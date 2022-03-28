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Новости Агрессия России против Украины Война
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Абрамович передал Путину записку от Зеленского об условиях перемирия. Путин заявил: "Я их уничтожу", - The Times

абрамович

По данным британского издания The Times, российский олигарх Роман Абрамович является посредником в переговорах между Банковой и Кремлем, в частности, он передавал записку, написанную собственноручно президентом Украины Владимиром Зеленским российскому президенту Владимиру Путину.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом пишет The Times

23 марта с утра частный самолет олигарха Hawker 800XP вылетел из международного аэропорта имени Ататюрка в Стамбуле в направлении Сочи. Возле города Минеральные Воды самолет выключил свой трекер для радаров. Однако уже вечером того же дня самолет вылетел из московского аэропорта Внуково вылетел обратно в Стамбул.

В Москве, по данным журналистов The Times, Абрамович встретился с Путиным в Кремле и передал записку от Зеленского. В ней президент Украины изложил возможные компромиссы, на которые готов пойти Киев для прекращения войны.

Путин якобы разгневано ответил Абрамовичу "Передай ему, что я их уничтожу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Абрамович и еще два участника переговоров Украины с РФ имеют симптомы отравления химическим веществом, - Bellingcat

В Стамбуле вечером Абрамович будто бы рассказал о своей встрече народному депутату от фракции "Голос" Рустему Умерову, которого Киев уполномочил участвовать в этом треке переговоров. Вместе с представителем турецкого президента Ибрагимом Калином они, по данным британского издания, проводили ряд встреч в пятизвездочных гостиницах Стамбула.

Несмотря на гнев Путина, источники журналистов говорят, что стороны приближаются к достижению определенного соглашения о перемирии.

Калин, которого считают значительным специалистом в области внешней политики, предложил сторонам как компромисс, чтобы оккупированный Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской области отдали России на правах аренды подобно тому, как Великобритания контролировала Гонконг на правах аренды с 1898 по 1997 годы. Будущая территориальная принадлежность Крыма и Донбасса, по логике турецкого чиновника, будет решена по завершении договора об аренде.

Путин рассуждает над таким предложением, но его ярость из-за военных неудач российской армии в Украине и личная ненависть к Зеленскому мешают прогрессу в достижении соглашения.

После этого разговора в Стамбуле Абрамович с Умеровым словно полетели в Варшаву на частном самолете, зарегистрированном в Турции. После чего они отправились в Киев, где встречались с Зеленским на Банковой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лавров: Россия не хочет посредничества западных стран на переговорах

Сначала стороны. вовлеченные в процесс, были уверены, что Абрамовича побуждают чисто меркантильные интересы спасти свое состояние от санкционного давления, особенно в Британии, и восстановить свою репутацию. Однако, как утверждают авторы статьи, похоже, что Абрамович на самом деле хочет помочь прекратить войну и напуган масштабом разрушений и количеством погибших в войне.

Его мать Ирина родилась в Украине, а дочь София открыто осудила российское вторжение в Украину.

Ни Абрамович, ни Калин, ни Умеров не ответили на запросы The Times по поводу комментария.

Авторы статьи объясняют, что участие Турции в организации этих переговоров и формулирования предложений о статусе оккупированных Россией Крыма и ОРДЛО способствуют росту ее дипломатического веса. Кроме того, это определенным способом восстанавливает имидж президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в глазах союзников в НАТО после нескольких лет споров и конфликтов.

Автор: 

Абрамович Роман (94) Зеленский Владимир (20268) переговоры (4924) путин владимир (31225) Турция (3376)


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Топ комментарии
+76
Два еврея договариваются за украинцев. Кто-то верит что зрады не будет?
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28.03.2022 22:53
+68
Я разминировал выход из Крыма,
я свернул оборонную программу,
я сокращал армию и урезал ее финансирование,
я сделал все, что мог, но защитники Мариуполя не захотели покинуть город.
Я не причем, это все они сами!
Ну и под конец , - Абрамович и пут- ин всё порешают ...((

