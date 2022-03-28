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Новости
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Подоляк по поводу информации об отравлении переговорщиков: Сейчас много спекуляций

подоляк

Все члены переговорной группы работают сегодня в обычном режиме.

Об этом заявил в предоставленном СМИ комментарии советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Таким образом, он прокомментировал обнародованную ранее СМИ информацию о том, что участники переговоров Украины и РФ, в частности, российский олигарх Роман Абрамович, были отравлены неизвестным химическим веществом.

"Все члены переговорной группы работают сегодня в обычном режиме. В информационном поле сейчас много информационных спекуляций, разных конспирологических версий и элементов той или иной информационной игры. Поэтому еще раз повторю – члены переговорных групп работают сегодня в штатных режимах", – сказал Подоляк.

Также читайте: Абрамович и еще два участника переговоров Украины с РФ имеют симптомы отравления химическим веществом, - Bellingcat

Как сообщалось, ранее журналисты Bellingcat заявили, что трое членов делегации, участвовавших в переговорах между Украиной и Россией, ощущали симптомы отравления химическим оружием. Кроме того, СМИ сообщали об отравлении члена украинской делегации, народного депутата Рустема Умерова. Однако Умеров опроверг эту информацию и заверил, что с ним все хорошо.

Очередной раунд переговоров между Украиной и РФ состоится в Стамбуле 29-30 марта.

отравление (1583) Подоляк Михаил (246) переговоры с Россией (953)


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Топ комментарии
+33
та хай вони хоч повиздихають !

у нас Марик, Изюм, Харків, Суми, Чернигів..
а вони торочать про якогось сраного абрамовича
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28.03.2022 20:14
+22
95 квартал продовжує робити шоу.
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28.03.2022 20:20
+11
але Володимира Олександровича нічого не зупинить у бажанні заглянути в очко путіна і спробувати здати державний інтерес👇

AS74


@AS7404542949

·
https://twitter.com/AS7404542949/status/1508491973660971010 3 мин



Абрамович прилетел в Москву, где передал Путину условия мира от Владимира Зеленского. Путин их яростно отклонил и пообещал «разбить» Украину: «Передайте ему, что я их разобью». - Daily Mail и издание The Times.
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28.03.2022 20:19
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та хай вони хоч повиздихають !

у нас Марик, Изюм, Харків, Суми, Чернигів..
а вони торочать про якогось сраного абрамовича
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28.03.2022 20:14 Ответить
І хто ж киздить?
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28.03.2022 20:14 Ответить
Абрамовича и еще одного отравили а Подоляка нет! странно да
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28.03.2022 20:24 Ответить
))веніславський в ефірі каже що таке було ,але почекаємо оф. висновків, а цей вже вискочив з виправданнями. Я більше вірю белінкет а не всяким брехунам з опи.
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28.03.2022 20:18 Ответить
але Володимира Олександровича нічого не зупинить у бажанні заглянути в очко путіна і спробувати здати державний інтерес👇

AS74


@AS7404542949

·
https://twitter.com/AS7404542949/status/1508491973660971010 3 мин



Абрамович прилетел в Москву, где передал Путину условия мира от Владимира Зеленского. Путин их яростно отклонил и пообещал «разбить» Украину: «Передайте ему, что я их разобью». - Daily Mail и издание The Times.
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28.03.2022 20:19 Ответить
***** нас усіх скоро невідомою хімічною речовиною отруїть. Бо розбити нас у нього не виходить. Буде труїти неправильних українців.
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28.03.2022 20:23 Ответить
не отруїть. на параші горох вже теж зник ))
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28.03.2022 20:39 Ответить
Трохи не так.

"Роман Абрамович прилетел в Россию после встречи с президентом Украины и передал Путину записку от Зеленского с условиями мира.

"Передайте ему, что я их уничтожу," - сказал Путин Абрамовичу."
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28.03.2022 20:25 Ответить
Условия были следующие - Русский оккупант идет на #уй!
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28.03.2022 20:29 Ответить
потрібно буде подумати у чому різниця. Завтра, якщо буде час . Але якщо чесно то на путіна вся надія - на те що він не прийме часткову капітуляцію від Зелі - а на повну блазень не наважиться
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28.03.2022 20:31 Ответить
Я дуже здивуюсь якщо Зеля і путін зустрінуться і погодяться тільки на нейтральний статус. путін хоче перевернути сфери впливу совку на 1945 рік, тобто поділити Європу. Він хоче зустрічі з Байденом, Борисом, Макроном і ще якимсь підаром з Німеччини, а не з Зеленським. Але в нього нічого не вийде. Світ вже змінився, вже нові правила гри.
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28.03.2022 20:35 Ответить
та ніколи вони не зустрінуться. ***** вважав і вважає, що зеленський..... йому не рівня.
А вірить, що акела не промахнувся.
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28.03.2022 20:39 Ответить
Він хоче новий розподіл Європи, йому нафіг той Зе не впав. Тільки у русні все йде через жопу, скільки б сотень мільярдів вони не вкачували б в підкуп політиків Європи, все одно все розвалюється. Тупорилі московити, більше нічого додати.
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28.03.2022 20:52 Ответить
95 квартал продовжує робити шоу.
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28.03.2022 20:20 Ответить
Roman Abramovich and Ukrainian Peace Negotiators Suffer Suspected Poisoning

https://www.wsj.com/articles/roman-abramovich-and-ukrainian-peace-negotiators-suffer-symptoms-of-suspected-poisoning-11648480493
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28.03.2022 20:30 Ответить
Не з нашим щастям!!
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28.03.2022 20:30 Ответить
новичок небось в открытой банке оставили...выветрился
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28.03.2022 20:30 Ответить
Це фейки Абрамовича та Єрмака
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28.03.2022 20:35 Ответить
щуряча отрута не подіяла?
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28.03.2022 20:36 Ответить
Будут стрєлять в Додіка, а пападут і в Ромку.
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28.03.2022 20:38 Ответить
мор почався, з якого дива їх труїти. Хай побазікають. Зібралисяз обох сторін прохіндеї, печатка крадіництва на їх лиця не поміщається. Мединський тирив на ремонтах музеїв а цей тирив на армії. Два бюджетники
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28.03.2022 20:42 Ответить
два крадія головують, один спец по музеям другий на армійських закупах. Два "бюджетники".
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28.03.2022 20:44 Ответить
Досить вести перемовини з вбивцею.Всі, хто веде з вбивцею перемовини, руки в крові.
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28.03.2022 21:00 Ответить
это вообще другие, подковерные преговоры. подоляк не может не врать
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28.03.2022 21:16 Ответить
Нет, чтобы сказать, что этого от Рашкостана можно ожидать. Так нет! Защищает их с пеной у рта!!! Спрашивается зачем?
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28.03.2022 21:36 Ответить
Нафіг ті переговори. Найшли з ким говорити.
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28.03.2022 21:49 Ответить
Этот вброс в пользу Абрамовича, который там на переговорах сидит под столом. Теперь он пострадал за Украину (лицо покраснело...) , и поэтому Байден не должен накладывать на него санкции.

Какой-то вброс BellingCat & WSJ. Похоже, что Грозеву сказали НАДО....

Если бы писали эту лапшу только про одного Абрамовича, то все бы сразу подняли бы этот "цирк" на смех. Поэтому, приплели к нему еще членов украинской делегации.

Абрамович мечется.

А когда тырил Сибнефть на залоговом аукционе в 1995г., не вкладывая своих ни копейки, то красных пятен на морде не было...
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28.03.2022 22:00 Ответить
Это ковид!
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28.03.2022 22:22 Ответить
 
 