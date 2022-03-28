Подоляк по поводу информации об отравлении переговорщиков: Сейчас много спекуляций

Все члены переговорной группы работают сегодня в обычном режиме.

Об этом заявил в предоставленном СМИ комментарии советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Таким образом, он прокомментировал обнародованную ранее СМИ информацию о том, что участники переговоров Украины и РФ, в частности, российский олигарх Роман Абрамович, были отравлены неизвестным химическим веществом.

"Все члены переговорной группы работают сегодня в обычном режиме. В информационном поле сейчас много информационных спекуляций, разных конспирологических версий и элементов той или иной информационной игры. Поэтому еще раз повторю – члены переговорных групп работают сегодня в штатных режимах", – сказал Подоляк.

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Как сообщалось, ранее журналисты Bellingcat заявили, что трое членов делегации, участвовавших в переговорах между Украиной и Россией, ощущали симптомы отравления химическим оружием. Кроме того, СМИ сообщали об отравлении члена украинской делегации, народного депутата Рустема Умерова. Однако Умеров опроверг эту информацию и заверил, что с ним все хорошо.

Очередной раунд переговоров между Украиной и РФ состоится в Стамбуле 29-30 марта.