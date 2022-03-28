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Новости Война
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За время блокады в Мариуполе погибли 5 тыс. человек, из них около 210 - дети, - мэр Бойченко

поховання,маріуполь,цивільні

В Мариуполе за время российской осады погибли почти 5 тысяч человек, из которых около 210 – дети.

Такие данные предоставил СМИ мэр Мариуполя Вадим Бойченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"За 27 суток осады, по состоянию на 27 марта в Мариуполе погибли почти 5 тысяч человек, из них около 210 детей", - говорится в сообщении.

За указанный период вражескими обстрелами и бомбежками повреждено 2340 многоквартирных жилых домов, что составляет 90% от общего количества, из них прямым попаданием – 1560 (60%), а разрушено 1040 (40%). В частном секторе повреждено – 61 200 (90%), из них прямым попаданием – 40 800 (60%) и разрушено – 27 200 (40%).

Также разрушены 3 больницы, повреждены еще 7. Кроме того, повреждены 57 школ и 70 детсадов, из них разрушены 23 и 28 соответственно.

В городе повреждены также два завода, порт и воинская часть.

Также читайте: В Мариуполе заблокированы около 160 тысяч мирных жителей, – мэр Бойченко

Мэр Мариуполя отметил, что эти данные являются лишь приблизительными, ведь точно подсчитать количество погибших сейчас невозможно, поскольку постоянно продолжаются бои.

армия РФ (19115) Мариуполь (5708) смерть (9215) Бойченко Вадим (68)


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Топ комментарии
+6
А я думаю, что эта цифра Очень занижена!Смерть оркам проклятым!
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28.03.2022 17:26
+3
Це геноцид проти народу ,геноцид проти маріупольців вся рашиська мерзота яка знищувала місто неодміну має постати перед міжнародним трибуналом ,всі варвари від кривавого рашиського ката путіна до варвара який скидав бомби на театер мають бути покарані.
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28.03.2022 17:39
+2
Байден в своей речи сказал, что эта война быстро не закончится..., и нам надо приготовится к еще большим потерям..., пока толстый слегка похудеет(рашка), худой сдохнет(это мы)..., я конечно верю в победу, но какой ценой..., санкции рашка ощутит только в долгосрочной перспективе, у нее огромный запас прочности, население там готово умирать за все хорошее против всего плохого и готово терпеть столько, сколько скажут..., так что Марик - это наша большая боль, но сосем не последняя...
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28.03.2022 17:28
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А я думаю, что эта цифра Очень занижена!Смерть оркам проклятым!
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28.03.2022 17:26 Ответить
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що загальна ситуація у місті катастрофічна, за його словами, кількість жертв російських обстрілів може наближатися до 20 тисяч. https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/15/7331396/ https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/15/7331396/

https://www.5.ua/regiony/ofitsiini-dani-daleki-vid-realnosti-radnyk-ochilnyka-mariupolia-zaiavyv-shcho-v-misti-20-tysiach-zahyblykh-271336.html
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28.03.2022 19:39 Ответить
Глава Офісу Президента Єрмак заявив, що не здається жодне українське місто.
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28.03.2022 17:27 Ответить
Иии?
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28.03.2022 17:38 Ответить
Байден в своей речи сказал, что эта война быстро не закончится..., и нам надо приготовится к еще большим потерям..., пока толстый слегка похудеет(рашка), худой сдохнет(это мы)..., я конечно верю в победу, но какой ценой..., санкции рашка ощутит только в долгосрочной перспективе, у нее огромный запас прочности, население там готово умирать за все хорошее против всего плохого и готово терпеть столько, сколько скажут..., так что Марик - это наша большая боль, но сосем не последняя...
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28.03.2022 17:28 Ответить
Це дивлячись, які санкції. США та Увропа не зацікавлені в швидкому руйнуванн економіки пидоросії.
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28.03.2022 19:42 Ответить
а почьому цей герой не у мариуполи. вместе с жинками и дитями? герой украины за мужество чуваку положен
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28.03.2022 17:29 Ответить
Сьогодня путин присвоїв звання генерал лейтенанта кадирову.Сьогодня кадиров поїхав в Маріуполь,так що є шанс приземлити нового генерала українській землі
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28.03.2022 17:38 Ответить
Це геноцид проти народу ,геноцид проти маріупольців вся рашиська мерзота яка знищувала місто неодміну має постати перед міжнародним трибуналом ,всі варвари від кривавого рашиського ката путіна до варвара який скидав бомби на театер мають бути покарані.
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28.03.2022 17:39 Ответить
Никакой пощады кацапским свиньям. Только праведное возмездие. Помним, что хороших кацапов не существует.
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28.03.2022 17:39 Ответить
Хороший москаль, мертвий москаль
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28.03.2022 17:42 Ответить
Унаслідок збройної агресії РФ загинуло 143 дитини, 216 - поранено, - Офіс генпрокурора.

Бенядиктова лучше знает. От только не говорите что эта лярва всегда говорит правду.
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28.03.2022 17:42 Ответить
 
 