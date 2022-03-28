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Новости Война
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За первые сутки работы волонтерский сайт CARFORARMY получил 56 предложений от граждан о предоставлении автомобилей для нужд ВСУ

зсу,пікап,волонтери

Специализированный волонтерский сайт СARFORARMY, с помощью которого каждый желающий сможет отдать или продать свой автомобиль для нужд ВСУ, за первые сутки работы уже получил 56 предложений о предоставлении автомобилей. Также много желающих быть волонтерами-водителями, которые помогут доставить переданные ВСУ автомобили.

Об этом советник главы МВД Антон Геращенко сообщил в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Первые итоги работы нашего сайта по сбору автомобилей для армии в сутки с момента запуска:

За это время мы получили заявки:
- 256 заявок, от людей, готовых стать волонтерами-водителями, которые доставят машину из точки А до точки Б.

- 56 заявок на машины Из них 26 на бесплатной основе и 30 на платной", – говорится в сообщении.

Геращенко также сообщил некоторые детали: Так, например, жительница одного из городов Одесской области бесплатно передает свой джип Lexus 450D для нужд армии. Он уйдет в одну из воинских частей, защищающих Одессу.

А Даниил из Кракова готов пожертвовать 1/2 стоимости своего Митсубиши Паджеро 2000 года для ВСУ. Теперь с ними свяжутся волонтеры и обсудят, когда смогут забрать машины и передать в воинские части.

Читайте: Жители ЕС и Украины могут помочь ВСУ автомобилями – группа волонтеров создала специализированный сайт CARFORARMY

Именно для этого сейчас разрабатывается функционал для возможности донатить на покупку машин, пояснил советник главы МВД.

Отмечается, что вся отчетность о передаваемых безвозмездно, приобретенных на пожертвования машин, а также о передаче их на нужды фронта, будет опубликована на сайте http://carforarmy.in.ua

авто (4202) волонтеры (2630) ВСУ (6560)


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Топ комментарии
+6
Счастливая семья российского летчига...

https://twitter.com/i/status/1508462077366738948 https://twitter.com/i/status/1508462077366738948

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28.03.2022 18:53
+4
Те ж саме,що заважало робити нормальну армію і економіку останні 3 роки
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28.03.2022 19:01
+3
Те ж саме,що заважало їм робити нормальну армію і економіку останні 3 роки
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28.03.2022 19:03
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Счастливая семья российского летчига...

https://twitter.com/i/status/1508462077366738948 https://twitter.com/i/status/1508462077366738948

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28.03.2022 18:53 Ответить
Хто знає, де можна купити розвідувальний дрон для армії?
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28.03.2022 18:54 Ответить
В Европі.В Україні дякуючи Зе все паралізовано
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28.03.2022 18:59 Ответить
Мені конкретно треба. В яких польських магазинах є військові дрони?
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28.03.2022 19:02 Ответить
Не шукайте в асортименті, треба зв'язуватися з власником, вони пробивають своїми каналами
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28.03.2022 19:07 Ответить
В Европе внедорожники б у стоят сильно дешевле чем у нас. К тому же, это не военные товары и ограничений нет. Что мешает правительству их закупить?
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28.03.2022 18:56 Ответить
Те ж саме,що заважало робити нормальну армію і економіку останні 3 роки
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28.03.2022 19:01 Ответить
Те ж саме,що заважало їм робити нормальну армію і економіку останні 3 роки
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28.03.2022 19:03 Ответить
Вроде ж пошлины отменили? Или нет?
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29.03.2022 00:12 Ответить
https://t.me/minval_az/29404 ⚡️⚡️⚡️ Зеленский: Азербайджан выразил готовность обеспечить Украину топливом для проведения посевной кампании. Об этом он сообщил по итогам разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
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28.03.2022 18:56 Ответить
 
 