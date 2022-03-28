Российский корабль "Саратов" уничтожили с помощью агентов в РФ, - глава ГУР Буданов
Широкая агентурная сеть, которую Украина имеет в военном, политическом и финансовом руководстве России, помогла уничтожить в порту Бердянска корабль "Саратов".
Об этом глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал в интервью изданию "Coffee or Die", сообщает Цензор.НЕТ.
"Ракета ударила в тот момент, когда к кораблю подошли бензовозы и грузовики с боеприпасами", - рассказал Буданов.
Он объяснил, что прицелиться именно в тот момент, когда удар позволил нанести максимальный ущерб, Украине удалось благодаря своим разведывательным возможностям.
Буданов подчеркнул, что Украина с большой пользой использует всю полученную в РФ информацию.
Напомним, 24 марта защитники Украины нанесли удар по временно захваченному противником порту г. Бердянск. Большой десантный корабль "Саратов" был уничтожен, корабли "Цезарь Куников" и "Новочеркасск" получили повреждения. По словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, в уничтоженном "Саратове" было около 20 танков, 45 БТРов и 400 человек морской пехоты.
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Маю скрін, де він в першиш числах листопада 2021р пише, що початок - середина лютого почнеться повномаштабне вторгнення
Випадковість ?
В мене до цього головного розвідника - 0 довіри, якщо не сказати гірше.
Кажуть , у роісії зараз тільки рублі залишаться
итог - отличный! как это произошло и кто туда попал - не для публики.. хватит пиара и шоу !!!
задолбали хвастаться чужой работой !!!!
У зелени все такие придурки?
Что и Кто и Как помогал.
Делайте Все Тихо.
Будет Победа
Вот тогда и рассказывайте.
ну 3.14здить....
а тех ребят которые рискуют жизнью ради Украины.
То же самое касается рассказов Арестовича, что глупо распылять удары на разные направления (и, как следствие, его же вчерашние грустные рассказы о том, что ВСРФ учли ошибки и собирают кулак в зоне ООС и с этого дня могут быть не только радостные военные новости, но и грустные).
Кроме корабля он крайне эффективно организовал демилитаризацию наступающей техники и комплектацию частей 19-летними срочниками.
Буданов, если его разоблачат, мы должны его спасти!
А мокши теперь хай ищут)))
А от головному розвіднику можна за одним махом видати відразу 2 військові таємниці: що рузькі кораблі підбили ракетним ударом (між іншим, Маляр про це навмисно не хотіла говорити, підкресливши, що це таємниця) і друге - що цьому допомогла наша агентура. Хоча, розвідник мав публічно лише висловити припущення, що ті кораблі вибухнули внаслідок недбало викинутого незгаслого недопалка якимсь п'яним рузьким морячком.