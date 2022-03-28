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В Турции СМИ заявляет, что Армения передала России четыре Су-30. Ереван это отрицает

су-30

Турецкий ресурс Haber Global со ссылкой на "разведку" сообщил, что 25 марта из Армении в Россию "для использования в Украине" якобы вылетели вместе с армянскими летчиками четыре многоцелевых бомбардировщика Су-30.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Liga.net, об этом говорится в материале, опубликованном сегодня, 28 марта.

В свою очередь посольство Армении в Украине отрицает правдивость публикации: "Распространенная Haber Global информация о передаче Арменией самолетов Cу-30 не соответствует действительности".

В ответ на запрос в МИД Украины дали ссылку на реакцию посольства Армении в Украине.

Liga отмечает, что поскольку Турция является геополитическим противником Армении, к информации, озвученной в материале, следует относиться с осторожностью. Подтверждений от независимых источников нет.

Пока известно, что около двух лет назад Армения купила четыре Су-30 без ракет к ним.

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Автор: 

Армения (829) оружие (10202) Турция (3374)


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Топ комментарии
+30
у кацапов заканчиваются?
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28.03.2022 17:01
+25
Слава ЗСУ. Сподіваюся вірменські літаки підуть туди ж куди пішли російські - на брухт.
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28.03.2022 17:04
+22
Пусть останавливаются в Чернобаевке, там хорошие условия доя дальнейших действий...
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28.03.2022 17:05
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в азейбарджанском телеграмме проскочило сообщение ,что многие фирмы германии (4 поставщик вооружений в мире ),готовы немедленно продать кучу вооружений украине-начиная с танков и заканчивая пво и стрелковкой,при том есть все в наличие-но канцелярия штольца тормозит с разрешениями
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28.03.2022 17:41 Ответить
Верить армянам ни в коем случае нельзя. Это одно и то же что россияне.
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28.03.2022 17:42 Ответить
Вірмени зараз через Карабах очкують... Якщо вони дійсно це зробили, то це ідіотський крок...
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28.03.2022 17:50 Ответить
Кавказцы считают армян самыми подлыми людьми
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28.03.2022 17:56 Ответить
Не только кавказцы.
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28.03.2022 18:14 Ответить
tvoi kavkazci eto tureckie plenena iz azerbostana bot xrenov ?
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28.03.2022 18:16 Ответить
пару днів назад пропогадистці росії 1 зрежисували нібито вона вийшла в прямий ефір з англоязичним плакатіком ..нет войне.. і зараз ця пропогандистка їздить по европі і говорить що рускі ні причем, і винен тільки путін. і знімайте санкції, тому що страждає руский народ. так от армани відповідальні за свії уряд. і вони повинні страждати за каліцтва наших дітей.
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28.03.2022 18:07 Ответить
ты веришь на россии в прямые эфиры)))
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28.03.2022 18:20 Ответить
верим в прямой эфир кацапии с задержкой +40-60 секунд -
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28.03.2022 21:34 Ответить
у кацапов еще много самолетов. вопрос их состояния, проблема более серьезная это дефицит опытных летчиков, это товар штучный заменить его нечем, пилот способный выполнять боевые задачи - это 5-6 лет налета, выпускник училища - это про взлет и посадку
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28.03.2022 18:19 Ответить
Якийсь десонанс. Перший загиблий на Майдані - Нігоян, армянин-українець..., і оце бидло, просто немає слів...
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28.03.2022 18:20 Ответить
А у нас в Україні всі однакові? Немає зрадників, манкуртів?
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28.03.2022 22:07 Ответить
Моя бабця казали, що серед будь-якого народу є люди, а є і людиська.
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29.03.2022 04:32 Ответить
прямих ефірів на рашці немає. або запис. або затримка. але ця спецоперація спрацювала. наприклад в італії на телебаченні берлусконі вона вже виступала. і деякі западні фірми хочуть повернутися на руский ринок.
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28.03.2022 18:27 Ответить
Це вже не якісь там проплачений мітинг. Це позиція активної частини вірменського народу, який підтримує агресію Кремля в Україні.
Для мене сьогодні Вірменія стоїть, за шкалою недружнього відношення до України, на третьому місці, після РФ та Білорусі.
Й нехай мене простять мої вірменські друзі. Але, вірмени - ганьба вам!

https://www.facebook.com/irakli.komaxidze/videos/679551963233800/?__cft__[0]=AZVJ1YxKfOso8ygZIp1jtOQxVQSDDszplfqa5z-1rbY3X8vML9BTPw8ly5WtR4DDJ1btLWi4xkvi6hRN_lccFtmEerXRm_w1CVIfOSJdsnRFxupn3yplnuykv0AXMU2xuXOjICXES4tn6dXFXaQh-_EWpvlZkX12M9b7q7mFCRO68A&__tn__=-UK-R https://www.facebook.com/irakli.komaxidze/videos/679551963233800/

Любопытно что скажут на это те тбилисские армяне, которые рвали глотку во время Второй карабахской войны. Обвиняли во всех бедах грузин, украинцев и т.д., Но только не своих соотечественников в Армении и не их русских "союзников". Армяне из Ереванской губернии российской федерации, не смотря на то, что русские их кидали не раз (и еще кинут), сегодня вновь вышли на акцию в поддержку россии, развязавшей жестокую войну против Украины
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28.03.2022 18:40 Ответить
Это именно проплаченный митинг с ватными дебилами. В Ереване прошло уже четыре митинга в поддержку Украины. Про самый многочисленный была новость на Цензоре
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28.03.2022 22:00 Ответить
и кто оплачивает этот психоз солидарности с кацапизмом? И почем стоит час постоять? хоть 3000 драм платят?
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28.03.2022 22:11 Ответить
4? Это на 1-2 дня от силы
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28.03.2022 18:42 Ответить
БОМБИТЕ АРМЕНИЮ !!!
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29.03.2022 07:24 Ответить
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