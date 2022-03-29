"У вас всего несколько часов. Поставлять оружие или отключать Россию от SWIFT бессмысленно", - посол Мельник рассказал о беседе 24 февраля с министром финансов ФРГ Линднером

Посол Украины в Германии Андрей Мельник рассказал о своих разговорах с немецкими политиками в день вторжения российского агрессора.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Как отмечает Андрей Мельник, в день вторжения 24 февраля у него был разговор с "министром финансов Линднером, который сидел с "такой вежливой улыбкой" и говорил так, будто поражение украинцев давно зафиксировано.

"У вас всего несколько часов", - сказал он.

По словам министра, поставка оружия или отключение России из SWIFT бессмысленна.

По словам Мельника, Линднер думал, что в будущем будет оккупирована Россией Украина с марионеточным правительством.

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