"Пророссийские ястребы" не смогут убежать, закон о коллаборационизме действует, - Стефанчук

Закон о коллаборационизме действует и никому из "пророссийских ястребов" не получится убежать.

Об этом в Facebook сообщил спикер ВР Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ.

"Пророссийские ястребы, которые годами одевались в "голубей мира", незадолго до нападения или с первыми же взрывами бомб сбежали к государству-агрессору или где-нибудь с надеждой пересидеть. Хочу предостеречь и их, и других - не получится! Это не просто слова, потому что принятый закон о коллаборационизме уже действует. И выбор здесь прост. Каждый сейчас либо отстаивает эту страну, либо воюет против нее", - подчеркнул он.

По словам Стефанчука, сейчас перед нардепами стоит множество задач.

"Нужно поддерживать боеспособность вооруженных сил, помочь тем, кто был вынужден переселиться, вылечить больных и раненых, помочь экономике работать, обеспечивать рабочие места, нужно сеять зерно и печь хлеб. И нужно растить детей.

Сейчас не только пишется наша история, но и строится будущее Украины!" - подытожил спикер ВР.

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