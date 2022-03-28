РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4660 посетителей онлайн
Новости Война
15 973 56

"Пророссийские ястребы" не смогут убежать, закон о коллаборационизме действует, - Стефанчук

стефанчук

Закон о коллаборационизме действует и никому из "пророссийских ястребов" не получится убежать.

Об этом в Facebook сообщил спикер ВР Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ.

"Пророссийские ястребы, которые годами одевались в "голубей мира", незадолго до нападения или с первыми же взрывами бомб сбежали к государству-агрессору или где-нибудь с надеждой пересидеть. Хочу предостеречь и их, и других - не получится! Это не просто слова, потому что принятый закон о коллаборационизме уже действует. И выбор здесь прост. Каждый сейчас либо отстаивает эту страну, либо воюет против нее", - подчеркнул он.

По словам Стефанчука, сейчас перед нардепами стоит множество задач.

"Нужно поддерживать боеспособность вооруженных сил, помочь тем, кто был вынужден переселиться, вылечить больных и раненых, помочь экономике работать, обеспечивать рабочие места, нужно сеять зерно и печь хлеб. И нужно растить детей.

Сейчас не только пишется наша история, но и строится будущее Украины!" - подытожил спикер ВР.

Читайте: В ВР зарегистрирован законопроект о запрете пророссийских партий в Украине

ВР (29233) коллаборационизм (870) Стефанчук Руслан (656)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+42
Роса в очі.
Медведчук вже від вас втік.
Портнова охороняє МВС.
Про кримінальні справи по Єфремову та Богатирьовій Венедиктова "забула".
показать весь комментарий
28.03.2022 20:23
+37
стефанчук, фільтруй базар!

не варто щурів називати яструбами
показать весь комментарий
28.03.2022 20:26
+32
Де медвечук ?
показать весь комментарий
28.03.2022 20:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Що з Допою?
показать весь комментарий
28.03.2022 20:20 Ответить
Самому интересно где эта жопа в Харькове или сдрыснула куда.
показать весь комментарий
28.03.2022 20:23 Ответить
А де Медведчук?
показать весь комментарий
28.03.2022 20:51 Ответить
ему слова правильні написали... нарешті
показать весь комментарий
28.03.2022 20:23 Ответить
стефанчук, фільтруй базар!