С@ ка, ё@ аныйс, блд , мудрый нарид ,
кого ты с @@@ выбрал!?
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28.03.2022 23:07
+63
Абрамович - основний гаманець плєшивого упиря і його завдання відпетляти від санкцій, а наш Зєля активно йому в цьому підіграє.
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28.03.2022 22:55
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********* топила за зеленского на выборах...а теперь вдруг он нацистом стал и такая ненависть...думаю хулио развели как младенца и он не знал о договорняке с западом...о то что и план обороны существует и оружие сразу подгонят и эмбарго влепят...
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29.03.2022 01:46 Ответить
Никто не знал, что кремль обломает зубы об ВСУ.
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29.03.2022 01:49 Ответить
ну я думаю ты понимаешь что без плана обороны и оружия всу бы не долго продержалась...это же понимал и хулио но он многого не знал его развели
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29.03.2022 02:09 Ответить
Путина развёл жадный до денег Медведчук.
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29.03.2022 02:16 Ответить
ты совсем тупой? зеленский уже бы давно все сдал по договрняку- если бы не ЗСУ и украинский народ
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29.03.2022 03:20 Ответить
ну посмотришь как ему теперь крым слить зсу помешает
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29.03.2022 17:06 Ответить
https://twitter.com/svecha62/status/1508795996305821711
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29.03.2022 17:18 Ответить
не все так просто...чтоб убивать нужны еще оружие и патроны
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29.03.2022 18:19 Ответить
Путин сидит в бункере и никого не подпускает,
а ради какой-то вшивой записки ПРИЛЕТЕЛ ЛИЧНО В КРЕМЛЬ ?
И мы должны верить Абрамовичу ?
Правда только то, что он хочет уйти от санкций.
И использует для этого Зеленского - незадорого.
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29.03.2022 01:47 Ответить
У листопаді 2019, напередодні зустрічі Зеленського з ****** в Парижі, коли він готувався "сойтись по средине", тобто здати Україну, Коломойський дав знамените інтерв'ю https://nv.ua/ukraine/politics/kolomoyskiy-dlya-the-new-york-times-shokiruyushchie-zayavleniya-intervyu-novosti-ukrainy-50053285.html Дайте пять, десять лет - и о крови забудут для американського https://www.nytimes.com/2019/11/13/world/europe/ukraine-ihor-kolomoisky-russia.html?fbclid=IwAR2QNf9zHQ2pkP6GevRL8JvdQpxeCc-sSyvyqqSvF0rb-AXyqxG9otl0Of8 The New York Times , тоді не вдалось, бо вийшов народ на https://www.youtube.com/watch?v=5Lf1aVfs4A0 Марш "Ні капітуляції" , і ґешефт йому зірвав. Але від затії не відмовився і тепер скориставшись ситуацією, що військовий стан і протести заборонені, він притягнув більш впливового жида олігарха Абрамовича. Мабуть забув, що в країні війна і багато зброї на руках у військових і тероборони, і загиблих. Замутити з ****** вже не вийде. Не дадуть.
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29.03.2022 01:52 Ответить
Передайте ***** записку: "Добрий вечір! Випий йаду або миль шию і в Гаагу!"
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29.03.2022 01:53 Ответить
Представители украинской стороны добавили, что переговоры должны начаться во вторник 29 марта с 10 утра. Со слов участника украинской делегации Давида Арахамии, начало переговоров «сместили во времени из-за логистических проблем».

Ранее о встрече Зеленского и Путина высказался и глава российского МИД Сергей Лавров. По его словам, встреча сейчас была бы контрпродуктивной.

Лидеры могут встретиться, по его словам, «КАК ТОЛЬКО БУДЕТ ЯСНОСТЬ В РЕШЕНИИ КЛЮЧЕВЫХ ВОПРОСОВ ПО ДОНБАССУ,

ДЕМИЛИТАРИЗАЦИИ И ДЕНАЦИФИКАЦИИ УКРАИНЫ»

https://replyua.net/268740-stalo-izvestno-vremja-i-mesto-vstrechi-delegacij-ukrainy-i-rf.html
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29.03.2022 02:04 Ответить
кто между позором и войной выбирает позор ,тот получит и то и другое.
путлер наши уступки расценивает как слабость,чем больше его будут уговаривать тем дальше он пойдет.и вообще,ему уже дороги назад нет,последствия того что он натворил ужасающи, отвечать придеться по любому.Эта падла идет в ад и стараеться с собой утащить как можно больше ,чего было ожидать от дьявольского отродья.
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29.03.2022 02:06 Ответить
Сталин сказал: атомная бомба существует, чтобы пугать слабонервных.
Путин так и делает. И ещё изображает психованного, и распускает слухи, что болен раком, то есть жизнь ему не дорога...
Крым очень сильно ударил путину в голову.
Он хотел повторить, а тут такой нежданчик . . .
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29.03.2022 02:24 Ответить
Плешивая кремлевская крыса до обморока боится даже лёгкого вирусного насморка:

