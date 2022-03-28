"Пророссийские ястребы" не смогут убежать, закон о коллаборационизме действует, - Стефанчук
Закон о коллаборационизме действует и никому из "пророссийских ястребов" не получится убежать.
Об этом в Facebook сообщил спикер ВР Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ.
"Пророссийские ястребы, которые годами одевались в "голубей мира", незадолго до нападения или с первыми же взрывами бомб сбежали к государству-агрессору или где-нибудь с надеждой пересидеть. Хочу предостеречь и их, и других - не получится! Это не просто слова, потому что принятый закон о коллаборационизме уже действует. И выбор здесь прост. Каждый сейчас либо отстаивает эту страну, либо воюет против нее", - подчеркнул он.
По словам Стефанчука, сейчас перед нардепами стоит множество задач.
"Нужно поддерживать боеспособность вооруженных сил, помочь тем, кто был вынужден переселиться, вылечить больных и раненых, помочь экономике работать, обеспечивать рабочие места, нужно сеять зерно и печь хлеб. И нужно растить детей.
Сейчас не только пишется наша история, но и строится будущее Украины!" - подытожил спикер ВР.
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не варто щурів називати яструбами
(У випадку з ведмедчуком та ****** ця фраза набула несподіваного змісту ).
Медведчук вже від вас втік.
Портнова охороняє МВС.
Про кримінальні справи по Єфремову та Богатирьовій Венедиктова "забула".
Але йому дозволили втікти.
И вы за это ответите!!!!
Чи їх арештують, як Шуфрича?
Кому той Стефанчук затирає про кровну помсту поплічникам, з якими ще 2 місяці тому співпрацював у ВР?
Доречі, навіщо той бородатий колобок у мілітарі нарядився? Воно воювати зібралося чи просто в СН тепер тренд не на айкози, а на мілітарі?