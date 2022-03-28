В Черниговской области проблемы с мобильной связью, еще в 8 городах связь не работает

Интернет-провайдеры Украины за сутки зафиксировали 129 случаев повреждения сетей или недоступности оборудования.

Об этом в Telegram сообщает пресс-служба Госспецсвязи, информирует Цензор.НЕТ.

"Мобильные операторы Киевстар, Vodafone, Lifecell продолжают предоставлять свои услуги абонентам. Стабильно мобильная связь и интернет работает в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской и Киевской областей. Услуги не предоставляются: в Буче, Ирпене, Гостомеле и Ворзеле в Киевской области, городе Изюм в Харьковской области, Мариуполе Донецкой области, Мелитополе и Бердянске, что в Запорожской области. Имеются сложности с предоставлением услуг электронных коммуникаций в Черниговской области. При имеющихся проблемах с мобильной связью и доступом в интернет советуем украинцам воспользоваться национальным роумингом", - говорится в сообщении.

В то же время, интернет-провайдеры Украины за сутки зафиксировали 129 случаев повреждения сетей или недоступности оборудования. Восстановление предоставления услуг осуществляется как можно скорее при отсутствии боевых действий.

"Несмотря на временную оккупацию российскими военными населенных пунктов на Херсонщине и Черниговщине и боевые действия в Харькове, Концерн радиовещания радиосвязи и телевидения, который принадлежит сфере управления Госспецсвязи, продолжает осуществлять телевизионное и радиовещание. Спутниковое вещание работает стабильно. Также напомним, что в мобильном приложении "Дія", есть возможность смотреть украинские теле- и радиомарафоны", - добавили в Госспецсвязи.

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