такая трусливая мразь никогда не пойдёт на риск своей смерти в ядерной войне. Путин - это гопник, выросший в нищей семье совковых низов: сейчас он дорвался до фантастического богатства, до яхт и дворцов, в молодости ему не давали даже дворовые пролетарские девки, а теперь он дорвался до продажных красивых женщин.

И кто-то всерьёз думает, что это крысиное ничтожество, дорвавшееся до статуса мультимиллиардера, захочет погибать в ядерной войне просто из Принципа?
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29.03.2022 11:51 Ответить
Люди,а який вам інтерес буде з оренди Криму і Донбасу?На ціну,яку ви платите за тепло і світло в своєму домі,якось впливає той факт,що Україна видобуває газ і має 16 атомних реакторів?Україну називають житницею Європи,державою,яка здатна прогодувати 600 мільйонів чоловік,ви,українці,яких є тільки 40 мільйонів,це знаєте,коли оплачуєте буханку хліба?Після розпаду Радянського Союзу,вам щось перепало з розподілу заводів,параходів,газових труб,атомного арсеналу і воєнної зброї?Якщо,ось так взяти і оглянутися на ці 30 років Незалежності-то це будуть 30 років найоб...вання сорокамільйонного народу купкою аферистів.То чому ви думаєте,що якщо ця передана записка про аренду Криму і Донбасу справді існує,то на ній є написані умови,які вам хоч якось полегшать життя і не дадуть для вас катастрофічних наслідків у майбутньому,а не офшорний рахунок теперішньої влади?
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29.03.2022 02:21 Ответить
СРСР не розпадався: його разібрали на запчастини самі ж комуняки.
Тому українцям нічого і не могло обломитись - вони повністю контролювали процес.
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29.03.2022 02:30 Ответить
Colt,СРСР не мав шансу.Комуняки агресивні,але бездарні.Вони його створили,але прогодувати його не змогли,тому він і розпався.А українці,після довгого періоду рабства,нажаль,не знайшли тоді в собі сили позбутися агресивних комуняк і їхнього бездарного керівництва.
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29.03.2022 03:52 Ответить
бред какой то - кто тебе сказал что у нас интерес к оренде? вы что боты все в школе не учились?
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29.03.2022 03:23 Ответить
Це ти в школі не вчився,якщо не знаєш,що таке "оренда".Або ти настільки не розумієш української,що до тебе не доходе,що"оренда"-це "здать в наем".В 2014 ***** вкрав в України Крим, і ця ж **** місяць тому напала на Україну,щоб силою змусити Україну відмовитися від вкраденої власності.Президент України,Зеленський, який є відомий своїм "сайдемся по середине",вирішив скористатися моментом-знаючи,що Україна ніколи не змириться з втратою Криму,а біснувате ***** ніколи добровільно крадене не віддасть,він додумався здати Крим ***** в оренду.Маючи на увазі,що Україні-добре,бо Крим залишається її власністю,а ***** ще ліпше,тому що він офіційно може користуватися Кримом.Ось,тому і нікому не зрозуміле маніакальне бажання Зеленського зустрітися з *****м сам на сам,а це просто договоритися про ціну.А ціна має бути гігантською.Бо Крим-це не двохкімнатна необмебльована квартира,це цілий півострів з містами,а в них дорогами,музеями,театрами,будинками і людьми!А так як законного власника Криму,Україну,просто ставлять перед фактом,що раз Зеленський президент,то він має право розпоряджатися державним майном так як йому хочеться,то виникає підозра,що кошти виручені за оренду півострова Зеленський буде класти зовсім не в державну скарбницю.
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29.03.2022 06:37 Ответить
"Пьянство, малограмотность, тупость и убожество русского мужика, отставшего от Европы лет на двести , и до сих пор еще не совсем уверенно застегивающий собственные штаны,

в очередной раз показывает, что с ним дружить нельзя, так как ОН РАССМАТРИВАЕТ ДРУЖБУ КАК СЛАБОСТЬ".

