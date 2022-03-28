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Звезда Instagram кот Степан собрал $10 тыс. на помощь животным в Украине

степан,кіт

Степан известен на весь мир благодаря своим фотографиям в инстаграме. С началом войны он вместе с хозяйкой эвакуировался из Харькова во Францию и теперь помогает Украине оттуда.

Об этом говорится на странице Степана в инстаграме, сообщает Цензор.НЕТ.

"Любимые друзья, сердечно благодарны вам за отклик и поддержку! Мы собрали $10 035", - говорится в сообщении.

Эти деньги пойдут украинским зоозащитным организациям и Николаевскому зоопарку.

Степан – настоящая звезда инстаграма, у него 1,2 млн подписчиков. С началом войны кот две недели "не выходил" на связь с поклонниками. Но потом стало известно, что ему удалось вместе с владелицей эвакуироваться во Францию.

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Звезда Instagram кот Степан собрал $10 тыс. на помощь животным в Украине 01

животные (930) помощь (7784) защита животных (79)


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Топ комментарии
+12
Правильний кіт.
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28.03.2022 16:58
+10
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28.03.2022 16:59
+9
Тюююю!
Ось справжній ВСУ КІТ:

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28.03.2022 17:37
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Правильний кіт.
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28.03.2022 16:58 Ответить
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28.03.2022 16:59 Ответить
Якісь ці сітки в вас різнокольорові. А в нас приймають тільки зелене, хакі і бежеве ганчір'я.
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28.03.2022 21:39 Ответить
Бандерівець!
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28.03.2022 17:06 Ответить
Я от него балдею))
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28.03.2022 17:08 Ответить
Кицькунястик безподобний.
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28.03.2022 17:11 Ответить
Пика в коттика бадьора та вгодована!
ХАРКІВСЬКИЙ БАНДЕРІВЕЦЬ.
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28.03.2022 17:11 Ответить
а сколько передал на помощь миллиардер зеленский и бородатая бабушка?
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28.03.2022 17:15 Ответить
похудал
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28.03.2022 17:19 Ответить
Чи бувають синьо-жовті коти? Так.
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28.03.2022 17:28 Ответить
Тюююю!
Ось справжній ВСУ КІТ:

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28.03.2022 17:37 Ответить
Відразу видно, що не кацапський)
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28.03.2022 18:37 Ответить
 
 