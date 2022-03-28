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Российский корабль "Саратов" уничтожили с помощью агентов в РФ, - глава ГУР Буданов

бердянськ

Широкая агентурная сеть, которую Украина имеет в военном, политическом и финансовом руководстве России, помогла уничтожить в порту Бердянска корабль "Саратов".

Об этом глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал в интервью изданию "Coffee or Die", сообщает Цензор.НЕТ.

"Ракета ударила в тот момент, когда к кораблю подошли бензовозы и грузовики с боеприпасами", - рассказал Буданов.

Он объяснил, что прицелиться именно в тот момент, когда удар позволил нанести максимальный ущерб, Украине удалось благодаря своим разведывательным возможностям.

Читайте: В уничтоженном корабле "Саратов" было около 20 танков, 45 БТРов и 400 человек морской пехоты, - Арестович

Буданов подчеркнул, что Украина с большой пользой использует всю полученную в РФ информацию.

Напомним, 24 марта защитники Украины нанесли удар по временно захваченному противником порту г. Бердянск. Большой десантный корабль "Саратов" был уничтожен, корабли "Цезарь Куников" и "Новочеркасск" получили повреждения. По словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, в уничтоженном "Саратове" было около 20 танков, 45 БТРов и 400 человек морской пехоты.

Бердянск (443) Буданов Кирилл (455) корабль (2041) разведка (4171)