(А.П. ЧЕХОВ.)
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29.03.2022 02:25 Ответить
"Пьянство, малограмотность, тупость и убожество русского мужика, отставшего от Европы лет на двести , и до сих пор еще не совсем уверенно застегивающий собственные штаны, в очередной раз показывает, что с ним дружить нельзя, так как

ОН РАССМАТРИВАЕТ ДРУЖБУ КАК СЛАБОСТЬ".

А.П. ЧЕХОВ.
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29.03.2022 02:26 Ответить
Интересно, как ***** эту записку читал, через бинокль? А вообще, пусть дадут по 1 миллиону долларов каждому украинцу, откроют счёт и перечислят каждому от новорождённого до пенсионера по 1 миллиону долларов, не меньше и забирают ***** этот крым. Вот, только такой компромисс, я думаю, может иметь смысл.
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29.03.2022 04:45 Ответить
Передав запіску, потримав запіску, пососав запіску
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29.03.2022 05:48 Ответить
Калин, якого вважають значним фахівцем у царині зовнішньої політики, запропонував сторонам як компроміс, щоби окупований Крим та окремі райони Донеччини та Луганщини віддали Росії на правах оренди подібно до того, як Велика Британія контролювала Гонконг на правах оренди з 1898 по 1997 роки. Майбутня територіальна належність Криму та Донбасу, за логікою турецького посадовця, буде вирішена після завершення договору про оренду.

когда показывали интервью (вчера в 2.30 утра) "наивеличайшемудрейшего всех времен" расийским сми, то лично зеленский на вопрос о количестве убитых врагов не ответил... а надо было бы сказать - 16600 человек... но... увиливая от ответа на этот вопрос он ни разу не сказал, что убиты агрессоры, оккупанты, пособники терроризма и убийцы украинского народа... он сказал только о присутствии "расийских военнослужащих" ????? далее оно сказал о готовности выйти в ноль путем вывода войск кацапии на границы, существовавшие на 24.2.2022 года...???? потом кацапы сказали, что эрдоган проинформировал о готовности Украины не идти в НАТО и введении русского языка... зелень это не прокомментировал...

