Воздушные Силы уничтожили 8 самолетов, три вертолета, четыре беспилотника и две крылатые ракеты российских оккупантов
Командование Воздушных Сил ВСУ отчиталось за свою работу за 28 марта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Командование воздушных Сил
В сообщении отмечается: "28 марта Воздушные Силы поразили 17 воздушных целей: восемь самолетов, три вертолета, четыре БПЛА и две крылатые ракеты рашистов.
Авиация Воздушных Сил продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по бронетехнике и живой силе российских оккупантов на разных направлениях".
Топ комментарии
+68 rofs
показать весь комментарий29.03.2022 01:11
+41 Yuri Sotnyk
показать весь комментарий29.03.2022 01:12
+40 константен
показать весь комментарий29.03.2022 01:24
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Скоро ЗСУ будуть рашистських літаків десятками за день збивати.
Завалили вісім штучок!
За даними телеканалу Haber Global, це сталося 25 березня і це може означати, що Вірменія стала учасником бойових дій в Україні. Ця країна сприяла посиленню конфлікту, а не миру у регіоні.
https://t.me/operativnoZSU/16068
Літаки - найбільш важливі цілі для ППО, потім - вертольоти. Тому що ракети мають по 1 удару кожна, а літак може скинути по декілька потужних бомб за кожний виліт, а вильотів теж може зробити декілька.
Крім того, пілот може навести зброю літака більш точно, аніж наведена ракета дальнього радіусу дії.
(БПЛА теж важливі, бо вони здійснюють розвідку і наводять артилерію.)
(Сподіваюся, що роззосередження наших сил, засобів і ресурсів дозволяє значно зменшити ризики від ракет.)