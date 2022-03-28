Российский корабль "Саратов" уничтожили с помощью агентов в РФ, - глава ГУР Буданов

Широкая агентурная сеть, которую Украина имеет в военном, политическом и финансовом руководстве России, помогла уничтожить в порту Бердянска корабль "Саратов".

Об этом глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал в интервью изданию "Coffee or Die", сообщает Цензор.НЕТ.

"Ракета ударила в тот момент, когда к кораблю подошли бензовозы и грузовики с боеприпасами", - рассказал Буданов.

Он объяснил, что прицелиться именно в тот момент, когда удар позволил нанести максимальный ущерб, Украине удалось благодаря своим разведывательным возможностям.

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Буданов подчеркнул, что Украина с большой пользой использует всю полученную в РФ информацию.

Напомним, 24 марта защитники Украины нанесли удар по временно захваченному противником порту г. Бердянск. Большой десантный корабль "Саратов" был уничтожен, корабли "Цезарь Куников" и "Новочеркасск" получили повреждения. По словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, в уничтоженном "Саратове" было около 20 танков, 45 БТРов и 400 человек морской пехоты.