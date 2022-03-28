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Новости Агрессия России против Украины Война
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Оккупанты проводят скрытую мобилизацию в Южной Осетии для пополнения своих войск, - Генштаб

осетія,південна

Российские захватчики перекинули около 150 бойцов из Южной Осетии на территорию временно оккупированного Крыма. В самопровозглашённом государстве, Россия проводит скрытую мобилизацию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба.

Как сообщается: "Произошло перекидывание около 150 человек из Южной Осетии на временно оккупированную территорию АР Крым для последующих  действий в соседних областях Украины. Также зафиксировано проведение мер по скрытой мобилизации населения так называемой Южной Осетии с целью дальнейшего его привлечения к войне с Украиной".

Смотрите: "Всех кинули, бл#дь! Сказали умирайте! Мы все в жопе!" - "мобилизованные" из ОРДЛО попали на Сумщину, откуда жалуются на свое положение. ВИДЕО

Южная Осетия (175) мобилизация (2747)


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Топ комментарии
+23
аленеводы закончились
на очереди - чабаны и бараны
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28.03.2022 20:46
+14
Мобилизуй не мобилизуй,все равно получишь буй.
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28.03.2022 20:47
+13
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28.03.2022 20:54
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Volodymyr Zolkin

https://www.youtube.com/c/VolodymyrZolkin/videos
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28.03.2022 20:44 Ответить
аленеводы закончились
на очереди - чабаны и бараны
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28.03.2022 20:46 Ответить
интересно будет узнать "время оседлой жисти" этих осетин в реальных боях и сравнить его со временм оседлой жисти ка дыркиных боевых ослов в гостомеле )
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28.03.2022 20:46 Ответить
Мобилизуй не мобилизуй,все равно получишь буй.
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28.03.2022 20:47 Ответить
1922 - Осетія поділена на дві частини: північна залишилася в складі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 РРФСР , південна - передана до складу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Грузинської РСР .
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28.03.2022 20:47 Ответить
100 років тому назад - всього навсього ...
1922 року Йосип Сталін посів пост генерального секретаря ВКП(б), а після смерті Леніна сконцентрував владу у своїх руках, розмістив ключових прибічників на основні посади та вигнав потенційних суперників й колишніх союзників.
І взяв і передав
Пообіцяти - і виконати - підтримку в відновленні єдиної Осетії , як незалежної національної держави !!!
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28.03.2022 20:54 Ответить
зачем нам осетиь'? Напрмиер? Єто извсеная пророссийская публика(( Живіе они нам точно не помогут.
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28.03.2022 21:11 Ответить
а вот интересно, между горящим кацапом, чеченцем, бурятом и осетином разница есть? ну там цвет корочки, аромат копчености? думаю разницы там особо нет, какого бы цвета тряпка или какая латинская буква не была нашкрябана на их металоломе
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28.03.2022 20:47 Ответить
Гадаю кацап смердить більше...
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28.03.2022 20:52 Ответить
Навіть при житті ...
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28.03.2022 21:00 Ответить
Певна річ!
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28.03.2022 22:45 Ответить
Зустрічаються два крокодили:
- Ну що? Як полювання?
- Та добре: двох вже з'їв, а ти?
- А я москаля.
- Брешеш, ану дихни...
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28.03.2022 20:54 Ответить
туйра из кадыровцев и из осетин готовится одинаково, и по цвету не отличается.
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28.03.2022 22:58 Ответить
150 осетинів - це дуже "потужно"!
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28.03.2022 20:48 Ответить
Якщо порахувати, що за добу в середньому утилізуються більше 500 орків 200ми, значить десь 2000 разум 200ми і 300ми. При такій тенденції це нашим хлопцям на 2 години роботи.
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28.03.2022 21:04 Ответить
Суверенный фонд Объединенных Арабских Эмиратов Mubadala решил приостановить инвестиции в РФ. Об этом сообщил генеральный директор фонда Халдун аль-Мубарак, передает https://www.reuters.com/business/abu-dhabi-sovereign-fund-mubadala-must-pause-russia-investments-ceo-says-2022-03-28/ Reuters .
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28.03.2022 20:48 Ответить
Женуть тузємний зброд на убой. С цілком очікуваним результатом.
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28.03.2022 20:48 Ответить
в лднр уроды не выходят на улицу. их сразу гребут на передовую. в аптеку и в магаз ходят бабы и дети.
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28.03.2022 20:49 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=f3_Ferhba0Y&t=7s Бойові гуси України, або груповий проліт Байрактарів.
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28.03.2022 20:50 Ответить
пойдут вслед за кадыровцами.
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28.03.2022 20:51 Ответить
Чому підуть, повезуть ... в рефрежераторах.
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28.03.2022 21:06 Ответить
Ці гниди не мобілізують пітер чи москву а Осетію абхазію ДРН Крим всіх кого вони під себе підмняли
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28.03.2022 20:52 Ответить
ну и хорошо меньше останется мразоті неплоноценной
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28.03.2022 20:58 Ответить
https://t.me/military_az/15774 Украинские войска получили ПЗРК Starstreak Британский министр обороны Бен Уоллес сообщил, что его страна уже передала Вооружённым силам Украины переносные зенитно-ракетные комплексы Starstreak. P.s похоже, что эти системы и валят крылатые ракеты последнее время.
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28.03.2022 20:52 Ответить
І це лише початок.

