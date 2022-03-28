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Новости Война
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Зеленский отметил 147 украинских военных орденами и медалями, из них 8 – посмертно

нагорода

Президент Украины Владимир Зеленский отметил 147 украинских военнослужащих наградами Украины. Из них 8 воинов – посмертно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

За личное мужество и самоотверженные действия, выявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге, украинских воинов наградили такими наградами как ордена Богдана Хмельницкого, Данила Галицкого, "За мужество", медали "За военную службу Украины", "За безупречную службу" и "Защитнику Отчизны".

Со списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.

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награда (1796) ВСУ (6564)


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зеля номинован на "человек года"
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28.03.2022 22:37 Ответить
70 років тому і щараз проти одного ворога.

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28.03.2022 22:37 Ответить
http://detaly.co.il/yakov-kedmi-bolshe-ne-poyavitsya-na-iton-tv/ Якова Кедми выгнали с ITON-TV


Пропагандонам ***** ніде не раді -- женуть навіть з місць геолокації ...
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28.03.2022 22:40 Ответить
А почему "Зеленский видзначив"?Это Украина награждает своих воинов!
Что-то не помню, что бы он кого-то в последний путь проводил...
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28.03.2022 23:52 Ответить
Потому что в военное время президент - это верховный главнокомандующий. И он издаёт указ о награждении. Украина сама по себе наградить никого не может, поскольку кто-то всё-таки должен издать указ. Что касается похорон, то он слишком лакомая мишень для врага. После войны он отдаст героям все положенные почести. Не нужно цепляться к президенту без малейших на то оснований. Это выглядит несколько *******. Потом. После победы. Все разборки, обиды и претензии потом.
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29.03.2022 06:56 Ответить
Слава Україні! Героям Слава!
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29.03.2022 01:17 Ответить
 
 