В Турции СМИ заявляет, что Армения передала России четыре Су-30. Ереван это отрицает

Турецкий ресурс Haber Global со ссылкой на "разведку" сообщил, что 25 марта из Армении в Россию "для использования в Украине" якобы вылетели вместе с армянскими летчиками четыре многоцелевых бомбардировщика Су-30.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Liga.net, об этом говорится в материале, опубликованном сегодня, 28 марта.

В свою очередь посольство Армении в Украине отрицает правдивость публикации: "Распространенная Haber Global информация о передаче Арменией самолетов Cу-30 не соответствует действительности".

В ответ на запрос в МИД Украины дали ссылку на реакцию посольства Армении в Украине.

Liga отмечает, что поскольку Турция является геополитическим противником Армении, к информации, озвученной в материале, следует относиться с осторожностью. Подтверждений от независимых источников нет.

Пока известно, что около двух лет назад Армения купила четыре Су-30 без ракет к ним.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Азербайджан: Нагорного Карабаха не существует