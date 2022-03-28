Оккупанты проводят скрытую мобилизацию в Южной Осетии для пополнения своих войск, - Генштаб

Российские захватчики перекинули около 150 бойцов из Южной Осетии на территорию временно оккупированного Крыма. В самопровозглашённом государстве, Россия проводит скрытую мобилизацию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба.

Как сообщается: "Произошло перекидывание около 150 человек из Южной Осетии на временно оккупированную территорию АР Крым для последующих действий в соседних областях Украины. Также зафиксировано проведение мер по скрытой мобилизации населения так называемой Южной Осетии с целью дальнейшего его привлечения к войне с Украиной".

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