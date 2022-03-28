Подоляк по поводу информации об отравлении переговорщиков: Сейчас много спекуляций
Все члены переговорной группы работают сегодня в обычном режиме.
Об этом заявил в предоставленном СМИ комментарии советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
Таким образом, он прокомментировал обнародованную ранее СМИ информацию о том, что участники переговоров Украины и РФ, в частности, российский олигарх Роман Абрамович, были отравлены неизвестным химическим веществом.
"Все члены переговорной группы работают сегодня в обычном режиме. В информационном поле сейчас много информационных спекуляций, разных конспирологических версий и элементов той или иной информационной игры. Поэтому еще раз повторю – члены переговорных групп работают сегодня в штатных режимах", – сказал Подоляк.
Как сообщалось, ранее журналисты Bellingcat заявили, что трое членов делегации, участвовавших в переговорах между Украиной и Россией, ощущали симптомы отравления химическим оружием. Кроме того, СМИ сообщали об отравлении члена украинской делегации, народного депутата Рустема Умерова. Однако Умеров опроверг эту информацию и заверил, что с ним все хорошо.
Очередной раунд переговоров между Украиной и РФ состоится в Стамбуле 29-30 марта.
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а вони торочать про якогось сраного абрамовича
AS74
@AS7404542949
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https://twitter.com/AS7404542949/status/1508491973660971010 3 мин
Абрамович прилетел в Москву, где передал Путину условия мира от Владимира Зеленского. Путин их яростно отклонил и пообещал «разбить» Украину: «Передайте ему, что я их разобью». - Daily Mail и издание The Times.
"Роман Абрамович прилетел в Россию после встречи с президентом Украины и передал Путину записку от Зеленского с условиями мира.
"Передайте ему, что я их уничтожу," - сказал Путин Абрамовичу."
А вірить, що акела не промахнувся.
https://www.wsj.com/articles/roman-abramovich-and-ukrainian-peace-negotiators-suffer-symptoms-of-suspected-poisoning-11648480493
Какой-то вброс BellingCat & WSJ. Похоже, что Грозеву сказали НАДО....
Если бы писали эту лапшу только про одного Абрамовича, то все бы сразу подняли бы этот "цирк" на смех. Поэтому, приплели к нему еще членов украинской делегации.
Абрамович мечется.
А когда тырил Сибнефть на залоговом аукционе в 1995г., не вкладывая своих ни копейки, то красных пятен на морде не было...