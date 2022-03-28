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Новости Война
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Командирам армии РФ не хватает времени на планирование. Поэтому они бросают своих на уничтожение, – Буданов

ворог,враг

Российское военное руководство продолжает бросать своих солдат на верную смерть из-за того, что им не хватает времени на планирование операций.

Об этом глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал в интервью изданию "Coffee or die", сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, российская армия оказалась не столь сильной, как позиционировала себя.

"Россияне работают очень примитивно. Мы видим, что так называемая вторая армия в мире не так мощна, как все видели ее до начала войны. Несмотря на значительное преимущество в вооружении и в воздухе, они терпят значительные потери", - сказал Буданов.

Он добавил, что моральный дух оккупантов упал очень низко. Военное руководство России видит свои потери, но продолжает бросать в бой новые силы.

Также читайте: Российский корабль "Саратов" уничтожили с помощью агентов в РФ, - глава ГУР Буданов

"У российских командиров не хватает времени на планирование операции, поэтому они бросают своих людей на уничтожение, а мы их уничтожаем", – отметил глава ГУР.

армия РФ (19115) Буданов Кирилл (455) разведка (4171)


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Топ комментарии
+22
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28.03.2022 18:52
+20
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28.03.2022 18:43
+7
Лапатнікі вже народжуються дурними.Тому саме розуму їм не вистачає...
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28.03.2022 18:44
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28.03.2022 18:43 Ответить
Лапатнікі вже народжуються дурними.Тому саме розуму їм не вистачає...
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28.03.2022 18:44 Ответить
Петиція щодо ув'язнених осів, що хочуть брати участь в визволенні Батьківщини.

https://itd.rada.gov.ua/services/Petition/Index/10170?aname=published
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28.03.2022 18:44 Ответить
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28.03.2022 18:45 Ответить
На виході - хороші рузьге
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28.03.2022 18:56 Ответить
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28.03.2022 20:17 Ответить
корм для тварин
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28.03.2022 20:11 Ответить
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28.03.2022 18:46 Ответить
у Буданова сегодня пресс-конференция была ?
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28.03.2022 18:47 Ответить
да какое, уж тут, планирование, если "между первой и второй, перерывчик небольшой", а дальше, обнимая толчок, в голове песня - "ах, белый теплоход, бегущая вода, уносишь, ты, меня, скажи куда?" Уж, прости, меня, Ю.Лоза.
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28.03.2022 18:49 Ответить
У Лози був "мой маленький плот" , а "белий теплоход" - Юрій Антонов
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28.03.2022 19:11 Ответить
Почему прости? Лоза поддержал путинскую агрессию на своём ютубканале!
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28.03.2022 19:42 Ответить
Якщо так подивитись, то в ***** взагалі нічого не виходить, якесь воно невезуче.
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28.03.2022 18:50 Ответить
Тупа гебешна істота, яка живе за методичками кгб
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28.03.2022 18:55 Ответить
Один план больше загнать скота на убой
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28.03.2022 18:51 Ответить
І яка від цієї "інформації" користь? Допомогти кацапні?
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28.03.2022 18:51 Ответить
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28.03.2022 18:52 Ответить
То це вони вивезли з раші весь папір туалетний!
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28.03.2022 20:16 Ответить
Так у їхнього мясника замість мізків у голові 3 кг ботоксу.
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28.03.2022 18:53 Ответить
Я така затуркана, така затуркана
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28.03.2022 18:55 Ответить
Профессор Талк


@SergejTalk

·
https://twitter.com/SergejTalk/status/1508147718241366019 21 ч



ТАСС. В России рассматривается возможность перевозки авиапассажиров грузовыми самолётами, поскольку на них санкции не распространяются.
В самом деле, стойла поставил - и вперёд! С богом!
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28.03.2022 18:55 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=EOUhxcGUNVs
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28.03.2022 18:56 Ответить
https://t.me/minval_az/29400 👌🏼Профессиональная работа ВСУ.
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28.03.2022 18:58 Ответить
їх тупість компенсується кількістю та впертістю помноженими на повну зневагу до життів орків. тому булки розслабляти не треба.
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28.03.2022 18:58 Ответить
То нам їх пожаліти, що на "убой кидають" кацапів?
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28.03.2022 19:04 Ответить
Глава Николаевской области Виталий Ким поблагодарил Турцию за позицию по Украине и отметил, что решение закрыть проливы сказалось на общей ситуации в южных украинских городах с выходом к морю: у побережья "нет стреляющих кораблей" ВМФ РФ.

В конце февраля Турция в соответствии с Конвенцией Монтрё решила закрыть проход через Босфор и Дарданеллы военным кораблям и России, и Украины. Исключение - возвращение в порт основной стоянки.
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28.03.2022 19:06 Ответить
Цікава, што ў іх за планы, што на іх падрыхтоўку не хапіла 20 год... 0_0
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28.03.2022 19:06 Ответить
Споконвічне кацапське планування це "авось"
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28.03.2022 19:14 Ответить
https://t.me/trtnarusskom/28437 Как Чернобаевка стала украинской гордостью и мемом Село Чернобаевка в 10 км от Херсона стало культовым - гордость ВСУ и мем-символ многочисленных неудач российской армии одновременно. Разбираемся, с чего все началось.
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28.03.2022 19:16 Ответить
...заявив розробник унікальної операції з викрадення Чауса 🤩
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28.03.2022 19:20 Ответить
ничего не изменилось методичка Жукова в действии. вперед! и голым пузом на амбразуру...
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28.03.2022 19:40 Ответить
І чого це Буданова сьогодні так багато? Більше ніж Олі Полякової.
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28.03.2022 19:46 Ответить
 
 