Зеленский отметил 147 украинских военных орденами и медалями, из них 8 – посмертно
Президент Украины Владимир Зеленский отметил 147 украинских военнослужащих наградами Украины. Из них 8 воинов – посмертно.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.
За личное мужество и самоотверженные действия, выявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге, украинских воинов наградили такими наградами как ордена Богдана Хмельницкого, Данила Галицкого, "За мужество", медали "За военную службу Украины", "За безупречную службу" и "Защитнику Отчизны".
Со списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.
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Пропагандонам ***** ніде не раді -- женуть навіть з місць геолокації ...
Что-то не помню, что бы он кого-то в последний путь проводил...