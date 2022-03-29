Оккупантов отталкивают от Киева, однако о безопасности говорить рано, - обращение Зеленского. ВИДЕО

Обращение президента Украины Владимира Зеленского по итогам 33 дня войны.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Президент поблагодарил украинских военных за освобождение от российских оккупантов города Ирпень. Глава государства отметил, что захватчиков оттесняют от Киева.

"Украинские защитники продвигаются по Киевской области, возвращают контроль над украинской территорией. Освободили Ирпень. Молодцы! Благодарен каждому и каждой, всем, кто работал над этим результатом", - сказал Зеленский.

По его словам, оккупантов оттесняют от Ирпеня и Киева. Однако пока рано говорить о безопасности в этой части Киевской области. Боевые действия продолжаются. Российские войска удерживают северную часть области, и имеют для этого ресурсы и живую силу, а также пытаются восстановить боеспособность подразделений, понесших потери.

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"Уровень их потерь даже на уровне 90% не является для них аргументом, чтобы остановиться. Сотни и сотни сожженной и брошенной техники не убеждают их в том, что так будет с каждым", - добавил Зеленский.