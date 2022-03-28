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Новости Агрессия России против Украины Война
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На Донецком и Луганском направлениях отбиты 7 атак, уничтожены 12 танков и 10 БМП, сбит 1 самолет, - штаб ООС

техніка

Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 7 атак врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет пресс-центр штаба ООС.

В сообщении отмечается: "В течение дня украинские защитники уничтожили 12 танков, 10 БМП и 3 единицы автомобильной техники.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский самолет и два беспилотных летательных аппарата противника.

Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!"

Читайте: Мы не должны разрешить продать Украину, - Трасс

Донбасс (26955) Донецкая область (9570) операция Объединенных сил (6766) Луганская область (6494)


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Топ комментарии
+25
23 ******** за добу! Чудово!
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28.03.2022 22:01
+20
70 років тому і зараз - проти одного ворога.

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28.03.2022 22:39
+18
Браво парни. Вы Герои и дай Бог вам силы и защиты.
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28.03.2022 22:02
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23 ******** за добу! Чудово!
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28.03.2022 22:01 Ответить
А есть еще вот это
https://www.youtube.com/watch?v=RZ6wa0_75ng
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28.03.2022 22:05 Ответить
Дуже мало Сподіваюсь,що в отих БМП штук по 9 орків хоч було
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28.03.2022 22:07 Ответить
Мало!? Добре попотіли хлопці. На них наступав противник розгорнутим, а не в колоні. Воювати в таких умовах дуже важко.
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28.03.2022 22:09 Ответить
Браво парни. Вы Герои и дай Бог вам силы и защиты.
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28.03.2022 22:02 Ответить
Из бамбазят воины как из гавна
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28.03.2022 22:02 Ответить
Твари
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28.03.2022 22:03 Ответить
этот поджареный пару ветками назад подох в больнице.
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28.03.2022 22:04 Ответить
Тот которому повезло.
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28.03.2022 22:11 Ответить
Пожрал укропского вареница, тварь?
Смачного!
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28.03.2022 22:34 Ответить
Ага СЕЙЧАС ! Может тебе весь росклад где кто стоит ?Что за жлобское желание во время войны знать онлайн инфу когда враг её тоже мониторит?Вся инфа должна бить только оф и через время когда утратит свою онлайн актуальность.Плюс принят закон.Или такие простые вещи нада как ребёнку обьяснять или ты часом вражиина?
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28.03.2022 22:20 Ответить
точно вражина!
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28.03.2022 22:30 Ответить
Хто каже про стоїть й т.д. ? Не тупіть.
Але можно сказати яка ситуація з продуктами, з людьми що, чи це теж таємниця?
Можно сказати що ведеться робота у цьому напрямку й робиться усе можливе?
Консператори мл#ть з д'Єрмаком біля Зеленського..... поцікавтесь про його брата й батька біографію.
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29.03.2022 02:32 Ответить
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28.03.2022 22:10 Ответить
Ну шо ж. Такий у нас гарант Конституції і територіальної цілісності. Не можна з гімна зробити кулю
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28.03.2022 22:31 Ответить
Для когось територія, а для українців Батьківщина.
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28.03.2022 22:31 Ответить
а смысл??малохольного цитировать??
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28.03.2022 22:41 Ответить
е ні, наша земля, то не просто територія, це місце де ми створюємо родини, народжуємо і виховуємо своїх дітей, це наш неповторний культурний історичний і який тільки хочеш центр нашого Всесвіту, якщо його не стане, ми будемо ким? батраками? кріпостними? рабами?
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29.03.2022 00:07 Ответить
Без відео ці дописи ФСБшна х¥1ня ! Відео є?
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29.03.2022 02:34 Ответить
У РФ передумали повністю забороняти Facebook та Instagram
У рішенні російського суду про визнання компанії Meta екстремістською наголошується, що воно не обмежує використання цих соцмереж для незабороненої діяльності.
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28.03.2022 22:11 Ответить
опять гудит *****. но я не в том возрасте чтоб бояться.
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28.03.2022 22:12 Ответить
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28.03.2022 22:15 Ответить
3 пацана в своем первом бою уничтожили 3 танка и бмп. один взяли как трофей. с полным боекомплектом. рузьке, бегите пока живы.
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28.03.2022 22:17 Ответить
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28.03.2022 22:17 Ответить
Тяжело сейчас там.ЗСУ работает и работает отлично .
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28.03.2022 22:17 Ответить
завтра будет новая ровненькая цифра по танчикам.
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28.03.2022 22:19 Ответить
дай бог им стойкости, мужества, глубоких окопов, надежных укрытий, много снарядов, точного оружия и механиков хороших, а остальное они сделают сами...
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28.03.2022 22:20 Ответить
ДЯКУВАТИ БОГУ! ДЯКУЮ НАШИМ ЗАХИСНИКАМ!
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28.03.2022 22:21 Ответить
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28.03.2022 22:22 Ответить
70 років тому і зараз - проти одного ворога.

