РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4760 посетителей онлайн
Новости Война
9 683 11

Российские оккупанты в южных регионах Украины собирают паспортные данные украинцев, - Подоляк

рф

Войска РФ собирают паспортные данные украинцев на юге нашего государства, чтобы организовывать фиктивные "референдумы".

Об этом в Twitter сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ.

"В южных регионах Украины российские оккупанты собирают паспортные данные украинских граждан, раздавая им небольшие суммы в валюте РФ. Одна из причин сбора данных - попытка организации фиктивных "референдумов". Технология бессмысленна. Украина выплачивает пенсии и зарплаты гражданам везде", - говорится в сообщении. .

Читайте: Ежедневно войска РФ теряют убитыми 510-530 человек, - Подоляк

оккупация (10130) Подоляк Михаил (246)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+17
Депутаты от ЕС.Мы как граждане Украины просим Вас составить депутатский запрос,кто из органов власти,на основании какого Приказа,или еще какого документа уничтожил оборону страны со стороны оккупированного Крыма.Хотим знать эти ФИО персонально,а также кто этих персон назначил.
показать весь комментарий
28.03.2022 19:50
+5
Собирают паспортные данные для подмены украинских граждан на кацапов, украинцев депортируют в Сибирь, а сюда завезут вату которой выдадут паспорта депортированных. Как потом доказать что это чужаки? И вот тут, украинский язык становится настоящим оружием.
показать весь комментарий
28.03.2022 19:55
+3
странно что они хотят из этого выжать , кроме как комендатурами , полицаями, войсками , власть в оккупированных регионах не удержать
показать весь комментарий
28.03.2022 19:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Депутаты от ЕС.Мы как граждане Украины просим Вас составить депутатский запрос,кто из органов власти,на основании какого Приказа,или еще какого документа уничтожил оборону страны со стороны оккупированного Крыма.Хотим знать эти ФИО персонально,а также кто этих персон назначил.
показать весь комментарий
28.03.2022 19:50 Ответить
Как это приблизит нашу победу?
показать весь комментарий
28.03.2022 20:20 Ответить
"у валюті рф"- валєжнік, чи шо?
показать весь комментарий
28.03.2022 19:50 Ответить
странно что они хотят из этого выжать , кроме как комендатурами , полицаями, войсками , власть в оккупированных регионах не удержать
показать весь комментарий
28.03.2022 19:51 Ответить
Та до сраки, най збирають, як робити нічого, бо є 73 стаття Конституції України: виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну території України.
показать весь комментарий
28.03.2022 19:52 Ответить
Собирают паспортные данные для подмены украинских граждан на кацапов, украинцев депортируют в Сибирь, а сюда завезут вату которой выдадут паспорта депортированных. Как потом доказать что это чужаки? И вот тут, украинский язык становится настоящим оружием.
показать весь комментарий
28.03.2022 19:55 Ответить
сделают типа референдум и будет типа республика и ее типа присоединят к мордору и карлик скажет что типа вот Украина нападает на територию мордора поэтому стрельну ядреной ракетой
и вот вам замороженый конфликт.
мордор пока ждет чтоб забрать мариуполь
показать весь комментарий
28.03.2022 20:15 Ответить
 
 