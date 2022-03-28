Благотворительная организация Шона Пенна будет помогать украинским переселенцам во Львовской области, - ОВА

Учредитель благотворительной организации CORE, американский актер и режиссер Шон Пенн встретился с начальником Львовской областной военной администрации Максимом Козицким и заявил, что организация хочет наладить партнерские отношения в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, слова Пенна приводит Львовская ОВА на своем сайте.

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"Мы знаем, как важно сейчас поддерживать население в борьбе за свободу, поэтому будем помогать всем, чем можем. Ваш опыт – это пример для всего мира. Сейчас мы хотим получить список самых необходимых вещей для переселенцев, чтобы собрать их и в кратчайшие сроки обеспечить людей помощью", - заявил он.

ОВА отмечает, что Львовщина – это регион, куда больше всего прибывают внутренне перемещенные лица и откуда больше людей пересекают границу с Польшей. Именно поэтому Пенн поинтересовался работой с переселенцами в регионе, а также помощью, в которой они еще нуждаются.

"Львовщина постоянно получает гуманитарную помощь от европейских стран, которую мы в дальнейшем отправляем по областям Украины. Мы заботимся о трудоустройстве и поселении наших соотечественников. Активно сотрудничаем с местным бизнесом и не только. К примеру, нас поддерживает организация World Central Kitchen, помогающая обеспечивать питание переселенцев. На сегодня раздали более 1,3 млн порций для людей. В то же время, мы планируем строить временные жилья для ВПЛ, ведь понимаем, что жить в школах, детсадах и общежитиях – это не выход, и нужно стабилизировать учебный процесс", - приведены слова председателя Львовской ОВА Максима Козицкого.

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