не варто щурів називати яструбами
показать весь комментарий
28.03.2022 20:26 Ответить
кукие нах яструбы? клопы и тараканы.
показать весь комментарий
28.03.2022 20:44 Ответить
Красные крысы - не обижайте птичку, оно не виновата, что природа наделила ее красным хвостом.
показать весь комментарий
28.03.2022 23:12 Ответить
Гордон писав, що Допа записався в тероборону Харкова. ХЗ правда чи ні.
показать весь комментарий
28.03.2022 20:53 Ответить
Допа восстав проти москалів і послав Царьова.
показать весь комментарий
28.03.2022 20:59 Ответить
Мабуть Харків Допі дорожчий за москалів
показать весь комментарий
29.03.2022 00:35 Ответить
Де медвечук ?
показать весь комментарий
28.03.2022 20:21 Ответить
Похоже на те, що він сам(медведчук) не знає де він.
показать весь комментарий
28.03.2022 20:23 Ответить
в Карагандє - ДБР командирувала із забеспеченням переходу кордону
показать весь комментарий
28.03.2022 20:24 Ответить
Поговаривали что в Гуте - дачка там у него или что то в этом роде - правда это было сразу после "бегства"
показать весь комментарий
28.03.2022 20:35 Ответить
Може йому Чаус точку сдав, де можна через Дністер переплисти в Молдову...
показать весь комментарий
28.03.2022 20:55 Ответить
Міль з'їла .
(У випадку з ведмедчуком та ****** ця фраза набула несподіваного змісту ).
показать весь комментарий
28.03.2022 20:42 Ответить
Що з Рабіновичем?
показать весь комментарий
28.03.2022 20:22 Ответить
Рабинович в Израиле типа заболел.
показать весь комментарий
28.03.2022 20:24 Ответить
Клізми в Ізраїлі приймає з Мертвого моря.
показать весь комментарий
28.03.2022 20:26 Ответить
Утром - кефир, вечером - клистир (с).
показать весь комментарий
28.03.2022 20:44 Ответить
Роса в очі.
Медведчук вже від вас втік.
Портнова охороняє МВС.
Про кримінальні справи по Єфремову та Богатирьовій Венедиктова "забула".
показать весь комментарий
28.03.2022 20:23 Ответить
взагалы то мертвечук в вдома, в рузге. там вороги і там вороги, иоже чкурнув у крим.
показать весь комментарий
28.03.2022 20:33 Ответить
Він був ТУТ під домашнім арештом.
Але йому дозволили втікти.
показать весь комментарий
28.03.2022 20:37 Ответить
не яструби а курки, і не ловить а відстрілювати
показать весь комментарий
28.03.2022 20:27 Ответить
После войны надо чтобы Азов полным составом возглавил генеральную прокуратуру.
показать весь комментарий
28.03.2022 20:27 Ответить
А де ота падлюка зелена Бужанський?
показать весь комментарий
28.03.2022 20:27 Ответить
десь побіля шарія
показать весь комментарий
28.03.2022 21:51 Ответить
Чого колабораціоністи не покарані досі? Чого не покарана влада міст які сдалися ворогові без бою?що це за бардак? Воєнний час а олігархи зрадники не покарані в в них не забрані гроші для армії? Що це таке? Одні гинуть за країну а інші здають країну і міста ворогу в гуляють? Що влада робить? Коли буде визволений Маріуполь? Влада винна що мешканці міста не евакуйовані , дітей залишили там на смерть .це нормально? Херсон здали в Зеленський вважає себе героєм? Тьху.
показать весь комментарий
28.03.2022 20:27 Ответить
Які там яструби....стерв'ятники вони
показать весь комментарий
28.03.2022 20:27 Ответить
Починається звичайна для ОП сцянина в очи...
показать весь комментарий
28.03.2022 20:28 Ответить
А той, хто дав їм втекти, підпадає під дію закону?
показать весь комментарий
28.03.2022 20:30 Ответить
колорабів карати? Це вище сил слуг, свої ж доску, з ними хороводи водили, косоворотки припасли. Тягнути будуть до останнього.
показать весь комментарий
28.03.2022 20:35 Ответить
Де мертвечук та кива?
показать весь комментарий
28.03.2022 20:39 Ответить
Зеля послав Мертветчука до Путлера в перший день війни з таємной депешою.
показать весь комментарий
28.03.2022 20:52 Ответить
Ну, мертвечука реально відпустили з під домашнього арешту. Складається враження, що були домовленості.
показать весь комментарий
28.03.2022 21:03 Ответить
Портнов
показать весь комментарий
28.03.2022 20:55 Ответить
Ківу Іспанія пропустила в рашку попри те, що він був в розшуку від України.
показать весь комментарий
28.03.2022 21:20 Ответить
Наскільки я зрозумів, головний і єдиний "яструб" - Семенченко, попри всі плюси та мінуси..
показать весь комментарий
28.03.2022 20:39 Ответить
я бы попросил падальщиков не называть ястребами!
показать весь комментарий
28.03.2022 20:41 Ответить
Погребинский арестован
показать весь комментарий
28.03.2022 20:49 Ответить
Ця мафія ничого не зробе "яструбам" бо вони зроблени з одного тіста. Це просто балаканина.
показать весь комментарий
28.03.2022 20:50 Ответить
Де Евглена Бондаренко "Ротата"?
показать весь комментарий
28.03.2022 21:00 Ответить
боронить країну
показать весь комментарий
28.03.2022 21:06 Ответить
Ротом?
показать весь комментарий
28.03.2022 21:19 Ответить
https://www.facebook.com/sovsun.inna/posts/392733936012692 заборона РПЦ в Україні!
показать весь комментарий
28.03.2022 21:02 Ответить
татаров,портнов теж "не втечуть"?
показать весь комментарий
28.03.2022 21:03 Ответить
А де суркіс зі своїми двома онуками 19 та 26 років? А де мудачук?
показать весь комментарий
28.03.2022 21:04 Ответить
русланчику доклади зусиль.......бо всі бачили хто чим дихає......тож долучися
показать весь комментарий
28.03.2022 21:10 Ответить
Заарештуйте тих, хто зірвав програму ракетобудування стратегічних і тактичних ракет в Україні. Це могли бути тільки керівники АП, РНБО і Оборонпрому.
показать весь комментарий
28.03.2022 21:10 Ответить
Тим асфальтом, що приготували на Велике будівництво доріг заасфальтуйте агентів кремля, які підірвали нашу обороноздатність своїми ворожими рішеннями.
показать весь комментарий
28.03.2022 21:13 Ответить
Скільки таких посадили за останніх майже 3 роки? Бла-бла-бла!
показать весь комментарий
28.03.2022 21:20 Ответить
Вони всі сидять на "яструбовських" дотаціях. То хто ж буде рубати той сук
показать весь комментарий
28.03.2022 21:24 Ответить
А поёт так сладко, как соловей! Які то треба мати крила (та ту масу), щоб наздогнать тих "яструбів"... Тільки не кажіть, що в нього діабет.
показать весь комментарий
28.03.2022 21:21 Ответить
У зелених як завжди - одна бравада на словах
показать весь комментарий
28.03.2022 21:55 Ответить
Та не кизди!!! Никто больше не сделал для начала этой войны как ваш гребанный квартал!!!!

И вы за это ответите!!!!
показать весь комментарий
28.03.2022 22:25 Ответить
Як Медведчук та Ківа не зможуть втекти?

Чи їх арештують, як Шуфрича?

Кому той Стефанчук затирає про кровну помсту поплічникам, з якими ще 2 місяці тому співпрацював у ВР?

Доречі, навіщо той бородатий колобок у мілітарі нарядився? Воно воювати зібралося чи просто в СН тепер тренд не на айкози, а на мілітарі?
показать весь комментарий
29.03.2022 01:04 Ответить
 
 