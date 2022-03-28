За время блокады в Мариуполе погибли 5 тыс. человек, из них около 210 - дети, - мэр Бойченко
В Мариуполе за время российской осады погибли почти 5 тысяч человек, из которых около 210 – дети.
Такие данные предоставил СМИ мэр Мариуполя Вадим Бойченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"За 27 суток осады, по состоянию на 27 марта в Мариуполе погибли почти 5 тысяч человек, из них около 210 детей", - говорится в сообщении.
За указанный период вражескими обстрелами и бомбежками повреждено 2340 многоквартирных жилых домов, что составляет 90% от общего количества, из них прямым попаданием – 1560 (60%), а разрушено 1040 (40%). В частном секторе повреждено – 61 200 (90%), из них прямым попаданием – 40 800 (60%) и разрушено – 27 200 (40%).
Также разрушены 3 больницы, повреждены еще 7. Кроме того, повреждены 57 школ и 70 детсадов, из них разрушены 23 и 28 соответственно.
В городе повреждены также два завода, порт и воинская часть.
Мэр Мариуполя отметил, что эти данные являются лишь приблизительными, ведь точно подсчитать количество погибших сейчас невозможно, поскольку постоянно продолжаются бои.
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https://www.5.ua/regiony/ofitsiini-dani-daleki-vid-realnosti-radnyk-ochilnyka-mariupolia-zaiavyv-shcho-v-misti-20-tysiach-zahyblykh-271336.html
Бенядиктова лучше знает. От только не говорите что эта лярва всегда говорит правду.