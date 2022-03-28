На Донецком и Луганском направлениях отбиты 7 атак, уничтожены 12 танков и 10 БМП, сбит 1 самолет, - штаб ООС

Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 7 атак врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет пресс-центр штаба ООС.

В сообщении отмечается: "В течение дня украинские защитники уничтожили 12 танков, 10 БМП и 3 единицы автомобильной техники.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский самолет и два беспилотных летательных аппарата противника.

Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!"

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