Абрамович передал Путину записку от Зеленского об условиях перемирия. Путин заявил: "Я их уничтожу", - The Times
По данным британского издания The Times, российский олигарх Роман Абрамович является посредником в переговорах между Банковой и Кремлем, в частности, он передавал записку, написанную собственноручно президентом Украины Владимиром Зеленским российскому президенту Владимиру Путину.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом пишет The Times
23 марта с утра частный самолет олигарха Hawker 800XP вылетел из международного аэропорта имени Ататюрка в Стамбуле в направлении Сочи. Возле города Минеральные Воды самолет выключил свой трекер для радаров. Однако уже вечером того же дня самолет вылетел из московского аэропорта Внуково вылетел обратно в Стамбул.
В Москве, по данным журналистов The Times, Абрамович встретился с Путиным в Кремле и передал записку от Зеленского. В ней президент Украины изложил возможные компромиссы, на которые готов пойти Киев для прекращения войны.
Путин якобы разгневано ответил Абрамовичу "Передай ему, что я их уничтожу".
В Стамбуле вечером Абрамович будто бы рассказал о своей встрече народному депутату от фракции "Голос" Рустему Умерову, которого Киев уполномочил участвовать в этом треке переговоров. Вместе с представителем турецкого президента Ибрагимом Калином они, по данным британского издания, проводили ряд встреч в пятизвездочных гостиницах Стамбула.
Несмотря на гнев Путина, источники журналистов говорят, что стороны приближаются к достижению определенного соглашения о перемирии.
Калин, которого считают значительным специалистом в области внешней политики, предложил сторонам как компромисс, чтобы оккупированный Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской области отдали России на правах аренды подобно тому, как Великобритания контролировала Гонконг на правах аренды с 1898 по 1997 годы. Будущая территориальная принадлежность Крыма и Донбасса, по логике турецкого чиновника, будет решена по завершении договора об аренде.
Путин рассуждает над таким предложением, но его ярость из-за военных неудач российской армии в Украине и личная ненависть к Зеленскому мешают прогрессу в достижении соглашения.
После этого разговора в Стамбуле Абрамович с Умеровым словно полетели в Варшаву на частном самолете, зарегистрированном в Турции. После чего они отправились в Киев, где встречались с Зеленским на Банковой.
Сначала стороны. вовлеченные в процесс, были уверены, что Абрамовича побуждают чисто меркантильные интересы спасти свое состояние от санкционного давления, особенно в Британии, и восстановить свою репутацию. Однако, как утверждают авторы статьи, похоже, что Абрамович на самом деле хочет помочь прекратить войну и напуган масштабом разрушений и количеством погибших в войне.
Его мать Ирина родилась в Украине, а дочь София открыто осудила российское вторжение в Украину.
Ни Абрамович, ни Калин, ни Умеров не ответили на запросы The Times по поводу комментария.
Авторы статьи объясняют, что участие Турции в организации этих переговоров и формулирования предложений о статусе оккупированных Россией Крыма и ОРДЛО способствуют росту ее дипломатического веса. Кроме того, это определенным способом восстанавливает имидж президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в глазах союзников в НАТО после нескольких лет споров и конфликтов.
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а ради какой-то вшивой записки ПРИЛЕТЕЛ ЛИЧНО В КРЕМЛЬ ?
И мы должны верить Абрамовичу ?
Правда только то, что он хочет уйти от санкций.
И использует для этого Зеленского - незадорого.
жидаолігарха Абрамовича. Мабуть забув, що в країні війна і багато зброї на руках у військових і тероборони, і загиблих. Замутити з ****** вже не вийде. Не дадуть.
Ранее о встрече Зеленского и Путина высказался и глава российского МИД Сергей Лавров. По его словам, встреча сейчас была бы контрпродуктивной.
Лидеры могут встретиться, по его словам, «КАК ТОЛЬКО БУДЕТ ЯСНОСТЬ В РЕШЕНИИ КЛЮЧЕВЫХ ВОПРОСОВ ПО ДОНБАССУ,
ДЕМИЛИТАРИЗАЦИИ И ДЕНАЦИФИКАЦИИ УКРАИНЫ»
https://replyua.net/268740-stalo-izvestno-vremja-i-mesto-vstrechi-delegacij-ukrainy-i-rf.html
путлер наши уступки расценивает как слабость,чем больше его будут уговаривать тем дальше он пойдет.и вообще,ему уже дороги назад нет,последствия того что он натворил ужасающи, отвечать придеться по любому.Эта падла идет в ад и стараеться с собой утащить как можно больше ,чего было ожидать от дьявольского отродья.
Путин так и делает. И ещё изображает психованного, и распускает слухи, что болен раком, то есть жизнь ему не дорога...
Крым очень сильно ударил путину в голову.
Он хотел повторить, а тут такой нежданчик . . .
такая трусливая мразь никогда не пойдёт на риск своей смерти в ядерной войне. Путин - это гопник, выросший в нищей семье совковых низов: сейчас он дорвался до фантастического богатства, до яхт и дворцов, в молодости ему не давали даже дворовые пролетарские девки, а теперь он дорвался до продажных красивых женщин.
И кто-то всерьёз думает, что это крысиное ничтожество, дорвавшееся до статуса мультимиллиардера, захочет погибать в ядерной войне просто из Принципа?
Тому українцям нічого і не могло обломитись - вони повністю контролювали процес.
в очередной раз показывает, что с ним дружить нельзя, так как ОН РАССМАТРИВАЕТ ДРУЖБУ КАК СЛАБОСТЬ".
(А.П. ЧЕХОВ.)
ОН РАССМАТРИВАЕТ ДРУЖБУ КАК СЛАБОСТЬ".
А.П. ЧЕХОВ.
когда показывали интервью (вчера в 2.30 утра) "наивеличайшемудрейшего всех времен" расийским сми, то лично зеленский на вопрос о количестве убитых врагов не ответил... а надо было бы сказать - 16600 человек... но... увиливая от ответа на этот вопрос он ни разу не сказал, что убиты агрессоры, оккупанты, пособники терроризма и убийцы украинского народа... он сказал только о присутствии "расийских военнослужащих" ????? далее оно сказал о готовности выйти в ноль путем вывода войск кацапии на границы, существовавшие на 24.2.2022 года...???? потом кацапы сказали, что эрдоган проинформировал о готовности Украины не идти в НАТО и введении русского языка... зелень это не прокомментировал...
Поэтому то, что предложил Калин, было усвоено зеленью и, наверное, принято... но потом зелень начала говорить о другом...
І має ж зв'язки з тим негідником.
https://t.me/Chornovil_official/4100 Тарас Чорновіл
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https://twitter.com/25_andriy/status/1508671442023550979 1 год
Злі язики доповідають, що абрамович був у Киеві 03.03.2022 Банкова тримає це у тайні. Відомо, що зе просив зняти санкції з абрамича. Пункти переговорів не висвітлюють. Можливо гниди вже здали Донбас і Крим. Усі переговори мають відбуватись публічно, довіри перемовникам немає.
Вангую: Съедешь с темы, переведёшь стрелки и сольёшься. Удиви меня.
Так откуда информация.?
Америці вигідно мати росію така яка вона є, ніж Незалежну Україну.
Але допомагати вони будуть, щоб Захід ніхто не зміг звинуватити
в утисках свободи.