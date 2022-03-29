Воздушные Силы уничтожили 8 самолетов, три вертолета, четыре беспилотника и две крылатые ракеты российских оккупантов

Командование Воздушных Сил ВСУ отчиталось за свою работу за 28 марта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Командование воздушных Сил

В сообщении отмечается: "28 марта Воздушные Силы поразили 17 воздушных целей: восемь самолетов, три вертолета, четыре БПЛА и две крылатые ракеты рашистов.

Авиация Воздушных Сил продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по бронетехнике и живой силе российских оккупантов на разных направлениях".

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