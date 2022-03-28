Украине нужны серьезные системы ПВО, артиллерия калибра 155-мм и более, а также боевая авиация 5-го поколения, - Буданов

Украина посредством агентурной разведки, включая источники в Кремле, получает большое количество информации о намерениях России. Украинцам удалось проникнуть во многие сектора российского военного, политического и финансового руководства и использовать добытую информацию с большой пользой.

Об этом в интервью изданию "Coffee or Die", специализирующемуся на военной тематике, заявил глава ГУР Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР.

Одним из примеров удачного использования разведданных, который привел начальник ГУР МО Украины, является недавний ракетный удар в Бердянске, в результате которого был уничтожен десантный корабль. Благодаря своим разведывательным возможностям, Украина попала в нужный момент, чтобы нанести максимальный ущерб. "Ракета ударила в тот момент, когда к кораблю подошли бензовозы и грузовики с боеприпасами", - сказал Буданов.

Наличие агентов в руководстве России, в том числе в администрации Путина, чрезвычайно полезно для Украины, сказал Буданов. Агентурная разведка была усилена быстро растущими возможностями киберразведки Украины, которые, как утверждает он, дают глубокое понимание военных планов России.

"Мы добились значительного прогресса в киберразведке", - отметил начальник ГУР МО Украины. Так, кроме информации о российских военных, Украина смогла "отлично увидеть оборот российских денег". "Мы также знаем, что происходит в топливной сфере России, и отслеживаем все инновации вооружения", - рассказал Буданов.

В ходе интервью Буданов подчеркнул важность разведывательной помощи от союзников. При этом высшие должностные лица американской разведки недавно свидетельствовали перед Конгрессом США, что обмен разведывательной информацией с Украиной является "революционным". В частности, глава Управления оборонной разведки генерал-лейтенант Скотт Берьер сказал, что такой обмен является "революционным с точки зрения того, что мы можем сделать", а Пол Накасоне, директор АНБ, засвидетельствовал, что "за свои 35 лет службы он не видел лучшего обмена точными, своевременными и эффективными разведывательными данными".

Отвечая на вопрос о перспективах российско-украинской войны, генерал Буданов выразил осторожный оптимизм: "Всего через два дня после вторжения Россия поняла, что все идет не так хорошо, как они надеялись. Поэтому российское руководство составило планы действий на следующие 30 и 60 суток" так называемые Д 30 и Д 60). Мы пережили первый период (Д 30) и россияне потерпели неудачу. Поскольку мы понимаем, что Россия делает, мы верим, что Д 60 также будет неудачным".

Оценивая действия врага, Буданов отметил:

"Россияне работают очень примитивно. Мы видим, что так называемая вторая армия в мире не так мощна, как все видели ее до начала войны. Несмотря на значительное преимущество в вооружении и в воздухе, они терпят значительные потери. Их моральный дух упал очень низко. Военное руководство России видит свои потери и бросает в бой новые силы. У российских командиров не хватает времени на планирование операции, поэтому они бросают своих людей на уничтожение, а мы их уничтожаем".

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"Когда я разговаривал со многими пленными, мы слышим совершенно откровенные ответы. Они не знают, что происходит и что они здесь делают. Мы не можем назвать их высокомотивированными. Я бы сказал, что это главная причина нашего успеха. Но есть и другие факторы" , – сказал начальник ГУР МО. В частности, это иностранцы, приобщившиеся к защите Украины в составе Иностранного легиона, а также украинские партизаны, воюющие против российских захватчиков.

По просьбе журналиста дать откровенную оценку того, как долго Украина может продержаться, учитывая огромные ресурсы, все еще оставшиеся в России, а также текущий уровень вооружения Вооруженных Сил Украины, учитывая поступление иностранного оружия, Буданов ответил:

"Мы стоим и можем стоять долго. Мы к этому готовы. Мы освободим все временно оккупированные территории Украины. Но нам нужна помощь. Нам нужны серьезные системы противовоздушной и противоракетной обороны, артиллерийские системы калибра 155 мм и более, а также боевая авиация".

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При этом особое внимание глава ГУР МО уделил потребности Украины в самолетах пятого поколения:

"Нам не нужны устаревшие самолеты четвертого поколения. У нашего врага – большая часть боевой авиации четвертого поколения плюс. Наши пилоты, используя устаревшие самолеты, уничтожают более современную авиацию врага, и способны овладеть самолетами пятого поколения. Я не сомневаюсь в мастерстве украинских летчиков".