Anonymous слили приказ минобороны РФ по производству фейков о ВСУ. ДОКУМЕНТ
Хакеры Anonymous слили в сеть приказ, подписанный генералом российской армии Дмитрием Булгаковым, по изготовлению фейковых видеометриалов об украинских военнослужащих.
Как сообщает Цензор.НЕТ, активисты из Anonymous обнародовали документ в своем Twitter аккаунте.
"Слитый из России приказ по изготовлению пропагандистских видео с целью дискредитации отношения украинских военных к военнопленным", - говорится в сообщении хакеров.
Leaked document from Russia with order to film propaganda videos in order to discredit the attitude of Ukrainian forces to POWs pic.twitter.com/OofICo21QQ— Anonymous (@YourAnonNews) March 28, 2022
Отметим, что документ подписан не Шойгу, а временно исполняющим обязанности министра обороны РФ генералом российской армии Дмитрием Булгаковым.
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ЦПД при РНБО України повідомляє про нового «героя» серед окупантів. На цей раз "героїзації" зазнав дагестанець сержант Ібрагімхаліл Гаджієв.
🔺Російські ЗМІ живописують як він, перебуваючи в епіцентрі бойових дій в районі села Червона Поляна на Донбасі, коли побачив спрямований на бійців постріл з гранатомету, закрив їх своїм тілом, врятувавши від загибелі.
❗️Вибух сильно пошкодив йому обличчя, але прикриваючи своїх товаришів по службі, Гаджієв начебто знищив ще "понад 50 неонацистів".
🔺Далі УВАГА❗️сержант нині перебуває на лікуванні у шпиталі і знову рветься у бій.
Спочатку інформація про Гаджієва містила моторошні подробиці. ❗️Внаслідок вибуху снаряду у Гаджієва начебто випало око, яке сержант "засунув назад і знову кинувся у бій". Характерно, що у пізніших публікаціях ці подробиці зникли. Мабуть, хтось із військових пояснив "казкарям", що з такими пораненнями важко залишитися не тільки при тямі, а і вижити. І в такому стані зовсім не до знищення ворогів. https://t.me/CenterCounteringDisinformation/963
думають дуже хитрі ))
Дай Бог - і стирють і ці секретні коди
І доречі яка це стаття КК про наклеп і дезінформацію на війскових ЗСУ в умовах воєнного стану?
Особливо їх рве від Чорнобаївки і "майстерності" їх командирів. Від цього навіть самі упороті кладуть цеглою в штани і не спішать їхати воювати. Вочевидь розуміють що таке справді може бути.
И первым его выложил в сеть какой-то российский политик. Казалось бы, откуда у российского политика видео с задержания российских военных.
Просто россии нужно сделать, чтобы русские солдаты боялись сдаваться в плен. А то они сейчас сдаются пачками.
А тут фільмики про звірства хочуть показати, щоб у полон не задавались. "Людяність проявляють" чи попереджують перед репресіями.