"У вас всего несколько часов. Поставлять оружие или отключать Россию от SWIFT бессмысленно", - посол Мельник рассказал о беседе 24 февраля с министром финансов ФРГ Линднером
Посол Украины в Германии Андрей Мельник рассказал о своих разговорах с немецкими политиками в день вторжения российского агрессора.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Как отмечает Андрей Мельник, в день вторжения 24 февраля у него был разговор с "министром финансов Линднером, который сидел с "такой вежливой улыбкой" и говорил так, будто поражение украинцев давно зафиксировано.
"У вас всего несколько часов", - сказал он.
По словам министра, поставка оружия или отключение России из SWIFT бессмысленна.
По словам Мельника, Линднер думал, что в будущем будет оккупирована Россией Украина с марионеточным правительством.
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Guten Abend! Wir sind aus der Ukraine!
Drei Stunden bis Kiew, sagst du Schlampe?
Russenfotze, und du verlierst wahrscheinlich Geld!
Schauen Sie sich Ihre Leute vor dem Fenster an,
sie sind gegen die russischen Faschisten, und Sie?
Обсварюються, коли пишеш про це.
Ця ж німеччина закрила свій простір для британців, коли вони кинулися хоч щось постачати напередодні, не дозволяла балтійцям передати нам граминку свого озброєння.
Але один "великий козачок" саме перед німцями вистрибував і санкції з ПП-2 скасував, щоб не псувати з ними стосунки. Це ці німці, які не платили внески в НАТО і дуже, бач, сердилися, коли їм про це говорили.
Тепер мадяри на всю демонструють європейські "цінності".
Всі вони чекали, щоб тоді висловити стурбованість і далі ґешефти вести з москалями.
Зараз цікаво не те, що тепер "думає" та"відчуває" цей чиновник - а що він робить та як діє на посаді з точки зору знищення кацапських окупантів. Наскільки ретельно він виконує накази, корисні Україні (коли такі є, про що саме й хотілося би мати більше висліду).
А не це сліпе "буяння пристрастей".
Чи ви насправді, панове?..
ті хто домовлявся з більшовиками в 1922, в 1933 їли своїх дітей!
присоединяйтесь к флешмобу) надо дать понять этому трусливому политикану продажному что он не просто ошибся, а фатально ошибся.
может эта дурья башка опомнится и будет активнее помогать Украине.
Особенно когда наш флешмоб заметят обычные немцы. Их политики страх как боятся общественного мнения и СМИ. И так и должно быть!