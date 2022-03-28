Оккупанты взяли в заложники журналиста УНИАН Дмитрия Хилюка

Журналист УНИАН Дмитрий Хилюк оказался в плену российских захватчиков в Киевской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Медийную инициативу по правам человека, предположительно он был похищен 4 марта.

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Накануне исчезновения Дмитрий написал в фейсбуке, что его село оказалось под оккупацией:

"Наши взорвали мост через г. Ирпень за Демидовым и повредили дамбу в Козаровичах. Населенные пункты на левом берегу Ирпеня отрезаны от столицы. Свет специально уничтожили оккупанты, воды нет. Магазины пустые. Интернет очень слабый и только МТС".

Он заметил, что у Козаровичей на побережье Киевского водохранилища находилась большая группировка военнослужащих России и более 100 единиц техники.

"Наши периодически кроют их артой. Время от времени над дислокацией кружат их вертолеты, охраняют, похоже. Оккупанты уже ходят по домам. Люди сидят по домам, потому что периодически стреляют по селу".

"Сначала об исчезновении сообщили его друзья-медийщики, которые не смогли связаться с журналистом. Позже информацию о его задержании подтвердили соседи: они видели, как Хилюка задержали военные в форме РФ".

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По словам освобожденных местных жителей соседнего села Козаровичи, Дмитрия сейчас содержат в здании одного из предприятий в Дымере. Там его видели несколько уже освобожденных мужчин. Держат, как и других, с завязанными скотчем руками и повязками на глазах", - говорится в сообщении.

Это не первый случай, когда российские военные задерживают и похищают журналистов, активистов и представителей местных органов самоуправления. Поэтому правозащитники призвали международное сообщество рассказывать все истории пленных, заставить Россию соблюдать положения Женевской конвенции и освободить всех заложников.