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Новости Агрессия России против Украины Война
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Воздушные Силы уничтожили 8 самолетов, три вертолета, четыре беспилотника и две крылатые ракеты российских оккупантов

су

Командование Воздушных Сил ВСУ отчиталось за свою работу за 28 марта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Командование воздушных Сил

В сообщении отмечается: "28 марта Воздушные Силы поразили 17 воздушных целей: восемь самолетов, три вертолета, четыре БПЛА и две крылатые ракеты рашистов.

Авиация Воздушных Сил продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по бронетехнике и живой силе российских оккупантов на разных направлениях".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вражеский самолет и беспилотник уничтожены в Харьковской области, - Воздушное командование "Схід"

беспилотник (3564) крылатые ракеты (879) самолет (3589) вертолёт (1103) Воздушные силы (2273)


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Топ комментарии
+68
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29.03.2022 01:11
+41
Оце молодці!!! 8 літаків!
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29.03.2022 01:12
+40

Споки ноки...

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29.03.2022 01:24
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29.03.2022 01:24 Ответить
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29.03.2022 01:25 Ответить
невже ? А раніш до цього допетрати ? Ні ?
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29.03.2022 09:03 Ответить
Деятельность Гетьманцева требует сначала повешения на фонаре на Хрещатике, а уже потом рассмотрения!
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29.03.2022 01:37 Ответить
Діяльність Гетьманцева по відношенню до українських підприємців і підприємств однозначно направлена проти України
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29.03.2022 10:15 Ответить
Количество сбитых самолётов уже уравнялось со сбитыми вертолётами. Отлично. Хороший знак. С обновлёнными поставками оружия от союзников дальше больше. Походу, будет перелом в войне в ближайшее время молниеносный !
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29.03.2022 01:28 Ответить
я так прикинув, що цей новий англійський комплекс за 4 секунди збиває літак, і бенгальські вогні та маневри на нього не діють, бо не вспівають побачити. Це як джевелін для танків. А вертоліт це як кіндерсюрприз для дитини, шансів не має. Не потрібно посипати попелом, Ще б на винищувачі поставити дальнобійні повітря-повітря. від авіації небо закрите
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29.03.2022 01:28 Ответить
Ну іх у нас наче ще нема. А може вже
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29.03.2022 01:35 Ответить
хто зна, хто зна....))))
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29.03.2022 01:50 Ответить
або й менше ніж за 4 сек., бо швидкість ракет до 3,5км/с і дальність до 7 км.
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29.03.2022 04:07 Ответить
До 3,5 тис км/ч - почти 1000 м/с, так что да, несколько секунд.
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29.03.2022 09:26 Ответить
3,5 км/с - такая скорость у SM-3, которая сбивает ракеты в космосе и весит полторы тонны.
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29.03.2022 09:30 Ответить
Спасибі Повітряним Силам! за майбутню, можливо, спокійну ніч! 8 ворожих літаків приземлили, вже не потурбують мирне населення!
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29.03.2022 01:42 Ответить
только у кацапов их ещё 10 000 ..
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29.03.2022 05:32 Ответить
если точнее у них 3.5к самолетов, из них приблизительно половина боевые.
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29.03.2022 05:43 Ответить
Не надо пиз..ть. На 24 февраля у касапчегов было около 250 самолетов возле границ Украины. Сам факт, что последние 4 самолета забрали у Армении - говорит сам за себя.
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29.03.2022 07:51 Ответить
я не говорю о том что только возле границ Украины, почитай в интернете сколько у них реально самолётов
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30.03.2022 04:33 Ответить
А сколько из них летает?
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30.03.2022 05:21 Ответить
я без понятия, но нельзя недооценивать врага
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01.04.2022 08:28 Ответить

Скоро ЗСУ будуть рашистських літаків десятками за день збивати.
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29.03.2022 01:59 Ответить
Хвала ЗСУ!
Завалили вісім штучок!
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29.03.2022 02:07 Ответить
Героям Слава
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29.03.2022 02:13 Ответить
Дякуємо вам, хлопці.
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29.03.2022 02:22 Ответить
Вірменія передала РФ 4 винищувачі разом із пілотами для використання проти України - турецькі ЗМІ

За даними телеканалу Haber Global, це сталося 25 березня і це може означати, що Вірменія стала учасником бойових дій в Україні. Ця країна сприяла посиленню конфлікту, а не миру у регіоні.

https://t.me/operativnoZSU/16068
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29.03.2022 02:49 Ответить
То була спеціальна операція "До побачення Карабах"
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29.03.2022 03:23 Ответить
8 літаків! Надзвичайно! Прекрасно! Чудово! Так тримати!

Літаки - найбільш важливі цілі для ППО, потім - вертольоти. Тому що ракети мають по 1 удару кожна, а літак може скинути по декілька потужних бомб за кожний виліт, а вильотів теж може зробити декілька.
Крім того, пілот може навести зброю літака більш точно, аніж наведена ракета дальнього радіусу дії.

(БПЛА теж важливі, бо вони здійснюють розвідку і наводять артилерію.)

(Сподіваюся, що роззосередження наших сил, засобів і ресурсів дозволяє значно зменшити ризики від ракет.)
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29.03.2022 03:32 Ответить
да уж, 8 самолетов за день, кацапия бьет все рекорды бездарности.
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29.03.2022 05:44 Ответить
Слабо віриться. Я ділю на 4 в таких випадках щоб мати реальне число. Ну але хоч щось
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29.03.2022 07:08 Ответить
Діли на десять ))))
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29.03.2022 09:47 Ответить
Мабуть про 2 літака розказали геращенко ахрімович і баканов, а хтось склав до купи
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29.03.2022 07:23 Ответить
А можна докладніше про Баранова? Про нього після 24.02 взагалі не було чути...
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29.03.2022 08:35 Ответить
З'явилися нові " іграшки" від друзів.
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29.03.2022 08:13 Ответить
Если учесть, что у них было порядка 350-550 боевых дествительно "летающих" самолетов (из штурмовиков и истребителей), то около десятка в день это хороший показать, через две недели, рашисткие летчики откажутся вообще вылетать на боевые задания в Украину!
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29.03.2022 09:25 Ответить
Пилотов у них гораздо меньше.
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29.03.2022 09:27 Ответить
Да, особенно с опытом (они будут "косить"), посадят курсантов-камикадзе (в первый и последний полет, их даже не надо обучать посадке)!
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29.03.2022 09:39 Ответить
Камикадзе из японцев нормальные получались. А кацапский курсант того гляди и сдастся вместе с самолетом, получит кучу бабла, переучится на пилота гражданского самолета и на рашку будет разве что плевать с высоты.
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29.03.2022 10:29 Ответить
Так, им не скажут, что они фактические смертники, будут 3,1415здеть, что они "спасители-херои"!
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29.03.2022 10:39 Ответить
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