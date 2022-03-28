Оккупанты распространяют фейки об отношении ВСУ к пленным, чтобы отвлечь внимание от своих зверств, - СБУ

СБУ опровергает российское фейковое видео о якобы жестоком обращении бойцами ВСУ с пленными оккупантами. Первоисточником таких видео являются телеграм-паблики, которые напрямую руководствуются спецслужбами и Минобороны РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Российские фейки – такие же однотипные, как и российские сериалы: с плохой актерской игрой, дешевые, пошлые и прогнозируемые. Так, в анонимных телеграм-каналах появляются срежиссированные видеоролики: то о якобы жестоком обращении с пленными оккупантами, то об увечьях и даже убийстве захватчиков. Часто первоисточником являются паблики "ватного" направления, которые напрямую руководствуются спецслужбами и Минобороны РФ", - говорится в сообщении.

В СБУ объясняют причину появления таких публикаций – зверства российских оккупантов уже настолько шокировали весь мир, что это подрывает все мифы "асвабадетелей". Их цель: сместить акценты и попытаться убедить, что именно украинские военные якобы издеваются над пленными. К тому же – испугать своих солдат, чтобы те не сдавались в плен.

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Отмечается, что такие упреки – откровенная ложь. И многочисленные видео и даже публичные пресс-конференции российских пленных легко опровергают их.

"Подчеркиваем: наши защитники, конечно, не собираются жалеть оккупантов и угощать кофе и пирожными. Но они бьют захватчиков в бою. А когда те сдаются в плен, то с ними обращаются в соответствии с Женевской конвенцией.



Хотя признания самих оккупантов, в частности, о совершенных мародерствах и изнасилованиях, – это и есть откровенные военные преступления, которые могут совершать только рашисты", - говорится в сообщении СБУ.

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