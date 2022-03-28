РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9443 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
3 431 10

Обсудили ужесточение санкций против РФ и оборонное сотрудничество, - Зеленский провел разговор с Джонсоном

джонсон,зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном ход переговоров, усиление санкций против РФ и оборонное сотрудничество Украины и Великобритании.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сообщил в своем твиттере.

"Поддерживаю постоянную связь с Борисом Джонсоном. Рассказал о критической гуманитарной ситуации в заблокированных городах, поделился информацией о ходе мирных переговоров. Обсудили ужесточение санкций против РФ и оборонное сотрудничество Украины и Великобритании", - написал украинский президент.

Также читайте: Британия предоставит Украине антибатарейные комплексы, а Турция доставит еще партию "Байрактаров", - Джонсон о переговорах с Эрдоганом

Зеленский Владимир (20266) оборона (5201) сотрудничество (749) Джонсон_Борис (504)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+7
показать весь комментарий
28.03.2022 19:11
+4
А зараз він випустив зелених чоловічків з Криму на материк.
показать весь комментарий
28.03.2022 19:19
+3
Ще довольні шо Зеленський не з'їбався?
показать весь комментарий
28.03.2022 19:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
28.03.2022 19:11 Ответить
А зараз він випустив зелених чоловічків з Криму на материк.
показать весь комментарий
28.03.2022 19:19 Ответить
Ще довольні шо Зеленський не з'їбався?
показать весь комментарий
28.03.2022 19:13 Ответить
А якби він з'їбався, що с того? Українській народ і ЗСУ все одно б чинили опір!
показать весь комментарий
28.03.2022 19:18 Ответить
ні, не все одно
показать весь комментарий
28.03.2022 19:21 Ответить
А шо воно може ще казати? Когда ему звонят из НАТО, то "дякую, дуже дякую", а когда выступает на украинском телевидении: "Пачиму мы не в НАТе, падлы, я вам все вспомню и тупиным буду встречаться". Клован, просто клован. Усугубляет его положение (да и всей страны в целом) что зеля патологический трус, он никогда не говорит искренне, даже с самим собой. Отсюда и айкосики для уверенности в себе...
показать весь комментарий
28.03.2022 19:22 Ответить
показать весь комментарий
28.03.2022 19:27 Ответить
Маріуполь ,не б*є в тил рейловими підрозділами ворогу,який НЕ чекає на це,зависло у повітрі.До Президента ЗАВИСЛО,до ГОловнокомандувача тощо.Не буду тут звинувачувати,бо вже раніше попередив,що ЗДАЧУ ТИТАНІВ-оборонців та Міста МАріуполь,Зеленському не пробачать ні історія,ні МИ.
показать весь комментарий
28.03.2022 19:17 Ответить
"Для деблокади Маріуполя потрібно 2-3 БТГ чисельністю до 1500 бійців. Це дозволить і звільнити Бердянськ, і знищити південне угруповання", - начштабу полку "Азов" Кротевич. ВIДЕО Джерело:
показать весь комментарий
28.03.2022 19:18 Ответить
 
 