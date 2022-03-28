Переговоры Украины и РФ состоятся во дворце Долмабахче в Стамбуле

Украинско-российские переговоры пройдут завтра во дворце Долмабахче в Стамбуле. Начало запланировано на 10.30.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Перед встречей между собой переговорные группы от Украины и России встретятся с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Встреча переговорных групп пройдет в закрытом формате в рабочем офисе президента Турции во дворце Долмабахче.

Турецкие СМИ сообщают, что российская делегация прибыла в Стамбул около 16:00.

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