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28.03.2022 22:39 Ответить
Держитесь парни, орки к вам стягивают всё гавно шо у них осталось...
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28.03.2022 22:40 Ответить
від https://www.facebook.com/maxmiroshnichenko?__cft__[0]=AZUFMtGpRPTs7I4M5No2whyi93Wogh7m9Rck6FZapXwOU28suabEvkZDxW9e6Bw4nAovhBPWuEgOUEw_X9eZ5EynAvPerZqaPS5gocB0-_ry1tkNFbXErpO6CxrbPEv5tIg&__tn__=-]K-R Maks Mirošnyčenko

​​Понеділок. 33-ий день

Нові резерви у росіян. Атаки під Києвом та сході. Наша ППО збила рекордну кількість ракет.

Київський фронт

Полісся. Ворог тисне на ділянках Демидів-Ірпінь-Ясногородка-Макарів. Ворог планує тут міцно закріпитися, контролювати трасу на Житомир та в перспективі розвивати наступальні дії. Є інформація про замінування окремих ділянок.
Броварський напрям. Без особливих змін.

Північно-східний. Чернігів-Суми-Харків

Окупанти пішли із Славутича після того як взяли у громадян харчові продукти. Складно під Черніговом. Туди уже не проїжджають навіть гуманітарні коридори.
Суми-Харків. Тут наші провадять успішні операції тактичного рівня. Є звільнені населені пункти, великі втрати у ворога, є небезпека для комунікацій росіян на трасі Київ-Суми.

Східний фронт. Ізюм-Рубіжне-Авдіївка-Вугледар-Маріуполь

Головний нерв війни. У росіян є успіхи на північному фланзі усього нашого угруповування на Донбасі. Ворогу вдалося форсувати Сіверський Дінець та обійти наші сили, що знаходились у південній, правобережній частині частині міста. Зараз якщо і можна говорити про присутність наших у місті, то хіба що часткову. Водночас ЗСУ провели успішну контратаку та увійшли у село Гусарівка і обмежили змогу ворога розвивати наступ на Слов'янськ. В найближчі дні тут буде гаряче і тривожно.

Тривають запеклі бої в районі Сєверодонецька-Лисичанська-Рубіжного, в районі Авдіївки, Мар'їнки, Красногорівки. Тривають тяжкі вуличні бої в Маріуполі.

Південий фронт

Тут без особливих змін. Бої під Херсоном. Ворог повністю ізолює окуповані території, зникає мобільний та стаціонарний зв'язок та інтернет. росіяни намагаються подавити протестні настрої населення. Оголошене відкриття освітніх закладів на початок квітня.

За інформацією нашої розвідки у Кремлі є плани по побудові на окупованих територіях нового квазідержавного утворення. Сценарій цілком реалістичний. Є заява гауляйтер окупованого Луганська щодо можливості проведення референдуму по приєднанню Луганської області до росії. Офіційна влада росії коментує це не по суті. Але прямо зараз не варто очікувати якихось рішень від кремля. Спочатку йому потрібно досягнути якогось проміжного результату на полі бою.

Вчора на територію України росіяни запустили 70 ракет. Це - найбільший однодений залп цієї вийни. Більшість із цих ракет було збито силами нашої ППО.
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28.03.2022 22:42 Ответить
кошмарный сон рашистского танка
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28.03.2022 23:28 Ответить
 
 