За время блокады в Мариуполе погибли 5 тыс. человек, из них около 210 - дети, - мэр Бойченко

В Мариуполе за время российской осады погибли почти 5 тысяч человек, из которых около 210 – дети.

Такие данные предоставил СМИ мэр Мариуполя Вадим Бойченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"За 27 суток осады, по состоянию на 27 марта в Мариуполе погибли почти 5 тысяч человек, из них около 210 детей", - говорится в сообщении.

За указанный период вражескими обстрелами и бомбежками повреждено 2340 многоквартирных жилых домов, что составляет 90% от общего количества, из них прямым попаданием – 1560 (60%), а разрушено 1040 (40%). В частном секторе повреждено – 61 200 (90%), из них прямым попаданием – 40 800 (60%) и разрушено – 27 200 (40%).

Также разрушены 3 больницы, повреждены еще 7. Кроме того, повреждены 57 школ и 70 детсадов, из них разрушены 23 и 28 соответственно.

В городе повреждены также два завода, порт и воинская часть.

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Мэр Мариуполя отметил, что эти данные являются лишь приблизительными, ведь точно подсчитать количество погибших сейчас невозможно, поскольку постоянно продолжаются бои.