РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10227 посетителей онлайн
Новости Газовая война
6 011 11

Германия и ЕС не будут рассчитываться за российский газ в рублях: контракты преимущественно заключены в евро, - Шольц

шольц

Контракты на импорт в Германию российских энергоносителей будут оплачиваться в соответствии с заключенными контрактами, то есть в валюте.

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в понедельник на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Контракты преимущественно заключены в евро, и предприятия будут рассчитываться по договорам соответственно", – заявил Шольц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": G7 отклонила требование России платить за газ в рублях. Это неприемлемо, – министр экономики ФРГ Хабек

На вопрос о возможности отказа РФ в таком случае продолжать поставки, канцлер заявил: "Мы находимся в ситуации, когда контракты, и это очень просто, должны выполняться".

Газ (10223) россия (95413) рубль (910) Шольц Олаф (905)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+17
Рубль послали догонять русский военный корабль.
показать весь комментарий
28.03.2022 18:05
+6
завтра вам то все відключать і ви всі продажні галоші будете "співати" по іншому.... мерзота! Тут люди гинуть, а вони за копійку вдавляться!
показать весь комментарий
28.03.2022 18:08
+5
********** понти .. Де він братиме гроші на війну , якщо перекриє Європі поставки газу і нафти ??
Та до паРаші вже через місяць прийде пухнаста полярна тваринка .
показать весь комментарий
28.03.2022 18:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Рубль послали догонять русский военный корабль.
показать весь комментарий
28.03.2022 18:05 Ответить
в мерседесах розраховуйся
показать весь комментарий
28.03.2022 18:07 Ответить
завтра вам то все відключать і ви всі продажні галоші будете "співати" по іншому.... мерзота! Тут люди гинуть, а вони за копійку вдавляться!
показать весь комментарий
28.03.2022 18:08 Ответить
якщо вони прогнуться і на це підуть - то вони будуть повними тєрпілами.
показать весь комментарий
28.03.2022 18:09 Ответить
та німчура спокійно це може робити закулісно. по факту в рублях купляти, а на камеру будуть лялякати - тільки в євро.
показать весь комментарий
28.03.2022 21:59 Ответить
терпи шольц, терпи
показать весь комментарий
28.03.2022 18:09 Ответить
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
показать весь комментарий
28.03.2022 18:12 Ответить
********** понти .. Де він братиме гроші на війну , якщо перекриє Європі поставки газу і нафти ??
Та до паРаші вже через місяць прийде пухнаста полярна тваринка .
показать весь комментарий
28.03.2022 18:13 Ответить
даже если рашка уйдёт в отказ , какое то время прийдётся потопить углём , ну и Америка газку подбросит , так что не замёрзните
показать весь комментарий
28.03.2022 18:14 Ответить
Nemci mogut s norvegov zakupat gaz,tam trub u nix mnogo.Nado sto norvegi bolse prodovali gaza
показать весь комментарий
28.03.2022 18:20 Ответить
Нет, мы не будем платить деревянными, мы будем платить нормальной валютой. Я бы тоже испугался.
показать весь комментарий
28.03.2022 19:06 Ответить
 
 