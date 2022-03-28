Преподаватель Академии сухопутных войск Юрий Кожухарь скончался от ранений, полученных во время российского ракетного удара по Яворовскому полигону 13 марта. ФОТО

Во Львовской области сегодня в последний путь провели подполковника Юрия Кожухаря – старшего преподавателя кафедры тактики Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Офицер скончался 26 марта в результате ранений, полученных во время российского ракетного удара по территории Яворовского полигона 13 марта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Академии в фейсбуке.

Юрий Кожухарь уроженец Кировоградской области. С 1991 года по 2003 год проходил военную службу в Раве-Русской, затем в Старичах, г. Ривне и Львове. Участвовал в боевых действиях в зоне АТО/ООС на командных должностях в бригадах ВС Украины. Затем готовил будущих офицеров в Национальной академии сухопутных войск.

Похоронили офицера на городском кладбище г. Рава-Русская.

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Как сообщалось, утром 13 марта российские вооруженные силы нанесли ракетный удар по Яворовскому полигону во Львовской области. По данным М. Козицкого, выпустили более 30 ракет, погибли 35 человек и 134 получили ранения различной степени тяжести и госпитализированы.