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Топ комментарии
+85
Буданов ти нам краще розкажи як ти проспав настув росіі на Україну
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28.03.2022 18:21
+55
а хто розмінував Чонгар , чи інші переходи з криму? Ті , що афальт вкладали?
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28.03.2022 18:36
+49
Особливо на Півдні...!!!
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28.03.2022 18:23
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Буданов ти нам краще розкажи як ти проспав настув росіі на Україну
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28.03.2022 18:21 Ответить
Особливо на Півдні...!!!
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28.03.2022 18:23 Ответить
а хто розмінував Чонгар , чи інші переходи з криму? Ті , що афальт вкладали?
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28.03.2022 18:36 Ответить
Зеледенту? Рассказывать? Про вагнеровцев уже все забыли? У дебилента была инфа от самых надежных разведок мира и что? Буданов не доложил?
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28.03.2022 18:29 Ответить
допомогли агенти РФ Гоги та Машка, дружбани Буданова
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28.03.2022 18:39 Ответить
Не пи.з..ди.
Маю скрін, де він в першиш числах листопада 2021р пише, що початок - середина лютого почнеться повномаштабне вторгнення
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28.03.2022 18:50 Ответить
лучше пока 🤐 держать язык за зубами
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28.03.2022 18:54 Ответить
Якщо він таке розголосив, значіть на справді нікого там нема - це для шухеру в кремлі, вони там одне другого перестріляють
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28.03.2022 19:00 Ответить
Диверсія у Бердянську вдалася.
Випадковість ?
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28.03.2022 19:36 Ответить
А чому ти вважаєш, що влучний постріл має буди виключно випадковістю?
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28.03.2022 19:47 Ответить
Там взагалі незрозуміло що і як. Взнаємо або пізніше, або вже після війни.
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28.03.2022 20:17 Ответить
А може він не проспав,а може він …..? Щось ***** з цим нападом ну дуже все мутно,люся з телеекранів не вилазив розказував,що все під контролем,данілов з такою впевненістю говорив ми все знаємо і всі наготові,президент на шашлики 1 травня мав йти! Хто їх так розслабив? Хто їм у вуха вложив таку впевненість,що вони класні круті хлопці? А насправді вийшло ,що вони всрались,а штани зняти забули!!!
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28.03.2022 21:08 Ответить
Агенты походу тю тю, вот и рассказывают
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28.03.2022 18:22 Ответить
"А был ли мальчик"ⓒ Кто хотел тот услышал-теперь пусть ищут черную кошку в темной комнате......
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28.03.2022 18:53 Ответить
Цей головний "розвідник" головне трепло, йому дуже кортіло розповісти, що в нього в Бердянську є агентура? Ну тепер із за нього рашисти будуть кошмарити все населення Бердянська.
В мене до цього головного розвідника - 0 довіри, якщо не сказати гірше.
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28.03.2022 19:19 Ответить
Всім хто готував та виконав це свято-респект...Не зупиняйтесь...
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28.03.2022 18:22 Ответить
Все правильно пусть теперь касапы в крымле режут друг другу глотки.
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28.03.2022 18:23 Ответить
буданов-еще расскажи кто там шпион-придурки инстаграммные,еще кадырку кто то обвиняет в театральности,а сами,что люся,что этот персонаж,что гера -все хайпуют
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28.03.2022 18:24 Ответить
Где фамилии и фото агентов?
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28.03.2022 18:24 Ответить
Герасимов.
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28.03.2022 18:35 Ответить
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28.03.2022 18:38 Ответить
відкрию таємницю, агент на псевдо "х...ло" передав інфу.
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28.03.2022 18:41 Ответить
Кадирка здав за 10 тис. рублів.
Кажуть , у роісії зараз тільки рублі залишаться
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28.03.2022 19:32 Ответить
Феерический пассаж...
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28.03.2022 18:24 Ответить
Да ладна, абычное расZZвиздяйство
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28.03.2022 18:24 Ответить
Знищили, так знищили і пішов він, куда належить руським кораблям.
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28.03.2022 18:24 Ответить
Накуя палить агентуру?
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28.03.2022 18:25 Ответить
Агентура - це той рашистський пропагандист, який напередодні зняв сюжет про розвантаження "саратова" в Бердянська
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28.03.2022 18:29 Ответить
потому что предатели
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28.03.2022 18:31 Ответить
Откуда у этого сосунка агенты ? Сравните генерала Бурбу и эту скороспелку
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28.03.2022 18:40 Ответить
Пальонноє нє паліцца.
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28.03.2022 19:20 Ответить
не надо много звиздеть... зачем этот слив????
итог - отличный! как это произошло и кто туда попал - не для публики.. хватит пиара и шоу !!!
задолбали хвастаться чужой работой !!!!
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28.03.2022 18:26 Ответить
Якийсь сюр. Головний розвідник, що мав би менше триндіть, виліз на сцену і розійшовся.
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28.03.2022 18:51 Ответить
Так и хочется попросить: имена и должности "героев-подпольщиков" в студию...
У зелени все такие придурки?
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28.03.2022 21:14 Ответить
і в росії теж є агенти у найвищому ешелоні ОПУ, вся Україна знає. Скрізь де могли ставили палки в колеса. Танки повинні стояти в казармах - девіз агентури Кремля.
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28.03.2022 18:26 Ответить
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28.03.2022 18:27 Ответить
Якийсь у нас голова ГУР дуже язикатий. Теж захотів собі шматочок слави. Хайповщик.
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28.03.2022 18:27 Ответить
Танки повинні стояти в казармах - широко відомий девіз кремлівської агентури
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28.03.2022 18:27 Ответить
Тимошенко юлька
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28.03.2022 18:36 Ответить
7-ма біологічна бригада

