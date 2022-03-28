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Новости Война
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Преподаватель Академии сухопутных войск Юрий Кожухарь скончался от ранений, полученных во время российского ракетного удара по Яворовскому полигону 13 марта. ФОТО

Во Львовской области сегодня в последний путь провели подполковника Юрия Кожухаря – старшего преподавателя кафедры тактики Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Офицер скончался 26 марта в результате ранений, полученных во время российского ракетного удара по территории Яворовского полигона 13 марта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Академии в фейсбуке.

Преподаватель Академии сухопутных войск Юрий Кожухарь скончался от ранений, полученных во время российского ракетного удара по Яворовскому полигону 13 марта 01

Юрий Кожухарь уроженец Кировоградской области. С 1991 года по 2003 год проходил военную службу в Раве-Русской, затем в Старичах, г. Ривне и Львове. Участвовал в боевых действиях в зоне АТО/ООС на командных должностях в бригадах ВС Украины. Затем готовил будущих офицеров в Национальной академии сухопутных войск.

Похоронили офицера на городском кладбище г. Рава-Русская.

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Как сообщалось, утром 13 марта российские вооруженные силы нанесли ракетный удар по Яворовскому полигону во Львовской области. По данным М. Козицкого, выпустили более 30 ракет, погибли 35 человек и 134 получили ранения различной степени тяжести и госпитализированы.

похороны (1528) полигон (337) потери (4374) Львовская область (2898)


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Топ комментарии
+26
Земля тебе пухом. Герой!
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28.03.2022 19:30
+11
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28.03.2022 19:34
+11
Подоляка та Арахамію під суд...
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28.03.2022 19:41
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Земля тебе пухом. Герой!
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28.03.2022 19:30 Ответить
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28.03.2022 19:34 Ответить
R.I.P.
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28.03.2022 19:34 Ответить
Подоляка та Арахамію під суд...
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28.03.2022 19:41 Ответить
Це досить серйозна втрата... Вічна слава і пам'ять воїну!
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28.03.2022 19:46 Ответить
Слава Герою Украіни та вічна Пам'ять ....😪😪😪
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28.03.2022 19:49 Ответить
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28.03.2022 19:50 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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28.03.2022 20:18 Ответить
Герої не вмирають, їх пам'ятають!
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28.03.2022 20:40 Ответить
Боровся до останнього, але смерть вирвала його з наших рядів. Спочивай з миром.
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28.03.2022 20:50 Ответить
Царство небесне Герою!

А агрохімії з подоляком які своїм твітом показали що там в той день було повно вояків- осуд і тюремні нари, після війни
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28.03.2022 20:50 Ответить
 
 