За первые сутки работы волонтерский сайт CARFORARMY получил 56 предложений от граждан о предоставлении автомобилей для нужд ВСУ

Специализированный волонтерский сайт СARFORARMY, с помощью которого каждый желающий сможет отдать или продать свой автомобиль для нужд ВСУ, за первые сутки работы уже получил 56 предложений о предоставлении автомобилей. Также много желающих быть волонтерами-водителями, которые помогут доставить переданные ВСУ автомобили.

Об этом советник главы МВД Антон Геращенко сообщил в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Первые итоги работы нашего сайта по сбору автомобилей для армии в сутки с момента запуска:

За это время мы получили заявки:

- 256 заявок, от людей, готовых стать волонтерами-водителями, которые доставят машину из точки А до точки Б.

- 56 заявок на машины Из них 26 на бесплатной основе и 30 на платной", – говорится в сообщении.

Геращенко также сообщил некоторые детали: Так, например, жительница одного из городов Одесской области бесплатно передает свой джип Lexus 450D для нужд армии. Он уйдет в одну из воинских частей, защищающих Одессу.

А Даниил из Кракова готов пожертвовать 1/2 стоимости своего Митсубиши Паджеро 2000 года для ВСУ. Теперь с ними свяжутся волонтеры и обсудят, когда смогут забрать машины и передать в воинские части.

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Именно для этого сейчас разрабатывается функционал для возможности донатить на покупку машин, пояснил советник главы МВД.

Отмечается, что вся отчетность о передаваемых безвозмездно, приобретенных на пожертвования машин, а также о передаче их на нужды фронта, будет опубликована на сайте http://carforarmy.in.ua