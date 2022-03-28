Обычно "Держи вора!" громче всего кричит сам вор: "Азов" объяснил россиянам, кто является нацистами в войне против Украины
Полк "Азов" развенчивает мифы кремлевской пропаганды и объясняет россиянам, кто действительно является нацистами в российско-украинской войне.
Как сообщает Цезор.НЕТ, об этом азовцы рассказали в обращении своего полка к россии, которое опубликовали в Телеграме.
"Мы презираем нацизм и сталинизм. Потому что наша страна больше всего пострадала от этих тоталитарных режимов и лжывой идеологии. Кремлевская пропаганда называет нас нацистами и фашистами, а себя освободителями, пришедшими "денацифицировать" Украину. А Правда такова: на нашу землю подло напал коварный монстр, и наше право и обязанность защищать ее. На переднем крае этой обороны стоит Азов", - говорится в обращении.
Азовцы подчеркнули, что обычно "Держи вора!" громче всего кричит сам вор.
Сегодня, написали наши воины, весь мир живет во времена обманов, великой лжи и крохотных истин. Миллиарды долларов тратятся на создание иллюзии величия и продвижения античеловеческих идей "русского мира". Того самого, что приносит разрушение, смерть, страдание, голод и страх. Единственным оружием в этой борьбе остается – Правда.
"Азов" - это подразделение Нагвардии, сформированное из добровольцев в 2014 году, после того, как Россия отобрала Крым, часть Луганской и Донецкой области. Это подразделение, в котором служат украинцы, россияне, евреи, греки, грузины, крымские татары и белорусы. В этом подразделении уже 8 лет служат бок-о-бок солдаты разных вероисповеданий: православные, католики, протестанты, язычники, иудеи и мусульмане, в нем большинство разговаривает на русском.
"Нацизм - это неуемная потребность в убийстве людей, решившихся стать свободными. Это уверенность в своем праве какой-то сверхнации и уверенность в праве управлять другими народами, при этом насиловать и грабить другие государства. Ничего не напоминает?" – спрашивают украинские защитники.
Азовцы обращают внимание на то, что россия бомбит Бабий Яр, в котором похоронены жертвы нацизма ХХ века. Путинисты обрушивают тонны снарядов на больницы, школы, детские сады, церкви. Солдаты Путина расстреливают пожилых людей, убивают детей и беременных женщин, как когда-то это делали гитлеровцы.
Разница в том, пишут наши военные, что "Азов" был, есть и будет щитом для Украины, пока оккупант не уйдет из нашей страны. Азовцы никогда ни на кого не нападали, а главной целью полка является защита и развитие своей страны, своего народа, и жизнь наших граждан для них важнее, чем амбиции любых политиков.
"Мы, защитники города-героя Мариуполя, взяли в руки щит и меч, которые защищают не только Украину от сил зла и лжи, но и весь цивилизованный мир от чумы ХХІ века. Если мы опустим меч, то завтра такая же участь постигнет Киев, Львов, а послезавтра Варшаву, Берлин и Париж. Думающим русским людям хотим пожелать свергнуть то правительство, которое отправляет своих сыновей на верную смерть ради лживых иллюзий отравленной реальности, вместо того чтобы народ россии жил, любил и развивался", - завершили свое обращение азовцы .
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#Пора_Задуматись
Именно
Да этой ****** скальп до подбородка снимут и в жопу запихают...
Оно только с котами и детьми может воевать, ******...
19:57
Российский журналист, публицист Александр Невзоров, в отношении которого Следственный комитет РФ завел уголовное дело о «военных фейках», сообщил в Telegram, что связался с украинским полком «Азов».
«Всегда во всем приходится разбираться самому. Пропаганда РФ называет концентратом «нацизма» полк «Азов». Связался. Потрясающие люди. Ни к какому «нацизму» не имеющие никакого отношения. Результатом нашего общения стало обращение к России», - написал Невзоров.
Российский журналист опубликовал обращение полка «Азов» к россиянам. «Сегодня весь мир живет во времена великих обманов, большой лжи и крошечных истин. Миллиарды долларов тратятся на создание иллюзии величия и продвижение античеловеческих идей «русского мира». Того самого, который приносит разрушения, смерть, страдания, голод и страх. Единственным оружием в этой борьбе остается правда. А правда такова: на нашу землю подло напал коварный монстр и наше право и обязанность - защищать ее. На переднем краю этой обороны стоит «Азов», - говорится в заявлении полка.
Представители «Азова» рассказали, что подразделение было сформировано из добровольцев в 2014 году.
«Это подразделение, в котором служат украинцы, русские, евреи, греки, грузины, крымские татары и белорусы. В этом подразделении уже восемь лет служат рука об руку солдаты разных вероисповеданий: православные, католики, протестанты, язычники, иудеи и мусульмане. Где большинство разговаривает на русском. Мы презираем нацизм и сталинизм. Потому что наша страна больше всего пострадала от этих тоталитарных режимов и лживой идеологии», - подчеркнули в полку.
В обращении добавили, что «Азов» был, есть и будет щитом для Украины.
Смерть рашистским оккупантам!
Смерть рассеянскому шизо-фашизму!
Слава Украине!