06 Ответить
а як по вірменьскі "1 млн $" ?
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28.03.2022 17:08 Ответить
"частина..... виходити" ))) це видно та частина, шо з ногами залишилась ))) а та частина, де руки з жопи, на покращання чорноземів залишається ))
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28.03.2022 16:53 Ответить
Якщо військова частина впід час бойових дій загубила свій прапор то може вже не виходити .Її не відновлять
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28.03.2022 18:00 Ответить
За можливістю, повинні вперед ногами "виходити".
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28.03.2022 16:54 Ответить
Проф. Преображенский


@prof_preobr

·
https://twitter.com/prof_preobr/status/1508340796944261124 6 ч



Новости российского авиапрома.
1. Серийное производство МС-21 из-за санкций возможно не раньше 2026 года.
2. До этого момента собирались выпускать Ту-214, но выяснилось, что мощности позволяют собирать всего 2 (два) таких самолёта в год. Сверхдержава.
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28.03.2022 16:55 Ответить
Крим спорожнів, усі бояться війни, думають, що Україна нападе та відбере півострів. Нас цим постійно лякають. На вулицях порожнеча, вільні дороги, немає натовпів у магазинах. Порожніють дитячі садки, дітей не водять: чи поїхали, чи ховаються, - таких повідомлень на кримських форумах десятки.
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28.03.2022 16:55 Ответить
Десь у новинах була інформація, що ********* так роз'**** свої літаки, що просить у Вірменії и взагалі бомжує.Це фантастично..
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28.03.2022 16:59 Ответить
ну, теперь некоторых хер обратно в Украину загонят. Начнут пить керосин, глотать ложки и колоть подкожно подсолнечное масло.
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28.03.2022 17:00 Ответить

Старые проверенные методы. У них так ещё деды косили. ))
Надо побольше таких "рецептов" в их паблики накидать.
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28.03.2022 17:19 Ответить
ну 4 самолётика это им на полдня хватит в Украине, 2 днем собьют 2 ночью, и + 8 шаурмянске Трупиков с орденом (их обугленые фоточки можно будет Азербаджанцам отправить как подарок
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28.03.2022 17:02 Ответить


Устали воевать, московские оккупанты ...
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28.03.2022 17:03 Ответить
сегодняшный дзен
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28.03.2022 17:03 Ответить
Ноги поїхали приклеювати?
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28.03.2022 17:11 Ответить
Фиг кто их обратно загонит..
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28.03.2022 17:12 Ответить
Дичь разбегаются..
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28.03.2022 17:15 Ответить
Она-то разбегается, но похоже её флажками окружать будут. В виде заград отрядов.
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28.03.2022 17:21 Ответить
Чому замість варінтів "пополнение мясом", "вливание будущих трупов" та "подгон в войска неудачников" редакція обрала саме термін "відновлення боєздатності"?
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28.03.2022 17:15 Ответить
Вибивати та вибивати, доки бажання лізти в Україну не пропаде.
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28.03.2022 17:23 Ответить
Килими та плазми своїм самицям повезуть, які намародьорили в Україні .
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28.03.2022 17:25 Ответить
Нехай поїдуть, та під чарку розкажуть соплємєннікам як вони героїчно абаранялі Чернобаївку.
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28.03.2022 17:35 Ответить
Змушена виходити прихопивши мій телефон який вони зперли з квартири в Буче...👿 видав геолокацію біля гомельського аеропорту
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28.03.2022 17:38 Ответить
від https://www.facebook.com/andrij.kharuk?__cft__[0]=AZXHSbVI0GCJ6IzRxgeoSPf1Q1YWos4VyjHQ0ZhsUuE4mMQBoSkEj8RTmpnRoCut2Ko3a1UpMI2K88DO_RVmnEZ8JQqXhC8a-7ZIVuOQGJy8d6g9ZhgaTRa7ziEvjvPCyj0&__tn__=-]K-R Андрій Харук

Чергова частина міркувань Пйотра Левандовського. Його висновок заслуговує винесення в заголовок: "В баченні російських командирів мародерство не руйнує моральний дух - російська армія аморальна за визначенням"

"Ми вже знаємо, що російська армія йшла не на війну. Ми також знаємо чому. Ключове питання полягає в тому, що сталося чи мало статися, коли росіяни зрозуміли, що все-таки вляпались у повномасштабну війну.
Спочатку напишу, як би виглядало, якби польські Збройні Сили були підготовлені до такої війни. Згідно з доктриною, має бути сформовано щонайменше два стратегічні ешелони. Перший стратегічний ешелон зазвичай ділиться на 2 оперативні ешелони з резервом.

Перший танково-механізований оперативний ешелон (співвідношення танків і транспортних засобів піхоти приблизно 2:1) з численною артилерією, повинен забезпечити вихід на т.зв. оперативний простір, тобто вийти на зазначені рубежі на основних напрямках наступу з метою забезпечення розгортання другого оперативного ешелону. Разом з розгортанням другого оперативного ешелону, над власними військами розгортається парасолька ППО та РЕБ. На цьому етапі командування повинно бути в змозі визначити основні зони опору супротивника, точки тяжіння на театрі боїв (тобто завдання, які потребують першочергової реалізації) і ввести туди резерви першого стратегічного ешелону. Слід зазначити, що і перший, і другий оперативні ешелони мають власне матеріально-технічне забезпечення - як матеріальне (паливо, **********, продукти харчування), так і технічне (евакуація несправного обладнання). У другому оперативному ешелоні вага МТЗ зростає.

