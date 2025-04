Anonymous слили приказ минобороны РФ по производству фейков о ВСУ. ДОКУМЕНТ

Хакеры Anonymous слили в сеть приказ, подписанный генералом российской армии Дмитрием Булгаковым, по изготовлению фейковых видеометриалов об украинских военнослужащих.

Как сообщает Цензор.НЕТ, активисты из Anonymous обнародовали документ в своем Twitter аккаунте.

"Слитый из России приказ по изготовлению пропагандистских видео с целью дискредитации отношения украинских военных к военнопленным", - говорится в сообщении хакеров.

Leaked document from Russia with order to film propaganda videos in order to discredit the attitude of Ukrainian forces to POWs pic.twitter.com/OofICo21QQ