Российские оккупанты в южных регионах Украины собирают паспортные данные украинцев, - Подоляк

Войска РФ собирают паспортные данные украинцев на юге нашего государства, чтобы организовывать фиктивные "референдумы".

Об этом в Twitter сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ.

"В южных регионах Украины российские оккупанты собирают паспортные данные украинских граждан, раздавая им небольшие суммы в валюте РФ. Одна из причин сбора данных - попытка организации фиктивных "референдумов". Технология бессмысленна. Украина выплачивает пенсии и зарплаты гражданам везде", - говорится в сообщении. .

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