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28.03.2022 18:28 Ответить
vot šo tvariat omeriganskie laboratoriji v Ukraine...
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28.03.2022 21:30 Ответить
Який видатний блазень... Крім піару нічого,суцільна розвинена агентурна мережа... Нісло,нівпало...
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28.03.2022 18:28 Ответить
А Арестович дякував російському пропагандисту... Який знімав відео розвантаження бтрів
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28.03.2022 18:29 Ответить
а там нет какой-то криминальной статьи насчет "разговоров", "интервью" и т.п. "главы" "управления разведки" во время войны? что-то типа "державна зрада", расстрел на месте и подобное? а то похоже привыкли бабло пилить и херней страдать.
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28.03.2022 18:30 Ответить
Серед неблазнів,такі працівники непублічні. Серед ************ суцільні ванькі-встанькі,тобто стрибунці
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28.03.2022 18:59 Ответить
а деньги клоуны получают согласно штата. и + премии и+ надбавки и + что там еще коллегам-"друзьям". не зажирно ли? может там броник купить лишний? или тротиллу немного? или обучить резерв? или учебные птуры - стингеры пластиковые слепить если боевые никак?
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28.03.2022 19:15 Ответить
не скандальте. скорее всего подробную информацию про корабль передала амерканская разведка. у американцев 24 часа все движения московских войск фиксируются. А генерал чтобы понервировать и внести сумятицу в ряды кацапских военных придумал историю об агентах. по моему все правильно.
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28.03.2022 19:12 Ответить
во время войны "генералу" больше нечем заняться. ахренительно. аналлоговнет.
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28.03.2022 19:19 Ответить
невже агент-дружбан-сосід гогілашвілі постарався?
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28.03.2022 18:31 Ответить
на пару з Арахамчиком
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28.03.2022 18:34 Ответить
Только Идиот может Сливать
Что и Кто и Как помогал.
Делайте Все Тихо.
Будет Победа
Вот тогда и рассказывайте.
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28.03.2022 18:32 Ответить
Ось воно і зливає.
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28.03.2022 18:34 Ответить
Да тут и к бабке не ходи.
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28.03.2022 18:36 Ответить
американские разведданные. остальное игра на нервах у противника. подавить моральный дух иногда важнее.
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28.03.2022 19:13 Ответить
американские разведданные. остальное игра на нервах у противника. подавить моральный дух иногда важнее.
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28.03.2022 19:14 Ответить
Я так розумію, на порозі можливої третьої світової, а в світі нічогісінько не змінилося, як і в першу, як і в другу, при владі одні паскуди, які керують всім, де тільки можливо. При тому невдало керують на свою користь.
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28.03.2022 18:33 Ответить
голова ГУР Буданов - язиката Хвеська; гнати такого дятла треба , може куди підмітайлом відправити...
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28.03.2022 18:34 Ответить
Буданов тролить кацапню, а ви дратуєтесь...
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28.03.2022 18:34 Ответить
Агенты такие крутые, шо двое суток "Саратов" почему-то "Орском" называли.
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28.03.2022 18:36 Ответить
Не знаю , как там с агентами в Раиси , а , в Украине их пруд пруди , один из них Буданов со своим сожителем Гогиашвили - эксминистром и гражданином РФии
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28.03.2022 18:37 Ответить
причем оба агента проживают в Воронеже.
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28.03.2022 18:38 Ответить
Так в Бердянске каждый пятый агент. Порт на виду.
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28.03.2022 18:38 Ответить
затулить йому пельку.... здає своїх агентів
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28.03.2022 18:39 Ответить
Крім,своєї нікченості,нікого нездасть
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28.03.2022 19:00 Ответить
а чи не буде настільки люб"язна "широка агентурна мережа Буданова" аби бодай чимось допомогти Героям Маріуполя, до яких окупанту навстіж, кимсь загадковим, були розкриті ворота на кримському перешійку?
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28.03.2022 18:39 Ответить
Широкая агентурная сеть, которую Украина имеет в военном, политическом и финансовом руководстве России Источник:

