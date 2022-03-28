На Донецком и Луганском направлениях отбиты 7 атак, уничтожены 12 танков и 10 БМП, сбит 1 самолет, - штаб ООС
Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 7 атак врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет пресс-центр штаба ООС.
В сообщении отмечается: "В течение дня украинские защитники уничтожили 12 танков, 10 БМП и 3 единицы автомобильной техники.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский самолет и два беспилотных летательных аппарата противника.
Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!"
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+25 Старый пионэр
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https://www.youtube.com/watch?v=RZ6wa0_75ng
Смачного!
Але можно сказати яка ситуація з продуктами, з людьми що, чи це теж таємниця?
Можно сказати що ведеться робота у цьому напрямку й робиться усе можливе?
Консператори мл#ть з д'Єрмаком біля Зеленського..... поцікавтесь про його брата й батька біографію.
У рішенні російського суду про визнання компанії Meta екстремістською наголошується, що воно не обмежує використання цих соцмереж для незабороненої діяльності.
Понеділок. 33-ий день
Нові резерви у росіян. Атаки під Києвом та сході. Наша ППО збила рекордну кількість ракет.
Київський фронт
Полісся. Ворог тисне на ділянках Демидів-Ірпінь-Ясногородка-Макарів. Ворог планує тут міцно закріпитися, контролювати трасу на Житомир та в перспективі розвивати наступальні дії. Є інформація про замінування окремих ділянок.
Броварський напрям. Без особливих змін.
Північно-східний. Чернігів-Суми-Харків
Окупанти пішли із Славутича після того як взяли у громадян харчові продукти. Складно під Черніговом. Туди уже не проїжджають навіть гуманітарні коридори.
Суми-Харків. Тут наші провадять успішні операції тактичного рівня. Є звільнені населені пункти, великі втрати у ворога, є небезпека для комунікацій росіян на трасі Київ-Суми.
Східний фронт. Ізюм-Рубіжне-Авдіївка-Вугледар-Маріуполь
Головний нерв війни. У росіян є успіхи на північному фланзі усього нашого угруповування на Донбасі. Ворогу вдалося форсувати Сіверський Дінець та обійти наші сили, що знаходились у південній, правобережній частині частині міста. Зараз якщо і можна говорити про присутність наших у місті, то хіба що часткову. Водночас ЗСУ провели успішну контратаку та увійшли у село Гусарівка і обмежили змогу ворога розвивати наступ на Слов'янськ. В найближчі дні тут буде гаряче і тривожно.
Тривають запеклі бої в районі Сєверодонецька-Лисичанська-Рубіжного, в районі Авдіївки, Мар'їнки, Красногорівки. Тривають тяжкі вуличні бої в Маріуполі.
Південий фронт
Тут без особливих змін. Бої під Херсоном. Ворог повністю ізолює окуповані території, зникає мобільний та стаціонарний зв'язок та інтернет. росіяни намагаються подавити протестні настрої населення. Оголошене відкриття освітніх закладів на початок квітня.
За інформацією нашої розвідки у Кремлі є плани по побудові на окупованих територіях нового квазідержавного утворення. Сценарій цілком реалістичний. Є заява гауляйтер окупованого Луганська щодо можливості проведення референдуму по приєднанню Луганської області до росії. Офіційна влада росії коментує це не по суті. Але прямо зараз не варто очікувати якихось рішень від кремля. Спочатку йому потрібно досягнути якогось проміжного результату на полі бою.
Вчора на територію України росіяни запустили 70 ракет. Це - найбільший однодений залп цієї вийни. Більшість із цих ракет було збито силами нашої ППО.