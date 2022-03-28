Зеленский отметил 147 украинских военных орденами и медалями, из них 8 – посмертно

Президент Украины Владимир Зеленский отметил 147 украинских военнослужащих наградами Украины. Из них 8 воинов – посмертно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

За личное мужество и самоотверженные действия, выявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге, украинских воинов наградили такими наградами как ордена Богдана Хмельницкого, Данила Галицкого, "За мужество", медали "За военную службу Украины", "За безупречную службу" и "Защитнику Отчизны".

Со списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.

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