ну 3.14здить....
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28.03.2022 18:40 Ответить
от же брехло. вдарили коли до корабля підійшли вантажівки з ************ і бензовози.то вони що на крим збирались грузитись?
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28.03.2022 18:42 Ответить
А нахіба там були бензовози і вантажівки з бк, якщо він став під розгрузку
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28.03.2022 18:42 Ответить
Кожна жаба своє болото хвалить)
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28.03.2022 18:43 Ответить
Як в анекдоті про Рабіновича, в якого не було доньки
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28.03.2022 18:43 Ответить
Мог и дезу вкинуть, чтоб орки перестрелялись.
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28.03.2022 18:44 Ответить
Будан закрой рот и не сдавй нашу агентуру,это не твоя заслуга в уничтожении кораблей,
а тех ребят которые рискуют жизнью ради Украины.
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28.03.2022 18:44 Ответить
У цих медійних клоунів синдром Хєращєнка: ******* наліво й направо, коли треба просто мовчки виконувати свої обов'язки.
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28.03.2022 18:49 Ответить
Если это не деза, Буданов - *****, детали операций раскрывать довольно тупо.
То же самое касается рассказов Арестовича, что глупо распылять удары на разные направления (и, как следствие, его же вчерашние грустные рассказы о том, что ВСРФ учли ошибки и собирают кулак в зоне ООС и с этого дня могут быть не только радостные военные новости, но и грустные).
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28.03.2022 18:49 Ответить
ТА НЕ БУЛО ТАМ НІЯКОЇ АГЕНТУРИ-ЦЕ ВСЕ ДЕШЕВІ ПОНТИ. ПЕРЕД САРАТОВИМ ОРСЬК РОЗГРУЗИВСЯ СПОКІЙНО НА ТОМУ Ж МІСЦІ,А ПО ЦЬОМУ ВДАЛОСЯ ВЛУЧИТИ,ЯКЩО ВЗАГАЛІ БУЛО ВЛУЧАННЯ,А НЕ КАЦАПСЬКА РУКОДУПІСТЬ. ПРОСТО ПОЩАСТИЛО. ІНАКШЕ,ЧОМУ АГЕНТИ НЕ ДОПОМОЖУТЬ З ТИМИ ЛОХАНЯМИ,ЩО КАЛІБРАМИ ШМАЛЯЮТЬ.
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28.03.2022 18:55 Ответить
навiщо писати капсшрифтом, можна ж просто видiлити текст жирним шрифтом!?
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28.03.2022 20:09 Ответить
среди, фашистов или рашистов, и свои Штирлицы, найдутся.
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28.03.2022 18:57 Ответить
Якщо це правда, то навіщо патякати? Це типу багатоходова операція з дезінформації чи злив агентури онлайн?
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28.03.2022 18:58 Ответить
Шспіто з'їхав, але скількі блазнів полишив
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28.03.2022 19:02 Ответить
Так що знищили Орськ чи Саратов?
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28.03.2022 19:08 Ответить
Воно йо@нуте, якщо таке говорить! Або ж ні якої агентури не існує! Чи досі з гогілашвілі співмешкає???
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28.03.2022 19:16 Ответить
Буданова перед інтерв`ю не попередили, що це не сцена 95 Кварталу.
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28.03.2022 19:23 Ответить
Агент "оленевод" ценный кадр украинской разведки.
Кроме корабля он крайне эффективно организовал демилитаризацию наступающей техники и комплектацию частей 19-летними срочниками.
Буданов, если его разоблачат, мы должны его спасти!
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28.03.2022 19:34 Ответить
Саратов? А чому два дні про Орськ розказували, агентурщики хренові? Бо вся їхня "агентура" - це росТВ. Не гарно до чужих перемог примазуватись. А тим, хто насправді це зробив - Слава героям!
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28.03.2022 19:39 Ответить
Вот и дай им Бог здоровья!
А мокши теперь хай ищут)))
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28.03.2022 19:40 Ответить
Уявіть тільки скількох цінних агентів ми втратили після приходу до влади того, кого зараз не варто критикувати! Чого нам тільки коштувало арешт наших людей, які мали можливість вільно пересуватися по окупованій території за "незаконне" володіння зброєю...
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28.03.2022 20:08 Ответить
Тих, хто фоточку із димом після попадання ворожих ракет викладе в читик на пару десятків дружбанів, можуть притягнути до кримінальної відповідальності.

А от головному розвіднику можна за одним махом видати відразу 2 військові таємниці: що рузькі кораблі підбили ракетним ударом (між іншим, Маляр про це навмисно не хотіла говорити, підкресливши, що це таємниця) і друге - що цьому допомогла наша агентура. Хоча, розвідник мав публічно лише висловити припущення, що ті кораблі вибухнули внаслідок недбало викинутого незгаслого недопалка якимсь п'яним рузьким морячком.
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28.03.2022 20:45 Ответить
Да, млять, вотето принуждение к рускаязычию играет плохую роль для самой рабсеи, попробуй отличи шпиона, толи дело война с немцами, акцент не спрячешь...
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28.03.2022 20:59 Ответить
мене дивує інше: чому до сих пір немає моменту влучання ракети? всі відео, які є - змонтовані і момент попадання ракетою чомусь ВИРІЗАНИЙ!
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28.03.2022 21:03 Ответить
Спецолимпиада по пиару 🤦‍♂️
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29.03.2022 00:01 Ответить
Слова скоріше ідіота ніж розвідника
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29.03.2022 03:04 Ответить
 
 