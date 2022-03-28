Противник сосредотачивает основные усилия для выхода на административные границы Луганской и Донецкой областей, - оперативная информация Генштаба на 18:00

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 28 марта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба.

В сообщении отмечается: "Идут тридцать третьи сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Противник сосредотачивает основные усилия на выполнении задачи выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей. Также российское оккупационное командование прилагает максимум усилий по содержанию под контролем временно занятых территорий Украины.

В целях восполнения потерь личного состава, военными комиссариатами на территории российской федерации продолжается осуществление набора граждан для формирования так называемых подразделений "добровольцев", которые будут привлекаться для обеспечения оккупационного "порядка" на захваченных территориях. Основные требования к кандидатам – удовлетворительное состояние здоровья. Опыт прохождения военной службы не обязателен. Также принимают лиц со снятой судимостью.

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Несмотря на заявления должностных лиц министерства обороны и генерального штаба российской федерации относительно изменения планов и приоритетных задач, противник продолжает наращивание группировки войск вокруг столицы. Российские войска продолжают безуспешные попытки занять позиции, с которых можно было бы атаковать или оцепить Киев.

Подразделения Вооруженных сил Украины продолжают оборону города Мариуполя. Защитники города своими действиями сдерживают развитие наступления противника по другим направлениям. Оккупанты продолжают нести большие потери.

Временно захваченный город Херсон оказывает существенное сопротивление российской оккупации, враг вынужден все больше сосредотачивать силы российких военных и росгвардии для удержания города под своим контролем.

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Произошли переброски около 150 человек из Южной Осетии на временно оккупированную территорию АР Крым для дальнейших их действий в соседних областях Украины. Также зафиксировано проведение мероприятий по скрытой мобилизации населения так называемой Южной Осетии с целью дальнейшего привлечения к войне с Украиной.

Приведение предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, вовлеченных в производство ракет, на круглосуточный режим работы свидетельствует о существенном уменьшении арсенала ракетного вооружения. В условиях действий международных санкций на запрет поставки высокотехнологичной продукции для российской федерации процесс импортозамещения будет иметь длительный эффект, учитывая отсутствие близкой перспективы самостоятельного изготовления высокотехнологичного радиоэлектронного оборудования, которое является важным компонентом технологического процесса изготовления ракет.

Российское военное руководство пытается накопить резервы и восстановить боеспособность подразделений, понесших потери в течение первого месяца войны.