Британські друзі ще багато чого поставили, про що не повідомлялося (і не буде повідомлятися, аж поки перемога України не прийде).
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28.03.2022 20:55 Ответить
И не олько британцы!!!! Весь мир с Украиной!!!!!!!!!
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28.03.2022 21:02 Ответить
Ну кроме Эритреи
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28.03.2022 21:03 Ответить
І мадярів.
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28.03.2022 21:08 Ответить
еще. путин не будет на переговорах. резведка - боится что его завалят.
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28.03.2022 20:53 Ответить
Розвідка боїться, що сама його завалить, напевно.
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28.03.2022 20:55 Ответить
- Cерега, ты где? Приезжай скорее, Вова - всё.
- Как всё? Так на прошлой неделе было уже всё вроде. - почесал репу трубкой Шойгу.
- Не, там двойник №4 был, мы по картотеке сверили.
- Вот же ж ****, развел двойников. А это точно он? А то мало ли.
- Ну вроде он, ну ты подъезжай, сам позыришь.
- Ох, опять это ваши жмурики. Он хоть не сильно зеленый или какой там после вашей химии цвет бывает?
- Не, колор отличный, сами грим делали.
- Ладно, ладно, вылетаю.
Спустя три часа в одном из зауральских бункеров было необычное оживление. У тела вершителя судеб и освободителя Вселенной проходило импровизированное совещание.
- Не он это, говорю тебе, не он! У настоящего должно быть на левой ягодице родимое пятно в форме СССР, на правом яичке татуировка "Стальное яйцо" и на безымянном пальце перстень-печатка "Peace Duke" (подарок президента Вануату).
- А ты про яичко откуда знаешь? - полюбопытствовал Патрушев.
- Места надо знать, - мечтательно протянул Шойгу. - Но это ладно. Что это за хрен, а? Ни пятна, ни тату!
- Ну может рассосалось от химии... - неуверенно мямлил Патрушев.
- Какой блин химии, вы ему что, пятновыводитель вкололи?
- Нет, но может реакция...
- Какая нахрен реакция. И что, перстень тоже реакция?
- Перстень вряд ли.
- То-то же. Охрану допросили?
- Как бы да.
- Ну и что говорят?
- Ничего не говорят. Они того... самоликвидировались.
- Ишь, хорошо устроился. Концы в воду. Ну и что теперь делать-то? - нахмурившись надвинулся на Патрушева Шойгу.
- Ну еще осталась пара-тройка бункеров. Только мы туда попасть не можем. Они полностью автономные. Выдерживают 5 мегатонн. Правда, связь мы там обрезали, ловит только индийский музыкальный канал и какого-то катарского проповедника.
- Ну и черт с ним, пускай там сидит себе. Предъявим этого, может, скостят чего-нибудь. Вызывай похоронную команду.

А тем временем после долгой дороги от границы Китая к вокзалу не нанесенного на карты северокорейского города подъезжала суперсовременная дрезина с развевающимся красным флагом. Дрезиной управлял невысокий невзрачный человечек с уставшим взглядом. На перроне его ожидал сам солнцеликий вождь северных корейцев и группа генералов в позолоченных лампасах. По взмаху руки оркестр народных инструментов грянул "Прощание славянки" с заметным азиатским акцентом. Человек на дрезине чуть поморщился, элегантно соскочил на перрон и направился прямиком к солнцеликому.
- Рад вась привествовать! - прошепелявил вождь-Солнце.
- И вам не хворать.
- Мы осень хочим, штобы вы поделились ш нами опытом вашей победы над Натой и Пендосией. А шейчаш хочю приглашить ваш на торзественный узин. У нас там будут народни россиськи деликатесы - шуфле из ягеля и зарькое из сюсьлика с черемшой.
- Спасибо, спасибо, - с трудом подавил приступ тошноты невзрачный человек.
Так они шли по перрону, перебрасываясь фразами, и никто бы не поверил, что этих людей боится вся планета, да что планета - вся Вселенная, включая черные дыры и белых карликов...
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28.03.2022 23:11 Ответить
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28.03.2022 20:54 Ответить
"Дом -- в стойло, баранов осєтінов -- в холодільнік!"
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28.03.2022 20:57 Ответить
в дагестане и осетии большая бедность и много детей в семьях,а работать негде,вот и рекрутируются легко с таких отсталых окраин-тем более судя по бумажкам расклеенным в крыму-обещают 200 тыс деревянных,и возможность пограбить и понасильничать (это не пишут ,но подразумевают)
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28.03.2022 20:57 Ответить
Да нам-то какая разница.. лищшь бі их тут уріли поскорее.
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28.03.2022 20:59 Ответить
а треба було їм підтримувати ту ніби незалежність від Грузії і залежність від рашки.
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28.03.2022 22:24 Ответить
Ідея: переобладнати елементи керування швидкого човна для роботи із супутникового радіо, додати gps, додати багато вибухівки. Відвідуйте російські кораблі, коли вони найменше цього очікують. Американський військовий корабель «Коул» потрапив під щось подібне багато років тому.


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28.03.2022 20:58 Ответить
сегодня на аукционе была продана картина за 97 тыс долл. деньги перевели в киевскую больницу. покупатель пожелал остаться неизвестным. респект.
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28.03.2022 21:02 Ответить
У всей ю асетии всего 15000 гавноедов уместе с кривыми и касыми.
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28.03.2022 21:26 Ответить
там в цхинвали 40тыс где то население
в абхазии окуппированой тоже мало
если речь идет именно про осетин, то это их очень мало набрать можно
а вот если про тот контингент окупантов что там сидит, то побольше
но все равно мало
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28.03.2022 21:30 Ответить
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28.03.2022 21:36 Ответить
чурки осетинские приехали поджариться... но пусть знают, что после попадания джевелина в башню танка у экипажа не только глаза выскочат, но и та не станет... добро пожаловать в ад...
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29.03.2022 06:27 Ответить
 
 