Поэтому то, что предложил Калин, было усвоено зеленью и, наверное, принято... но потом зелень начала говорить о другом...
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29.03.2022 06:20 Ответить
Если честно переживаю за Украину и вот в каком плане. Если все таки Россия начнет ковровые бомбардировки, а это я уже раза 3 за последнею неделю слышала на РФ ТВ предложения. вы что делать будете то есть города будут брать в прах разбитыми. Ну типа 24 часа вам на эвакуацию людей из города а если нет то это вина Зеленского это он людей не вывез типа мы открыли коридоры. Да бесчеловечно я согласен но общество РФ это устроит им скажут много погибших российских солдат короче придумают Украину уже с игил сравнивают это так для начала а игил то можно и вакуумными бомбами и фосфором и чем хочешь. Но ещё прикол в том что западную Украину не отдадут туда введут миротворцев по линии какой то НАТО. Вот если Запад не вмешается тогда все с ним понятно. Он хочет чтоб Путин своими руками разхерачачил русские города убил русских все в крови в дыму в разрухе куча трупов голод ненависть населения куча оружия на руках автоматов джевелинов и забирай эту Украину восточную плюс партизаны разбирайся восстанавливай и прочее короче полный мешок дерьма и санкции в придачу. Короче Запад такой продуманный что я в шоке. Ну Россия сама виновата сама не правильно работала у РФ была огромная поддержка в Украине я бы в 2014 Януковича зашкирку и назад и Крым бы не забирал а наоборот газ бы давал в 5 раз дешевле и помогал Украине вот тогда была бы дружба а так все сделал так что ненависть идет огненная и уже РФ шатается.
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29.03.2022 06:49 Ответить
Марина Сегеда. ТьІ руZZкий женского пола или мужского? твои цитатьІ: "я уже раза 3 за последнею неделю СЛЬІШАЛА на РФ ТВ" ; "я СОГЛАСЕН но общество РФ это устроит" Шо то тьІ так много букфф НАПИСАЛО и много пугалок ; игил , атомньІе и фосфорньІе бомбьІ, НАТО в западной Украине. Кончай Z-личинка Z-пукина бред с рос ТВ нести. Проклятия всего цивилизованного мира на головьІ предателей УкраиньІ и на головьІ врагов УкраиньІ. Суд Божий над вами, нелюдями, обязательно будет.
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29.03.2022 07:47 Ответить
кто тут абрамович? на хрена он нужен
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29.03.2022 06:52 Ответить
Абрамович - неомедведчук. Невже його не вчить історія з Порошенком-Мертвечуком?
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29.03.2022 07:17 Ответить
І шо ж йому написав Зєля такого, шо та бункерна криса так собі зуби виламує? Мабуть "Путін- х..ло"
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29.03.2022 07:43 Ответить
запИська примерно такая, дядя вова учитывая то , как я подготовил почву для вашего вторжения и ваш агент Дермак продолжает работать на кремль, прошу сохранить мои работающие в маЦкве киностудии, офшоры с ними связанные, майно в маЦкве и Крыму, а так-же бабло капающее за трансляцию сватов на стс и т.д
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29.03.2022 08:02 Ответить
Сколько можно заглядывать ...?
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29.03.2022 08:26 Ответить
Адольф також хотів всіх знищити , а чим закінчилось? Це якась маячня,щоб залякати українців
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29.03.2022 08:29 Ответить
А-го-ов!!! Покажіть тут хоч одного Українця, що вирішує долю України!
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29.03.2022 08:30 Ответить
А що на уралі вже Кремль побудували?
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29.03.2022 08:44 Ответить
А чому не каламойша побіг до гітлерьониша з писулькою, або к зе від *****? Де воно коломойське зараз, доречі?
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29.03.2022 08:48 Ответить
Даремно президент витягував з під санкцій Абрамовича ,це шахрай і негідник ,а ні який не миротворець.
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29.03.2022 08:50 Ответить
Даремно чи даром ?
І має ж зв'язки з тим негідником.
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29.03.2022 08:53 Ответить
Яке їхало таке й здибало.
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29.03.2022 09:55 Ответить
Значить підтверджується, те що хитрий єврей Абрамович вирішив порятувати своє майно беручі участь у якості перемовника. От в чому переконуєшся, єврей єврею завжди ближче, ніж хтось інший.
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29.03.2022 08:51 Ответить
Нас готують до прихованої й часткової капітуляції. ... Зеленському: нехай гляне на досвід Чечні, коли з рашею підписали мир, а невдовзі та влаштувала путінські теракти в російських містах та розгорнула другу чеченську війну, знищила в рази більше людей, убила їхнього президента Дудаєва (не забувайте про це, пане Зеленський) і поставила в країні терористичний режим убивці кадирова, який досі щодня вбиває і своїх, і чужих.

https://t.me/Chornovil_official/4100 Тарас Чорновіл
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29.03.2022 09:02 Ответить
Він не дуже цікавився подіями в Чечні. Був надто молодим (С)
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29.03.2022 09:09 Ответить
От чого сюди вилазять оці гнилі потуги Тарасика,ручного пуделька Яника? Воно ж продало за 30 срібняків свого батька і криком кричало на події Майдану.А тут воно стратег і знає всідумки *****.Тарасику,Дудаєва кацапи вбили практично зразу,а першу Чеченську війну закінчували чеченці вже без Дудаєва,і закінчили достойно.А далі пішли розколи в самих тейпах...Ось до цього ти своїми випорожненнями і сентенціями і ведеш.Гроші ФСБ все таки десь витрачені і не на вітер.Тобі вони до смаку...
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29.03.2022 10:19 Ответить
andrii vn@25_andriy

