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В Люботине на Харьковщине из-за обстрела один человек погиб, двое ранены, - ГСЧС

дснс

В течение 28 марта подразделения ГСЧС осуществляли выезды на тушение пожаров, вызванных обстрелами жилых многоэтажек, частных, складских и других зданий, которые возникали и в Харькове, и районах области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.

"Наибольший обстрел сегодня враг нанес по жилым массивам Киевского района Харькова, где произошло шесть пожаров, а также по частному сектору города Люботина Харьковского района, где одновременно горело семь жилых частных зданий", - отмечается в сообщении.

На одном из пожаров в Люботине спасатели изъяли из-под завала тело погибшего мужчины (1957 года рождения). Еще двое человек (мужчину и женщину) удалось спасти. Их сразу же госпитализировали в местное лечебное учреждение.

Кроме того, сегодня подразделения службы спасения привлекались к тушению двух пожаров, вызванных обстрелами, в Чугуевском районе области.

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пожар (5935) Харьковщина (5577) ГСЧС (4954)


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28.03.2022 20:04 Ответить
 
 