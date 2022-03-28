Противник сосредотачивает основные усилия для выхода на административные границы Луганской и Донецкой областей, - оперативная информация Генштаба на 18:00
Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 28 марта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба.
В сообщении отмечается: "Идут тридцать третьи сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.
Противник сосредотачивает основные усилия на выполнении задачи выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей. Также российское оккупационное командование прилагает максимум усилий по содержанию под контролем временно занятых территорий Украины.
В целях восполнения потерь личного состава, военными комиссариатами на территории российской федерации продолжается осуществление набора граждан для формирования так называемых подразделений "добровольцев", которые будут привлекаться для обеспечения оккупационного "порядка" на захваченных территориях. Основные требования к кандидатам – удовлетворительное состояние здоровья. Опыт прохождения военной службы не обязателен. Также принимают лиц со снятой судимостью.
Несмотря на заявления должностных лиц министерства обороны и генерального штаба российской федерации относительно изменения планов и приоритетных задач, противник продолжает наращивание группировки войск вокруг столицы. Российские войска продолжают безуспешные попытки занять позиции, с которых можно было бы атаковать или оцепить Киев.
Подразделения Вооруженных сил Украины продолжают оборону города Мариуполя. Защитники города своими действиями сдерживают развитие наступления противника по другим направлениям. Оккупанты продолжают нести большие потери.
Временно захваченный город Херсон оказывает существенное сопротивление российской оккупации, враг вынужден все больше сосредотачивать силы российких военных и росгвардии для удержания города под своим контролем.
Произошли переброски около 150 человек из Южной Осетии на временно оккупированную территорию АР Крым для дальнейших их действий в соседних областях Украины. Также зафиксировано проведение мероприятий по скрытой мобилизации населения так называемой Южной Осетии с целью дальнейшего привлечения к войне с Украиной.
Приведение предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, вовлеченных в производство ракет, на круглосуточный режим работы свидетельствует о существенном уменьшении арсенала ракетного вооружения. В условиях действий международных санкций на запрет поставки высокотехнологичной продукции для российской федерации процесс импортозамещения будет иметь длительный эффект, учитывая отсутствие близкой перспективы самостоятельного изготовления высокотехнологичного радиоэлектронного оборудования, которое является важным компонентом технологического процесса изготовления ракет.
Российское военное руководство пытается накопить резервы и восстановить боеспособность подразделений, понесших потери в течение первого месяца войны.
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На северной стороне вроде бы РФ(по речке).Но они нашли переправу в лесу и обошли с юга.
Разбомбили капитально.
Самолеты летали туда з РФ по Осколу неделлю,и день и ночь.
Пару магазинов-по карточке,а так за наличку.
Обналичивают под 17%.
Все в непонятках.
Говорят,шо пенсионерам дадут по 10 тыс.рублей.
На карточку деньги (зарплата) пока приходит.
Был неделю назад по 90гр.
Щас упал до 45.
Ездют покупать в Сватово,а то и в Старобельск-по 27гр.
Ну там уже посты ЛДНР.
***... Победа за победой.
https://github.com/leedrake5/Russia-Ukraine
Інформація про ситуацію в Україні, яку має британська оборонна розвідка станом на 28 березня 2022 року. Червоним позначено території, які потрапили під контроль російської армії, а штриховкою - ті, за які йдуть бої.
https://twitter.com/DefenceHQ/status/1508382174633934853
https://twitter.com/DefenceHQ/status/1508382174633934853
Мирні протести проти озброєних військ терористів - це не тільки небезпека для життя протестувальників, але це марне підставляння себе під ризик для свободи, здоров'я і життя. - Інша річ силовий спротив, тобто, збройний опір.
Якщо скоординувати дії протестувальників з ЗСУ, то міг би бути приблизно такий сценарій:
1. Люди збираються на мітинг протесту і мітинг цей наближається до окупантів, а окупанти стоять компактними групами в центрі міста на площі чи десь в іншому місці.
2. Артилерія ЗСУ отримує (від когось із мітингарів) точні координати місць (вказані точками на картах Google), де стоять групи окупантів, радіус цих груп, приблизну кількість осіб в них... Але мітингарі від цих груп окупантів тримаються на відстані не менше 50 м (окупанти самі намагаються відганяти мітингарів від себе і розганяти їх, стріляючи в повітря чи навіть у мітингарів)...
3. Під наглядом непомітного безпілотника, наприклад, Байрактара з великої висоти або меншого апарата з меншої висоти, або навіть без участі безпілотника, але з участю інформації від мітингарів артилерія ЗСУ завдає точних ударів по визначених групах окупантів, завдаючи їм несподіваних втрат і сіючи серед них паніку і хаос.
4. В процесі обстрілу артилерія і координатори мітингу корегують вогонь і по завершенні обстрілу мітингарі знають, що обстріл завершено (обмін сигналами з артою).
5. Якщо обстріл виявився успішним, мітингарі бачать це, тоді вони стрімко підбігають до залишків окупантів, беруть зброю у вбитих окупантів і з її допомогою знешкоджують рештки окупантів.
Отакий опір, думаю, буде ефективним і успішним, тобто, результативним. Такий опір зможе досягти своїх цілей - звільнення від окупантів.
Або навпаки: добровольчі самоорганізовані сили місцевого збройного спротиву (партизани) могли б діяти значно більш ефективно, якби мали інформаційну підтримку від ЗСУ (наприклад, обмін інформацією розвідки та іншою).
Мітингарі все одно ВЖЕ РИЗИКУЮТЬ собою. Навіть люди в окупації, які не виходять на мітинги, все одно є під загрозою розправ чи навіть знищення з боку окупантів. Однак без співпраці з ЗСУ люди в окупації ризикують без користі для себе і для України. А якщо співпраця є (буде), то і користь є (буде).
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Цитати:
>>> "В населених пунктах Херсонської області фіксується посилення терору місцевого населення з боку окупантів. Здійснюють обшуки в будинках з метою виявлення учасників АТО/ООС, військовослужбовців, волонтерів та членів їхніх сімей. Мають місце численні факти викрадення жінок та катування місцевих жителів." - Джерело:
>>> "Фіксуються заходи посилення охорони тилових районів і логістичних маршрутів, а також заходи з посилення адміністративно-поліцейського режиму на тимчасово зайнятій місцевості." - Джерело:
Генштаб регулярно повідомляє, що ворог проводить приховану (таємну) мобілізацію в Росії (а в окупованих зонах на Донеччині, Луганщині та Криму - не приховану, а відкриту примусову мобілізацію), збільшуючи таким чином свої сили. А про мобілізацію навіть добровольців в Україні інформації нема, зате є дані про відмову добровольцям навіть з досвідом і відправлення їх додому - "бути на зв'язку" і чекати (без здійснення підготовки) незрозуміло чого і для чого. При цьому зведення Генштабу виглядають так, ніби на деяких напрямках, особливо у невеликих населених пунктах, захисникам України не вистачає сил іноді навіть для оборони, і, тим більше, для наступу.
А наявність значної, особливо, - багатократної чисельної переваги могла би бути фактором, який може значно прискорити процеси звільнення від окупантів і їх результати.
При тому, що втрата часу для нас - це втрати людей від обстрілів і бомбардувань, і можливість для ворога укріпитися на захоплених позиціях.
(Правда, треба пам'ятати про необхідність роззосереджувати ресурси, в т.ч. людей, щоб зменшити ризики від ракетних обстрілів та авіанальотів, А зосереджувати сили тільки на короткий час для створення багатократної переваги.)