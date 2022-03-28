Украине нужны серьезные системы ПВО, артиллерия калибра 155-мм и более, а также боевая авиация 5-го поколения, - Буданов
Украина посредством агентурной разведки, включая источники в Кремле, получает большое количество информации о намерениях России. Украинцам удалось проникнуть во многие сектора российского военного, политического и финансового руководства и использовать добытую информацию с большой пользой.
Об этом в интервью изданию "Coffee or Die", специализирующемуся на военной тематике, заявил глава ГУР Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР.
Одним из примеров удачного использования разведданных, который привел начальник ГУР МО Украины, является недавний ракетный удар в Бердянске, в результате которого был уничтожен десантный корабль. Благодаря своим разведывательным возможностям, Украина попала в нужный момент, чтобы нанести максимальный ущерб. "Ракета ударила в тот момент, когда к кораблю подошли бензовозы и грузовики с боеприпасами", - сказал Буданов.
Наличие агентов в руководстве России, в том числе в администрации Путина, чрезвычайно полезно для Украины, сказал Буданов. Агентурная разведка была усилена быстро растущими возможностями киберразведки Украины, которые, как утверждает он, дают глубокое понимание военных планов России.
"Мы добились значительного прогресса в киберразведке", - отметил начальник ГУР МО Украины. Так, кроме информации о российских военных, Украина смогла "отлично увидеть оборот российских денег". "Мы также знаем, что происходит в топливной сфере России, и отслеживаем все инновации вооружения", - рассказал Буданов.
В ходе интервью Буданов подчеркнул важность разведывательной помощи от союзников. При этом высшие должностные лица американской разведки недавно свидетельствовали перед Конгрессом США, что обмен разведывательной информацией с Украиной является "революционным". В частности, глава Управления оборонной разведки генерал-лейтенант Скотт Берьер сказал, что такой обмен является "революционным с точки зрения того, что мы можем сделать", а Пол Накасоне, директор АНБ, засвидетельствовал, что "за свои 35 лет службы он не видел лучшего обмена точными, своевременными и эффективными разведывательными данными".
Отвечая на вопрос о перспективах российско-украинской войны, генерал Буданов выразил осторожный оптимизм: "Всего через два дня после вторжения Россия поняла, что все идет не так хорошо, как они надеялись. Поэтому российское руководство составило планы действий на следующие 30 и 60 суток" так называемые Д 30 и Д 60). Мы пережили первый период (Д 30) и россияне потерпели неудачу. Поскольку мы понимаем, что Россия делает, мы верим, что Д 60 также будет неудачным".
Оценивая действия врага, Буданов отметил:
"Россияне работают очень примитивно. Мы видим, что так называемая вторая армия в мире не так мощна, как все видели ее до начала войны. Несмотря на значительное преимущество в вооружении и в воздухе, они терпят значительные потери. Их моральный дух упал очень низко. Военное руководство России видит свои потери и бросает в бой новые силы. У российских командиров не хватает времени на планирование операции, поэтому они бросают своих людей на уничтожение, а мы их уничтожаем".
"Когда я разговаривал со многими пленными, мы слышим совершенно откровенные ответы. Они не знают, что происходит и что они здесь делают. Мы не можем назвать их высокомотивированными. Я бы сказал, что это главная причина нашего успеха. Но есть и другие факторы" , – сказал начальник ГУР МО. В частности, это иностранцы, приобщившиеся к защите Украины в составе Иностранного легиона, а также украинские партизаны, воюющие против российских захватчиков.
По просьбе журналиста дать откровенную оценку того, как долго Украина может продержаться, учитывая огромные ресурсы, все еще оставшиеся в России, а также текущий уровень вооружения Вооруженных Сил Украины, учитывая поступление иностранного оружия, Буданов ответил:
"Мы стоим и можем стоять долго. Мы к этому готовы. Мы освободим все временно оккупированные территории Украины. Но нам нужна помощь. Нам нужны серьезные системы противовоздушной и противоракетной обороны, артиллерийские системы калибра 155 мм и более, а также боевая авиация".
При этом особое внимание глава ГУР МО уделил потребности Украины в самолетах пятого поколения:
"Нам не нужны устаревшие самолеты четвертого поколения. У нашего врага – большая часть боевой авиации четвертого поколения плюс. Наши пилоты, используя устаревшие самолеты, уничтожают более современную авиацию врага, и способны овладеть самолетами пятого поколения. Я не сомневаюсь в мастерстве украинских летчиков".
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Автор (ініціатор): Чернета Володимир Андрійович
Дата оприлюднення: 14 квітня 2016
директор государственного предприятия "Научно-производственное объединение "Павлоградский химический завод" Леонид Шиман обнародовал через СМИ, как разваливаются предприятия космической отрасли.
Днепропетровский "Южмаш" перешел на экстремальный режим работы - с четырехдневки на однодневку.
Чтобы быть государством, нужно стать сильной страной. А для этого должно быть высокоточное вооружение. Сегодня не должны солдаты ходить с автоматами и винтовками в штыковые атаки и гибнуть на фронте. Передовые страны мира воюют за счет интеллекта, когда человек сидит и управляет оружием за тысячи километров.
"ПХЗ" - одно из предприятий, которое в настоящий момент занимается разработкой различных видов высокоточных вооружений. К сожалению, не все органы управления государством, в том числе ГКАУ, понимают, насколько политически и экономически важно обеспечить безопасность нашей страны. Поэтому в последнее время сложилась объяснимая с точки зрения меркантильности, но не объяснимая с точки зрения государственности ситуация. Например, вместе с КБ "Южное" ПХЗ начал за собственные средства - КБ, завода и заказчика - проектировать оперативно-тактический ракетный комплекс. И когда они уже вышли на финишную прямую и нужно было изготавливать опытные образцы, здесь "включился" самый главный "специалист" из космического агентства и фактически остановил работу. Украина, не вкладывая ни копейки, могла бы получить оружие, которое позволило бы нашей стране гораздо спокойнее себя чувствовать с точки зрения возможного захвата наших территорий. Если бы мы разработали подобный комплекс в 2007-2009 гг, как планировалось ранее, аннексии Крыма не было бы.
Если мы говорим о том, что мы можем создать оперативно-тактический комплекс, то в перспективе мы можем создать стратегический тактический комплекс, который не несет ядерной угрозы. Но имеющий дальность 7-10 тыс. км. Посмотрите, сколько вокруг нас в радиусе 7-10 тыс км находится техногенно опасных объектов. Например, атомные электростанции, гидроэлектростанции, химические заводы, военные арсеналы. И если туда в ответ на угрозу через 10-15 минут прилетит "продукт", который все разрушает, то, условно говоря, взорвется электростанция в Ярославле. Дальше сносятся девять электростанций на Волге до Астрахани. Вся центральная часть России отключается от электроэнергии, от газа, от добычи полезных ископаемых и т.д. Не дай Бог, чтобы пришлось это делать, но мы должны заставить превентивно себя уважать.
Это важнейшие части статьи для ознакомления.
Если в ситуацию не вмешается президент, Украина потеряет возможность сделать оружие, которое потенциально достанет до важнейших объектов европейской части России.
Украинцы считают, что офшоры и перестановки в парламенте - это, конечно, важно, но почему так предательски игнорируются высококлассные военные разработки, которые бы неизмеримо повысили бы обороноспособность Украины и ее международный авторитет? Господин Президент, у Вас есть шанс разобраться в таком важном вопросе и не быть заодно со всеми коррупционерами и откровенными предателями, тормозящими свободное развитие Украины.
нам би більше ф15 останньої моделі підійшов,до 13! тон бойового навантаження плюс ще й може в повітряний бій ,але то всьо хіба вже після війни і перемоги а зараз би міги якось вициганити і то було б добре...