Командирам армии РФ не хватает времени на планирование. Поэтому они бросают своих на уничтожение, – Буданов
Российское военное руководство продолжает бросать своих солдат на верную смерть из-за того, что им не хватает времени на планирование операций.
Об этом глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал в интервью изданию "Coffee or die", сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, российская армия оказалась не столь сильной, как позиционировала себя.
"Россияне работают очень примитивно. Мы видим, что так называемая вторая армия в мире не так мощна, как все видели ее до начала войны. Несмотря на значительное преимущество в вооружении и в воздухе, они терпят значительные потери", - сказал Буданов.
Он добавил, что моральный дух оккупантов упал очень низко. Военное руководство России видит свои потери, но продолжает бросать в бой новые силы.
"У российских командиров не хватает времени на планирование операции, поэтому они бросают своих людей на уничтожение, а мы их уничтожаем", – отметил глава ГУР.
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