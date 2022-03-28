Звезда Instagram кот Степан собрал $10 тыс. на помощь животным в Украине
Степан известен на весь мир благодаря своим фотографиям в инстаграме. С началом войны он вместе с хозяйкой эвакуировался из Харькова во Францию и теперь помогает Украине оттуда.
Об этом говорится на странице Степана в инстаграме, сообщает Цензор.НЕТ.
"Любимые друзья, сердечно благодарны вам за отклик и поддержку! Мы собрали $10 035", - говорится в сообщении.
Эти деньги пойдут украинским зоозащитным организациям и Николаевскому зоопарку.
Степан – настоящая звезда инстаграма, у него 1,2 млн подписчиков. С началом войны кот две недели "не выходил" на связь с поклонниками. Но потом стало известно, что ему удалось вместе с владелицей эвакуироваться во Францию.
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ХАРКІВСЬКИЙ БАНДЕРІВЕЦЬ.
Ось справжній ВСУ КІТ: