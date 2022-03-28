Германия и ЕС не будут рассчитываться за российский газ в рублях: контракты преимущественно заключены в евро, - Шольц

Контракты на импорт в Германию российских энергоносителей будут оплачиваться в соответствии с заключенными контрактами, то есть в валюте.

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в понедельник на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Контракты преимущественно заключены в евро, и предприятия будут рассчитываться по договорам соответственно", – заявил Шольц.

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На вопрос о возможности отказа РФ в таком случае продолжать поставки, канцлер заявил: "Мы находимся в ситуации, когда контракты, и это очень просто, должны выполняться".