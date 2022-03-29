Оккупантов отталкивают от Киева, однако о безопасности говорить рано, - обращение Зеленского. ВИДЕО
Обращение президента Украины Владимира Зеленского по итогам 33 дня войны.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
Президент поблагодарил украинских военных за освобождение от российских оккупантов города Ирпень. Глава государства отметил, что захватчиков оттесняют от Киева.
"Украинские защитники продвигаются по Киевской области, возвращают контроль над украинской территорией. Освободили Ирпень. Молодцы! Благодарен каждому и каждой, всем, кто работал над этим результатом", - сказал Зеленский.
По его словам, оккупантов оттесняют от Ирпеня и Киева. Однако пока рано говорить о безопасности в этой части Киевской области. Боевые действия продолжаются. Российские войска удерживают северную часть области, и имеют для этого ресурсы и живую силу, а также пытаются восстановить боеспособность подразделений, понесших потери.
"Уровень их потерь даже на уровне 90% не является для них аргументом, чтобы остановиться. Сотни и сотни сожженной и брошенной техники не убеждают их в том, что так будет с каждым", - добавил Зеленский.
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Засліплює бажання привезти своїм самкам диковинок.
Доля більшості диктатур теж ***** не переконує в тому, що з ним буде так само.
Позаблоковий статус то було для прикриття, він знав, що в нато нас і так не візьмуть.
У цій війні не буде явних переможців. Ми відбились, а параша щагнеться з часом - це треба розглядати як перемогу.
https://www.youtube.com/watch?v=OB4UfqPCNeY
Але похєр на справи - мантра в голові сильніша, розумію.
*1 Українці не повинні гинути від того, що дехто не може знайти у собі сміливість, щоб передати Україні необхідну зброю...
*2 Якщо хтось боїться Росії... то це робить їх співвідповідальними за те, що російські окупанти роблять у наших містах.
*3 Бо якщо могли допомогти, то повинні були допомогти.
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У мене шок від слів Зеленського про те, що частину окупованих нині територій він готовий залишити Путіну (Крим, Донецьк, Луганськ).
Це порушення Конституції України і здорового глузду. Тому що:
Якщо Україна у будь-якій формі (оренди, особливого статусу або анексованих і приєднаних до Росії) віддасть Путіну навіть якусь частину територій України,
то це буде означати, що Путін саме ЗАСОБОМ ВІЙНИ ЗМІГ ДОСЯГТИ СВОЇХ ЦІЛЕЙ, принаймні, частково.
Тобто, такий сценарій ЗНОВУ СТАНЕ для Путіна ПІДТВЕРДЖЕННЯМ його думок ПРО ТЕ, ЩО ВІЙНА - ЦЕ ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ, ІНСТРУМЕНТ, ЯКИЙ ЗАВЖДИ ДОСЯГАЄ БАЖАНОГО РЕЗУЛЬТАТУ. Принаймні, частково.
А це означає, що Путін ЗНОВУ БУДЕ НАПАДАТИ НА НАС ВІЙНОЮ - просто накопичить сили, виправить помилки і знову нападе.
До речі, склалось враження, що про обстріли Києва та передмість повідомляють не все.
Так позавчора, 27.03 пізно ввечеріобстріляли район новобудов в передмісті Києва, одна людина загинула, але по ТБ про це сказали тільки через добу, 28.03 о 18:00, а в інтернеті взагалі, та на Цензорів зокрема, не згадали взагалі...
Чи при такій кількості жертв новини не повідомляють?
Р.S арахамія в переговорах це треш
ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АКТОРА ЗА 2 РОКИ :
1) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ)
3) Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
4) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою і відсутність реакції
5) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива
6) Не фінансування програм Тероборони прийнятих Порошено починаючи з весни 2019 го
7) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета
8) Приватизування кримського каналу третіми особами для змоги подачі води у Крим
9) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
10) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою - "Вагнергейт"
11) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
12) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
13) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
14) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
15) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
16) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
17) Знищення енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)
18) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії і Білорусі - на 2021 рік владою Зеленського закуплено на 3 млрд $ електрики у Росії яка окупувала частину України
19) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транзит газу ГТС України
20) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
21) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
22) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
23) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко - 1 відпустка за 5 років)
24) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
25) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
26) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним) і в зв язку з чим звільнення Авакова як голови МВС
27) Вбивство депутата Антона Полякова за його свідчення журналістам про гонорари від олігархів у Верховній Раді за "правильне" голосування для партії "Слуга народу"
28) Навмисний зрив антикорупційної реформи САП і підігравання Кремлю
29) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов )
30) Офшори Зеленського і перекази отримані від Коломойського ще до 2019 року - Pandora Papers
31) Повістка п ятому президенту Петру Порошенку зі звинуваченням у держзраді і застава у 1 млрд гривень
32) Нові заяви Зеленського про бажання домовитись з Путіним з великою ймовірністю здачі національних інтересів України
СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