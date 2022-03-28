В Турции СМИ заявляет, что Армения передала России четыре Су-30. Ереван это отрицает
Турецкий ресурс Haber Global со ссылкой на "разведку" сообщил, что 25 марта из Армении в Россию "для использования в Украине" якобы вылетели вместе с армянскими летчиками четыре многоцелевых бомбардировщика Су-30.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Liga.net, об этом говорится в материале, опубликованном сегодня, 28 марта.
В свою очередь посольство Армении в Украине отрицает правдивость публикации: "Распространенная Haber Global информация о передаче Арменией самолетов Cу-30 не соответствует действительности".
В ответ на запрос в МИД Украины дали ссылку на реакцию посольства Армении в Украине.
Liga отмечает, что поскольку Турция является геополитическим противником Армении, к информации, озвученной в материале, следует относиться с осторожностью. Подтверждений от независимых источников нет.
Пока известно, что около двух лет назад Армения купила четыре Су-30 без ракет к ним.
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Для мене сьогодні Вірменія стоїть, за шкалою недружнього відношення до України, на третьому місці, після РФ та Білорусі.
Й нехай мене простять мої вірменські друзі. Але, вірмени - ганьба вам!
https://www.facebook.com/irakli.komaxidze/videos/679551963233800/?__cft__[0]=AZVJ1YxKfOso8ygZIp1jtOQxVQSDDszplfqa5z-1rbY3X8vML9BTPw8ly5WtR4DDJ1btLWi4xkvi6hRN_lccFtmEerXRm_w1CVIfOSJdsnRFxupn3yplnuykv0AXMU2xuXOjICXES4tn6dXFXaQh-_EWpvlZkX12M9b7q7mFCRO68A&__tn__=-UK-R https://www.facebook.com/irakli.komaxidze/videos/679551963233800/
Любопытно что скажут на это те тбилисские армяне, которые рвали глотку во время Второй карабахской войны. Обвиняли во всех бедах грузин, украинцев и т.д., Но только не своих соотечественников в Армении и не их русских "союзников". Армяне из Ереванской губернии российской федерации, не смотря на то, что русские их кидали не раз (и еще кинут), сегодня вновь вышли на акцию в поддержку россии, развязавшей жестокую войну против Украины