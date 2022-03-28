Часть войск РФ вынуждена выходить из Украины для восстановления боеспособности, - Минобороны

Достаточно большая часть российских подразделений вынуждена выходить из Украины в Россию или Беларусь, чтобы восстановить боеспособность.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сказал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник на брифинге в понедельник, 28 марта.

"Могу сказать, что довольно большая часть российских подразделений вынуждена выводить свои подразделения, свои войска за пределы Украины на территорию России или территорию Беларуси для того, чтобы восстановить боеспособность, пополнить боеприпасы, поскольку имеющимися силами и средствами в определенных районах российская армия наступательных действий вести уже не может", - сказал Мотузяник.

В то же время, он уточнил, что не может назвать процент подразделений российской армии, отведенных за пределы с Украиной.

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