·
https://twitter.com/25_andriy/status/1508671442023550979 1 год



Злі язики доповідають, що абрамович був у Киеві 03.03.2022 Банкова тримає це у тайні. Відомо, що зе просив зняти санкції з абрамича. Пункти переговорів не висвітлюють. Можливо гниди вже здали Донбас і Крим. Усі переговори мають відбуватись публічно, довіри перемовникам немає.
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29.03.2022 09:08 Ответить
Будь який договір з москалями - це зрада Українців! Тільки наші ЗСУ!
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29.03.2022 09:26 Ответить
Сватула,що "Сватів передивився?Виставляти проти Мединського Чалого?Ти що з глузду зїхав? Арабського скакуна проти поні?Це не переговорники-це імітація самого процесу.Може домовляться про евакуацію Маріуполя.Це було б найвище досягнення...
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29.03.2022 10:23 Ответить
Сватула,та мені глибоко начхати на всі твої 64 роки.Ти пропонуєш дипломату-міжнароднику Чалому "перемовлятися" з олігофреном Мединським?Та це себе не поважати...Воно ж "думалводка" приїхало в Турцію.Надіюсь про "бісер перед свинями.." ти все таки осилив,в 64?
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30.03.2022 21:37 Ответить
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29.03.2022 09:47 Ответить
уважаемый а у меня вопрос - а ты откуда чего можешь знать что подобное пишешь. Если это предположение - то это лишь игра твоего воображения, а если утверждение - то это уже уголовное преступление.
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29.03.2022 10:13 Ответить
УВАЖАЕМЫЙ давай без этого твоего дешёвого ************* ни о чём. я снова повторю вопрос???? - а ты откуда чего можешь знать что подобное пишешь?????
Вангую: Съедешь с темы, переведёшь стрелки и сольёшься. Удиви меня.
Так откуда информация.?
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29.03.2022 11:54 Ответить
Ніяких оренд та лишніх слів. Продовжувати п... дити окупанта. Скажених песиголовці в треба добивати бо нападатимуть знову. Краще б попросити англійців з виготовленням Нептунів. Хоча б штук 300...
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29.03.2022 09:58 Ответить
2 котла под Киевом, 1 в перспективе котел в таврийских степях, захват Белгорода и Куревска 2-3 дня дела, а дальше мальцевский погром мардовии. ПС. Белорусь и яйца лукараста на выходе. Дагавор, дагавор...
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29.03.2022 10:06 Ответить
вопросов к зелёному безусловно много, особенно за тотальную не подготовку страны к войне но это после войны а пока всё что мы читаем является из сферы слухов и предположений, пока лишь известно что вступление в НАТО будет отдано на откуп референдуму, а какой будет там ответ после войны более чем известен. И ещё одно - как США без наличия своих военных баз на нашей территории будет гарантировать нашу безопасностью?
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29.03.2022 10:06 Ответить
Їм або перднути, потягнути час, і гадаю вони чекають що кремль виграє.
Америці вигідно мати росію така яка вона є, ніж Незалежну Україну.
Але допомагати вони будуть, щоб Захід ніхто не зміг звинуватити
в утисках свободи.
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29.03.2022 10:44 Ответить
******* оккупантов-рашистов без переговоров и разговоров, чтобы навсегда забыли дорогу в Украину.
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29.03.2022 10:30 Ответить
Є хтось, хто вірить у цю маячню? Записку ***** літаком????? А на равликах слабО? На кого це розраховано?
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29.03.2022 10:38 Ответить
Дай Боже щоб у Зе і у думках не було зливати незалежність інтереси України (курс на НАТО і ЄС), про Крим і Донбас і так все зрозуміло що це Україна
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29.03.2022 10:41 Ответить
ПУТИНА НЕОБХОДИМО ПРОУЧИТЬ И ПРОУЧИТЬ ВСЕМ МИРОМ, ЛЮБЫМИ СПОСОБАМИ !!! ЧТОБЫ ЕЩЁ ХОТЯ БЫ ЛЕТ 70 НИКОМУ НЕ ХОТЕЛОСЬ ДЕЛАТЬ ВОЙНУ !!!
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29.03.2022 11:20 Ответить
Яка оренда! Вони там зовсім рухнули? Це що за перемовини такі? В нас Крим був в оренді і якби Янукович в 2017 не здав його далі московії, то не будо б такого, що маємо зараз. Якщо вони здадуть хоч клаптик нашої країни, то в них так само земля буде горіти під ногами, як в москалів.
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29.03.2022 11:28 Ответить
Знайшли погальників собі. Турки надто залежать від московії і будуть намагатися якнайшвидше придушити все і зробити угоду за будь-яку ціну. Не дай Боже зелені підпишуть якусь маячню.
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29.03.2022 11:31 Ответить
Предупреждение Абрамовичу ,чтобы точно знал на какой стороне «играть»и не рыпался защищать интересы Киева…Эта фигура уж очень часто стала вспоминаться на полях сми..
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29.03.2022 12:18 Ответить
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04.04.2022 12:31 Ответить
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