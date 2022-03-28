Оккупанты распространяют фейки об отношении ВСУ к пленным, чтобы отвлечь внимание от своих зверств, - СБУ
СБУ опровергает российское фейковое видео о якобы жестоком обращении бойцами ВСУ с пленными оккупантами. Первоисточником таких видео являются телеграм-паблики, которые напрямую руководствуются спецслужбами и Минобороны РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Российские фейки – такие же однотипные, как и российские сериалы: с плохой актерской игрой, дешевые, пошлые и прогнозируемые. Так, в анонимных телеграм-каналах появляются срежиссированные видеоролики: то о якобы жестоком обращении с пленными оккупантами, то об увечьях и даже убийстве захватчиков. Часто первоисточником являются паблики "ватного" направления, которые напрямую руководствуются спецслужбами и Минобороны РФ", - говорится в сообщении.
В СБУ объясняют причину появления таких публикаций – зверства российских оккупантов уже настолько шокировали весь мир, что это подрывает все мифы "асвабадетелей". Их цель: сместить акценты и попытаться убедить, что именно украинские военные якобы издеваются над пленными. К тому же – испугать своих солдат, чтобы те не сдавались в плен.
Отмечается, что такие упреки – откровенная ложь. И многочисленные видео и даже публичные пресс-конференции российских пленных легко опровергают их.
"Подчеркиваем: наши защитники, конечно, не собираются жалеть оккупантов и угощать кофе и пирожными. Но они бьют захватчиков в бою. А когда те сдаются в плен, то с ними обращаются в соответствии с Женевской конвенцией.
Хотя признания самих оккупантов, в частности, о совершенных мародерствах и изнасилованиях, – это и есть откровенные военные преступления, которые могут совершать только рашисты", - говорится в сообщении СБУ.
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Из-за боевых действий в Украине в Германии выросло количество преступлений против россиян и выходцев из России, https://www.rnd.de/politik/9000-politisch-motivierte-straftaten-mit-corona-bezug-in-2021-200-***********-gegen-russen-und-7Y5RJQ6D6JAUDFLSRYXZJTBUSI.html сообщил глава Федерального ведомства по уголовным делам ФРГ (БКА) Хольгер Мюнх редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).
«Сейчас мы насчитываем порядка 200 подобных преступлений в неделю, большинство из них имеют антироссийскую направленность», - рассказал Мюнх и отметил, что противоправные деяния варьируются от оскорблений и угроз до физического насилия. Также против выходцев из России совершаются преступления против имущества, например, на их дома наносятся надписи краской русофобского содержания.
Федеральное управление уголовной полиции также в настоящее время расследует военные преступления в Украине и занимается проблемами беженцев, уточнил Мюнх.
«Беженцы являются потенциальными свидетелями военных преступлений и могут иметь оказать значительную помощь для расследования», - добавил он.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/14107661 заявил , что дискриминация русскоязычных граждан страны из-за военной операции России в Украине неприемлема. «Абсолютно неприемлемо, когда граждане, имеющие российские корни, подвергаются оскорблениям или физическим нападкам», - сказал он тогда.
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В начале марта журнал Esquire https://esquire.ru/articles/327063-net-my-russkie-kak-otnosyatsya-k-russkogovoryashchim-i-rossiyanam-za-rubezhom/ описал случаи дискриминации, с которыми россияне, уехавшие из страны, сталкивались за рубежом из-за войны в Украине. По данным издания, в ближайших к России странах, куда уехало большинство граждан страны - Армении, Грузии - значительно выросли цены на квартиры. Также россияне столкнулись с нежеланием грузин сдавать им жилье и с тем, что цены для них намеренно завышают.
https://www.youtube.com/channel/UC8juxfcRfSm9Af90S4mZE1Q
https://docs.cntd.ru/document/563726043
Господи, стропы подрезают, про зверства рассказывают...Если всё так страшно,шож вы раненых-то бросаете?
Или это только в фильмах подонка-бодрова русские своих не бросают...проституток.