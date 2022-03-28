Обсудили ужесточение санкций против РФ и оборонное сотрудничество, - Зеленский провел разговор с Джонсоном
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном ход переговоров, усиление санкций против РФ и оборонное сотрудничество Украины и Великобритании.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сообщил в своем твиттере.
"Поддерживаю постоянную связь с Борисом Джонсоном. Рассказал о критической гуманитарной ситуации в заблокированных городах, поделился информацией о ходе мирных переговоров. Обсудили ужесточение санкций против РФ и оборонное сотрудничество Украины и Великобритании", - написал украинский президент.
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