Переговоры Украины и РФ состоятся во дворце Долмабахче в Стамбуле
Украинско-российские переговоры пройдут завтра во дворце Долмабахче в Стамбуле. Начало запланировано на 10.30.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
Перед встречей между собой переговорные группы от Украины и России встретятся с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Встреча переговорных групп пройдет в закрытом формате в рабочем офисе президента Турции во дворце Долмабахче.
Турецкие СМИ сообщают, что российская делегация прибыла в Стамбул около 16:00.
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Kavkaz Center
@newkc14
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https://twitter.com/newkc14/status/1508495334141566991 12 мин
Напоминание украинцам: "Договор с Россией не стоит бумаги, на которой он написан" (Бисмарк)
Свіжа стаття в WSJ про можливе "отруєння" Абрамовича (с) Грозев facebook.com/12257348874873…
Шановні , як Ви думаєте , з ким із нашоі верхівки , Абрамович зустрічався ? 😏😕
В Стамбуле Абрамович встретился с представителем украинской делегации Рустамом Умеровым и пресс-секретарем турецкого президента Ибрагимом Калином.
"Похоже, они добились прогресса в будущих личных переговорах, которые должны продлиться на этой неделе", - пишет издание.
Калин, в свою очередь, предложил, чтобы Донбасс и Крым были в "долгосрочной аренде" Москвы, как Гонконг с 1891 по 1997 год у Великобритании.
"Абрамович и Умеров через Польшу прибыли в Киев, где встретились с Зеленским", - пишет СМИ.
Там говорится, что Путин сказал Абрамовичу, чтобы тот передал, что он "нас уничтожит".
В тимчасовий мир, за час якого він зміцнить свої сили, і переконає захід не надавати нам більше військової допомоги.