Благодарен за возможную дополнительную финансовую поддержку от Канады, - Зеленский провел переговоры с Трюдо

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в твиттере Зеленского.

"Обсудил с Джастином Трюдо сотрудничество Украины и Канады в сферах обороны и санкционного давления на Россию. Проинформировал о преступлениях РФ и ходе переговорного процесса. Благодарен за готовность рассмотреть дополнительную макрофинансовую помощь для Украины", - подчеркнул Зеленский.

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