На завершальному етапі розгортання другого оперативного ешелону на вже окуповані території вводиться другий стратегічний ешелон. Його завдання полягає в тому, щоб підтримати перший стратегічний ешелон у ключових точках, ізолювати міста, якщо вони досі не штурмувались на цьому етапі бою, убезпечити головні шляхи матеріально-технічного забезпечення військ і розвивати польову інфраструктуру (польові склади, пункти збору пошкодженої техніки, польові ремонтні майстерні) з наземним і протиповітряним захистом. Варто зазначити, що у Збройних Сил РФ залишився ще й третій стратегічний ешелон.

Перший стратегічний ешелон складається з активних (контрактних і призовників) солдатів, доповнених так званим активним резервом, другий - з підрозділів, сформованих із резервістів із «скелетом» з контрактників, а також допоміжних формувань, таких як Росгвардія. Третій стратегічний ешелон формується із старших віком резервістів на найстарішій техніці.

Тепер повернемося до війни, що триває. Росіяни атакували одним стратегічним ешелоном, що складається з двох оперативних ешелонів з резервом. Дії першого оперативного ешелону були успішним, за винятком району ООС. На решті напрямків передові російські угрупування вийшли на оперативний простір, забезпечуючи зручний вступ у бій з'єднань другого оперативного ешелону. Протягом перших трьох днів росіяни щодня проходили по кілька десятків кілометрів. У бій було введено другий оперативний ешелон і, можливо, резерв.

Почала з'являтися інформація про нестачу пального, артилерійських ***********, низький бойовий дух, фотографії покинутої техніки, прострочених харчових пайків тощо. Інформація про загальну нестачу пального через день-два боїв нгавряд чи є коректною. Наявні матеріали показують, що і перший, і другий ешелони супроводжувалися паливними автоцистернами. Звісно, деякі з них були знищені, але росіяни з більшим чи меншим успіхом продовжували атаку на всіх напрямках. Без палива це було б просто неможливо. Дійсно, у деяких бойових груп це паливо закінчилося. На мою думку, це було пов'язано не стільки з поганим плануванням, скільки з вступом у бій з порожніми цистернами. Що сталося з цим паливом? Ну, на мою думку, його просто продали або використовували для обігріву транспортних засобів до вторгнення. Місяці життя в польових таборах в прикордонних регіонах зробили свою справу.

Можна припустити, що росіянам таки довелося економити артилерійські **********. На цьому етапі боїв застосування російської артилерії було відносно малоінтенсивним. Варто пам'ятати, що при виконанні завдань безпосередньої вогневої підтримки на одну 152-мм гаубицю потрібно дві вантажівки *********** на добу. Ще раз: дві вантажівки на один ствол на день.

Щодо техніки, покинутої через технічні несправності або вищезгадану нестачу палива. З незрозумілих мені причин підрозділи другого ешелону не супроводжувались ремонтниками (тобто мобільними ремонтними майстернями та групами евакуації техніки). Вони мали б убезпечити та евакуювати залишену техніку. Чому їх там не було? Я не знаю, доктринально вони мали б бути, і не має значення, чи йшли росіяни на війну, чи на обмежену військову операцію.

Прострочення або відсутність харчових пайків. Це може означати дві речі, причому одна не не виключає іншу. По-перше, корупція досягла непомірних масштабів (заміна продовольчих пайків на складах відбувалась тільки на папері, а гроші клались в кишені інтендантів), а по-друге, росіяни адміністративним рішенням могли продовжити термін дії продовольчих пайків. Дійсно, такі пайки можна споживати ще довго після закінчення терміну придатності - але уявіть моральний дух солдатів, які бачать на упаковці, що пайки давно прострочені.

Моральний дух. До початку операції солдати тижнями жили в умовах, за які тиловиків в цивілізованих арміях однозначно зняли б з посад. Наявні матеріали перших днів війни показують внутрішню частину бронетранспортерів - солдати жили просто в них. І ось, після тижнів такого «існування», солдати дізналися, що йдуть в Україну. І тут не слід вестись на черговий медіа-наратив, поданий першими полоненими: наче їм не сказали, що операція з «визволення» України почалася і вони думали, що ще на навчаннях. Швидше, їм сказали, що це буде ВИГЛЯДАТИ ЯК НАВЧАННЯ. Так чи інакше, морально солдати, а що важливіше - їх командири, не були готові до повномасштабного конфлікту. Звичайно, це спричинило значне падіння і без того низького морального духу. Проте повного й загального розпаду дисципліни не відбулося (в окремих частинах це могло статися, про що свідчать швидкі відставки командирів), бо такі підрозділи або частини просто не могли б атакувати. А росіяни увесь час атакували. Звідси висновок - мораль у російському концепті виглядає інакше, ніж у НАТО. В баченні російських командирів мародерство не руйнує моральний дух - російська армія аморальна за визначенням."
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28.03.2022 19:18 Ответить
 
 