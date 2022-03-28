За сутки в Северодонецке и Рубежном 2 погибших и 10 пострадавших в результате вражеских обстрелов, - Гайдай

За последние сутки в Северодонецке и Рубежном, что на Луганщине, в результате постоянных обстрелов российской армией 2 человека погибли, 10 пострадали, а 26 удалось спасти из-под завалов.

Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

Пожарными спасены 26 человек, пострадавших 10, погибли двое. Огонь враг открывал по Северодонецку, Рубежному, Лисичанску, Щедрищевому.

"Днем сплошной ужас творился в Северодонецке - пять попаданий в жилые дома, три из которых разрушены. Спасатели разбирали завалы несколько часов. Заостренной остается ситуация и в Рубежном. В этих двух городах в сутки у нас 2 погибших и 10 пострадавших. Всего удалось спасти из-под завалов и из огня 26 граждан", - говорится в сообщении.

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Известно, что за сутки в области россиянами повреждены 23 объекта – 14 многоквартирных и 8 частных жилых домов, а также здание больницы в Северодонецке.