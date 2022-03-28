Обычно "Держи вора!" громче всего кричит сам вор: "Азов" объяснил россиянам, кто является нацистами в войне против Украины

Полк "Азов" развенчивает мифы кремлевской пропаганды и объясняет россиянам, кто действительно является нацистами в российско-украинской войне.

Как сообщает Цезор.НЕТ, об этом азовцы рассказали в обращении своего полка к россии, которое опубликовали в Телеграме.

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"Мы презираем нацизм и сталинизм. Потому что наша страна больше всего пострадала от этих тоталитарных режимов и лжывой идеологии. Кремлевская пропаганда называет нас нацистами и фашистами, а себя освободителями, пришедшими "денацифицировать" Украину. А Правда такова: на нашу землю подло напал коварный монстр, и наше право и обязанность защищать ее. На переднем крае этой обороны стоит Азов", - говорится в обращении.

Азовцы подчеркнули, что обычно "Держи вора!" громче всего кричит сам вор.

Сегодня, написали наши воины, весь мир живет во времена обманов, великой лжи и крохотных истин. Миллиарды долларов тратятся на создание иллюзии величия и продвижения античеловеческих идей "русского мира". Того самого, что приносит разрушение, смерть, страдание, голод и страх. Единственным оружием в этой борьбе остается – Правда.

"Азов" - это подразделение Нагвардии, сформированное из добровольцев в 2014 году, после того, как Россия отобрала Крым, часть Луганской и Донецкой области. Это подразделение, в котором служат украинцы, россияне, евреи, греки, грузины, крымские татары и белорусы. В этом подразделении уже 8 лет служат бок-о-бок солдаты разных вероисповеданий: православные, католики, протестанты, язычники, иудеи и мусульмане, в нем большинство разговаривает на русском.

"Нацизм - это неуемная потребность в убийстве людей, решившихся стать свободными. Это уверенность в своем праве какой-то сверхнации и уверенность в праве управлять другими народами, при этом насиловать и грабить другие государства. Ничего не напоминает?" – спрашивают украинские защитники.

Азовцы обращают внимание на то, что россия бомбит Бабий Яр, в котором похоронены жертвы нацизма ХХ века. Путинисты обрушивают тонны снарядов на больницы, школы, детские сады, церкви. Солдаты Путина расстреливают пожилых людей, убивают детей и беременных женщин, как когда-то это делали гитлеровцы.

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Разница в том, пишут наши военные, что "Азов" был, есть и будет щитом для Украины, пока оккупант не уйдет из нашей страны. Азовцы никогда ни на кого не нападали, а главной целью полка является защита и развитие своей страны, своего народа, и жизнь наших граждан для них важнее, чем амбиции любых политиков.

"Мы, защитники города-героя Мариуполя, взяли в руки щит и меч, которые защищают не только Украину от сил зла и лжи, но и весь цивилизованный мир от чумы ХХІ века. Если мы опустим меч, то завтра такая же участь постигнет Киев, Львов, а послезавтра Варшаву, Берлин и Париж. Думающим русским людям хотим пожелать свергнуть то правительство, которое отправляет своих сыновей на верную смерть ради лживых иллюзий отравленной реальности, вместо того чтобы народ россии жил, любил и развивался", - завершили свое обращение азовцы .